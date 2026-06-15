ETV Bharat / state

যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত লোকবাদ্য জীয়াই ৰাখিবলৈ পঞ্চবানৰ পদক্ষেপ

জাগীৰোডত মুকলি বিহুৰ বাদ্য আৰু নৃত্যৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ ।

bihu-song-and-dance-training-center-panchban-inaugurated-in-jagiroad
যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত লোকবাদ্য জীয়াই ৰাখিবলৈ পঞ্চবানৰ পদক্ষেপ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: যান্ত্ৰিকতাৰ কৰাল গ্ৰাসত যুৱপ্ৰজন্মই যেন লাহে লাহে পাহৰি পেলাব ধৰিছে নিজৰ শিপাক । তেনে সময়তে অসমীয়া লোকসংস্কৃতিক বুকুত বান্ধি জাগীৰোডত গা কৰি উঠিছে এক আশাব্যঞ্জক পৰিৱেশে । অসমীয়া লোকসংস্কৃতি আৰু লোকবাদ্যক যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত জীয়াই ৰখা তথা ইয়াৰ সঠিক চৰ্চা কৰাৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এক বিশেষ পদক্ষেপ ।

জাগীৰোডত মুকলি কৰা হৈছে ‘পঞ্চবান’ নামৰ বিহুৰ বাদ্য আৰু নৃত্যৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ । জাগীৰোডৰ কেইগৰাকীমান সংস্কৃতিৱান ব্যক্তিৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত অঞ্চলটোত আৰম্ভ হৈছে বিহু বাদ্যৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো । এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোত বিশেষকৈ অসমীয়া বিহু সংস্কৃতিৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত থকা লোকবাদ্যসমূহৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ’ব ।

যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত লোকবাদ্য জীয়াই ৰাখিবলৈ পঞ্চবানৰ পদক্ষেপ (ETV Bharat Assam)

উদ্য়োক্তাসকলে উল্লেখ কৰা মতে, অসমীয়াৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকবাদ্য যেনে ঢোল, পেঁপা, গগনা, সুতুলী আৰু তকাৰ সঠিক আৰু বৈজ্ঞানিক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ’ব । কেৱল বাদ্য বজোৱাই নহয়, বিহু সংস্কৃতিৰ চহকী ইতিহাসৰ সৈতেও নতুন প্ৰজন্মক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ সংকল্প লৈছে পঞ্চবানৰ উদ্যোক্তাসকলে । জাগীৰোডৰ কেইবাগৰাকীও বিহু বাদ্যৰ প্ৰশিক্ষক আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত দেওবাৰে এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ দ্বাৰ মুকলি কৰা হয় ।

বক্তাসকলে নতুন প্ৰজন্মই যাতে অপসংস্কৃতিৰ পিনে ঢাপলি নেমেলি নিজৰ থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ সঠিকভাৱে বজায় সেই দিশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী উদ্যোক্তাই কয়," বিহু সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰাৰ বিষয়ে বহুদিনৰ পৰা চিন্তা কৰি আছিলো । বিহুৰ সকলো বাদ্য়যন্ত্ৰ,বিহুনাম,বিহুগীত আদি সামৰি সকলোবোৰৰে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব ।" পঞ্চবান কেৱল এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰই নহয়, ই আমাৰ সংস্কৃতিৰ সুৰক্ষা কৱচ হ’ব বুলিও কয় উদ্য়োক্তাগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক:ম’হৰ শিঙৰ পেঁপাৰ পৰা বাঁহশিল্পলৈ... অসমৰ চাৰিবিধ ঐতিহ্যপূৰ্ণ সামগ্ৰীক ভৌগোলিক সূচকাংক প্ৰদান

'ঐতিহ্যই আমাৰ পৰিচয়'- পত্নীৰ স্মৃতিত ঘৰতে সংগ্ৰহালয় স্থাপন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ

TAGGED:

মৰিগাঁও
BIHU SONG AND DANCE TRAINING CENTER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.