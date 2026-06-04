পুনৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভৰ পাছত কি ক'লে বিমল বড়াই ?

পুনৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভৰ পাছত কি ক'লে বিমল বড়াই ?
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে স্থান লাভ কৰিলে বিমল বড়াই । কি ক'লে বড়াই ?
Published : June 4, 2026 at 11:28 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ সম্পূৰ্ণ ৩১ দিনৰ পাছত শুকুৰবাৰে সম্প্ৰসাৰণ হয় ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভা ৷ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএৰ অসমত এয়া তৃতীয়টো কাৰ্যকাল ৷ বহু কল্পনা-কল্পনাৰ অন্তত ঘোষণা কৰা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সম্প্ৰসাৰিত মন্ত্রীসভাত পুনৰ স্থান লাভ কৰিলে বিমল বড়াই । পুনৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰিলে বিমল বড়াই ।
তেওঁ কয়, "মই প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ । বিগত মন্ত্রীসভাতো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ দায়িত্ব মোক দিছিল । বিগত কাৰ্যকালত দিয়া দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ । এইবাৰো মন্ত্রীসভাত স্থান দিছে । যি দায়িত্বই প্ৰদান কৰিব সেয়া অতি নিষ্ঠাৰে ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে উৎসৰ্গিত কৰিম ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বিজেপিৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে দলে যি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে, সেই দায়িত্ব আমাৰ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাই নিষ্ঠাৰে কৰিবৰ বাবে প্ৰয়াস কৰে । কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই যি সিদ্ধান্ত লয়, তাত আমাৰ কাৰো একো ক'বলগীয়া নাথাকে । মন্ত্ৰিত্বৰ বিষয়ত আমি কেতিয়াও একো কোৱা নাই । দলে যি দায়িত্ব দিব তাকে পালন কৰিম । দলে সকলো দিশ পৰ্যালোচনা কৰি দায়িত্ব দিছে । দপ্তৰ লাভৰ কোনো কথা নাই । প্ৰতিটো বিভাগে ৰাইজৰ লগত জড়িত ।"
বড়াই কয়, "প্ৰতিটো বিভাগত ভালদৰে কাম কৰিলে জনসাধাৰণে উপকৃত হ'ব । গতিকে সকলো বিভাগে গুৰুত্বপূৰ্ণ । প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে নিজৰ নিজৰ দক্ষতা থাকে । বিভাগটো বুজিব চেষ্টা কৰিলে সকলো কাম কৰিব পাৰি । মুখ্যমন্ত্রীয়ে যি বিভাগে দিব আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিম ।" তেওঁ লগতে কয়, "শপতগ্ৰহণত উপস্থিত থকা সকলোৱে পৰিয়ালৰ দৰে । আমাৰ দলটো পৰিয়ালৰ দৰে । ভাল দিন অসমবাসীৰ বাবে ।"