সৰুপথাৰত সাতদিনীয়া বিহু কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি

সৰুপথাৰত সাতদিনীয়া বিহু কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি
ঢোল, পেঁপা আৰু গগণাৰ মাতত ৰজনজনাইছে ৰাজ্যৰ আকাশ-বতাহ ৷
Published : April 12, 2026 at 8:59 PM IST
সৰুপথাৰ: বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন ৷ ঢোল-পেঁপাৰ মাতেৰে মুখৰিত ৰাজ্যৰ আকাশ-বতাহ । বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে কুলি-কেতেকীৰ মিঠা মাতে প্ৰকৃতিৰ লগতে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মন-প্ৰাণচঞ্চল কৰি তুলিছে ৷
ৰাজ্যজুৰি এতিয়া বিহুৰ উখল-মাখল পৰিৱেশ । ঢোল, পেঁপা আৰু গগণাৰ মাতত ৰজনজনাই উঠিছে ৰাজ্যৰ আকাশ-বতাহ । সোমবাৰে উৰুকা আৰু মঙলবাৰে গৰু বিহুৰে অসমীয়াই আদৰিব হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটিক ৷
ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ প্ৰস্তুতিৰ অংশ হিচাপে সৰুপথাৰৰ টেঙাহোলাবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত আয়োজিত সাতদিনীয়া বিহু কৰ্মশালাৰ দেওবাৰে সামৰণি পৰে । কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু মাল্যাৰ্পণৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় । প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি চলা এই কৰ্মশালাত অঞ্চলটোৰ বহুসংখ্যক কিশোৰ-কিশোৰী আৰু ডেকা-গাভৰুৱে বিহু নাচ আৰু ঢোলবাদনৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে ।
কৰ্মশালাখনত বিহু নাচৰ বাবে প্ৰশিক্ষক আছিল অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ বৰ বিহুৱতী সন্মানেৰে সন্মানিত ৰীতামণি বৰা শইকীয়া । তেওঁৰ নিৰ্দেশনাত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে বিহু নাচৰ বিভিন্ন ভংগিমা আয়ত্ব কৰে। ঢোলবাদনৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত আছিল ‘ৰং বসন্ত’ ২০২৫ বৰ্ষৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ ওজা তথা যুৱপ্ৰজন্মৰ ঢোলবাদক প্ৰিন্স গগৈ । সামৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ কলা প্ৰদৰ্শন কৰি উপস্থিত ৰাইজক মুগ্ধ কৰে । এনেধৰণৰ কৰ্মশালাই আমাৰ চহকী লোক-সংস্কৃতিটোক নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত জীয়াই ৰখাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি ৰাইজে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
ঢোলৰ প্ৰশিক্ষক প্ৰিন্স গগৈয়ে কয়, “আমি ইয়াত সাতদিনীয়া কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছিলো । তাতে যিমানখিনি পাৰিছোঁ শিকাবলৈ যত্ন কৰিলো ।"
উদ্যোক্তা এজনে কয়, "আমি বিহু কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিলো যদিও মনত এটা দুখ লৈ এই কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিলো ৷ কাৰণ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক আমি ইতিমধ্যে হেৰুৱাইছো । তথাপিতো আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক বিহুৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে সাতদিনীয়াকৈ এই কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিলো । গতিকে আজি আমাৰ অনুষ্ঠান বিশেষ নাই, আমি প্ৰথমে জুবিন গাৰ্গদেৱৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন, মাল্যাৰ্পণ কৰি তেখেতক সুঁৱৰিলো ।"
