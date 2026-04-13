ঢোল-পেঁপাৰ মাতে কঁপাইছে সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ
৬ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি ।
Published : April 13, 2026 at 9:44 AM IST
মাজুলী : অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ব'হাগ বিহুৰ আজি উৰুকা । সেয়েহে ৰাজ্যজুৰি বিহুৰ উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । ঢোল, পেঁপা আৰু গগনাৰ মাতত ৰজনজনাইছে ৰাজ্যৰ চৌদিশ । মঙলবাৰে গৰু বিহুৰে অসমীয়াই আদৰিব হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটিক ৷ ৰঙালী বিহুলৈ কেইটিমান মুহূৰ্ত থকা অৱস্থাত ঢোল, পেঁপা, গগনা মাতত মুখৰিত হৈ পৰিছে সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ ।
ৰাজ্য়ৰ আন ঠাইৰ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা । মাজুলীৰ এক পিছপৰা অঞ্চল ভকত চাপৰিৰ ৰংমন বিহু উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ সহযোগত ঢোল বাদন আৰু বিহুনাচ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় । প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে । ৬ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই বিহু কৰ্মশালাৰ দেওবাৰে সামৰণি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।
এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত ভকত চাপৰিৰ এজন স্থানীয় লোকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় , "অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কম দিনত এই বিহু কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছিলো । ভকত চাপৰি অঞ্চলত এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান খুব কম হয় । কিয়নো যাতায়ত ব্যৱস্থা আজিৰ তাৰিখতো এই অঞ্চলটোত ইমান উন্নত নহয় । তথাপি বিহু সংস্কৃতিৰ লগত এই অঞ্চলৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হয় । আগন্তুক দিনত বহল পৰিসৰত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম । " তেওঁ লগতে কয় যে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হয় যদিও ছাত্র-ছাত্ৰীসকলৰ সহযোগিতা যথেষ্ট আশাব্য়ঞ্জক ।
দেওবাৰে সমাৰণি পৰিল লখিমপুৰ কেন্দ্রীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনীয়ে আয়োজন কৰা বিহু কৰ্মশালা