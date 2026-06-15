যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত লোকবাদ্য জীয়াই ৰাখিবলৈ পঞ্চবানৰ পদক্ষেপ

যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত লোকবাদ্য জীয়াই ৰাখিবলৈ পঞ্চবানৰ পদক্ষেপ
জাগীৰোডত মুকলি বিহুৰ বাদ্য আৰু নৃত্যৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ ।
Published : June 15, 2026 at 3:05 PM IST
মৰিগাঁও: যান্ত্ৰিকতাৰ কৰাল গ্ৰাসত যুৱপ্ৰজন্মই যেন লাহে লাহে পাহৰি পেলাব ধৰিছে নিজৰ শিপাক । তেনে সময়তে অসমীয়া লোকসংস্কৃতিক বুকুত বান্ধি জাগীৰোডত গা কৰি উঠিছে এক আশাব্যঞ্জক পৰিৱেশে । অসমীয়া লোকসংস্কৃতি আৰু লোকবাদ্যক যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত জীয়াই ৰখা তথা ইয়াৰ সঠিক চৰ্চা কৰাৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এক বিশেষ পদক্ষেপ ।
জাগীৰোডত মুকলি কৰা হৈছে ‘পঞ্চবান’ নামৰ বিহুৰ বাদ্য আৰু নৃত্যৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ । জাগীৰোডৰ কেইগৰাকীমান সংস্কৃতিৱান ব্যক্তিৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত অঞ্চলটোত আৰম্ভ হৈছে বিহু বাদ্যৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো । এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোত বিশেষকৈ অসমীয়া বিহু সংস্কৃতিৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত থকা লোকবাদ্যসমূহৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ’ব ।
উদ্য়োক্তাসকলে উল্লেখ কৰা মতে, অসমীয়াৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকবাদ্য যেনে ঢোল, পেঁপা, গগনা, সুতুলী আৰু তকাৰ সঠিক আৰু বৈজ্ঞানিক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ’ব । কেৱল বাদ্য বজোৱাই নহয়, বিহু সংস্কৃতিৰ চহকী ইতিহাসৰ সৈতেও নতুন প্ৰজন্মক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ সংকল্প লৈছে পঞ্চবানৰ উদ্যোক্তাসকলে । জাগীৰোডৰ কেইবাগৰাকীও বিহু বাদ্যৰ প্ৰশিক্ষক আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত দেওবাৰে এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ দ্বাৰ মুকলি কৰা হয় ।
বক্তাসকলে নতুন প্ৰজন্মই যাতে অপসংস্কৃতিৰ পিনে ঢাপলি নেমেলি নিজৰ থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ সঠিকভাৱে বজায় সেই দিশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী উদ্যোক্তাই কয়," বিহু সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰাৰ বিষয়ে বহুদিনৰ পৰা চিন্তা কৰি আছিলো । বিহুৰ সকলো বাদ্য়যন্ত্ৰ,বিহুনাম,বিহুগীত আদি সামৰি সকলোবোৰৰে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব ।" পঞ্চবান কেৱল এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰই নহয়, ই আমাৰ সংস্কৃতিৰ সুৰক্ষা কৱচ হ’ব বুলিও কয় উদ্য়োক্তাগৰাকীয়ে ।
লগতে পঢ়ক:ম’হৰ শিঙৰ পেঁপাৰ পৰা বাঁহশিল্পলৈ... অসমৰ চাৰিবিধ ঐতিহ্যপূৰ্ণ সামগ্ৰীক ভৌগোলিক সূচকাংক প্ৰদান
'ঐতিহ্যই আমাৰ পৰিচয়'- পত্নীৰ স্মৃতিত ঘৰতে সংগ্ৰহালয় স্থাপন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ