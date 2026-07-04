ETV Bharat / state

ৰঙাপাৰাৰ বৰজুলি বনৰীয়া ধান সংৰক্ষিত এলেকালৈ 'জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ'ৰ স্বীকৃতি

শোণিতপুৰ জিলাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় ৷ অসমৰ ভিতৰত তৃতীয়খন জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বৰজুলি বনৰীয়া ধান সংৰক্ষিত এলেকা ৷

Tezpur News
ৰঙাপাৰাস্থিত বৰজুলি বনৰীয়া ধান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 4, 2026 at 10:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : অসমৰ কৃষি, জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ আৰু ভৱিষ্যতৰ খাদ্য সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য সাফলতা লাভ শোণিতপুৰ জিলাৰ ৷ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য আইন ২০০২ৰ ধাৰা ৩৭ অনুসৰি অসম চৰকাৰে জাৰি কৰা অধিসূচনাৰ জৰিয়তে শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপাৰাস্থিত বৰজুলি বনৰীয়া ধান সংৰক্ষিত এলেকাই 'জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ'ৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।

এই স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ লগে লগে বৰজুলি অসমৰ তৃতীয়খন জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে মাজুলী আৰু ডিমা হাচাও জিলাৰ হাজং কাছ অঞ্চলক এই মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছিল । বৰজুলিৰ বিশেষত্ব হৈছে ইয়াত প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা যায় (অৰিজা ৰুফিপোগন) নামৰ বনৰীয়া ধানৰ প্ৰজাতি, যাক আধুনিক ধানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পূৰ্বপুৰুষ বুলি ধৰা হয় ।

Tezpur News
ৰঙাপাৰাস্থিত বৰজুলি বনৰীয়া ধান (ETV Bharat Assam)

কৃষি বিজ্ঞানীসকলৰ মতে, এই বনৰীয়া ধানত বানপানী, খৰাং বিভিন্ন ৰোগ আৰু পৰিৱেশত চাপ সহ্য কৰিব পৰা বহু মূল্যৱান বৈশিষ্ট্য নিহিত হৈ আছে । সেয়েহে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে খাপ খোৱা উন্নত ধানৰ জাত উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত এই জিনীয় সম্পদৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে ।

ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ ৰাষ্ট্ৰীয় বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল অঞ্চল প্ৰাধিকৰণ এনআৰএএৰ সহায়ত আৰু অসম ৰাজ্যিক জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য বৰ্ডৰ সহযোগত এই অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি সংৰক্ষণমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও কৃষি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে বনৰীয়া ধানৰ জিনীয় সম্পদ সংৰক্ষণ আৰু বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে ।

এই স্বীকৃতিৰ পাছতেই শনিবাৰে শোণিতপুৰ জিলা কৃষি বিভাগৰ এটি প্ৰতিনিধি দলে বৰজুলি সংৰক্ষিত এলেকা পৰিদৰ্শন কৰে । জিলা কৃষি বিষয়া প্ৰদীপ তালুকদাৰৰ নেতৃত্বত পৰিদৰ্শনত কৃষি উন্নয়ন বিষয়া কংকনা নাথ, সম্প্ৰীতি বৰমূদৈ, সুকন্যা শৰ্মা তামুলী, জিলা মিডিয়া বিশেষজ্ঞ বিতোপন শইকীয়া আৰু ৰঙাপাৰা এফপিচিৰ পৰিচালনা পৰিষদৰ সদস্য মৃনাল বসুমতাৰী উপস্থিত থাকে ।

কৃষি বিভাগৰ মতে, আগন্তুক সময়ত বৰজুলিক কেন্দ্ৰ কৰি বনৰীয়া ধান সংৰক্ষণ, কৃষি গৱেষণা, কৃষক সচেতনতা, শিক্ষামূলক কাৰ্যসূচী আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য ভিত্তিক পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা অধিক বিকাশ কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, বৰজুলিৰ এই স্বীকৃতিয়ে কেৱল শোণিতপুৰ বা অসমৰ গৌৰৱ বৃদ্ধি কৰা নাই, ই ভাৰতৰ কৃষি গৱেষণা, খাদ্য সুৰক্ষা আৰু জলবায়ু-সহনশীল কৃষি ব্যৱস্থাৰ ভৱিষ্যৎ শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব ।

লগতে পঢ়ক : হনুমান মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰি পূজাৰীক আক্ৰমণ, ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জালত আক্ৰমণকাৰী

TAGGED:

তেজপুৰ
জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ
শোণিতপুৰ
কৃষি উন্নয়ন বিষয়া
BIODIVERSITY HERITAGE SITE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.