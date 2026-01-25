ETV Bharat / state

টেৰাকোটাৰ সমান্তৰালকৈ গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত বিহু নৃত্যও হ'ব প্ৰদৰ্শন

নতুন দিল্লীৰ গণৰাজ্য দিৱসত কলিয়াবৰৰ শিল্পী দীপশিখা ভূঞাই নাচনীৰ দলটোক নেতৃত্ব দিব । এককভাৱে সত্ৰীয়া নৃত্যও প্ৰদৰ্শন কৰিব ভূঞাই ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 25, 2026 at 10:10 AM IST

কলিয়াবৰ : সমাগত দেশৰ ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস । যাক লৈ দেশজুৰি প্ৰস্তুতি চলিছে । দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ লগতে নগৰ-চহৰ, অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানত এই দিৱস উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলিছে । সমান্তৰালকৈ দেশৰ ৰাজধানীত হ'বলগীয়া মূল অনুষ্ঠানৰ বাবেও দেশৰ তিনিওটা সেনা বাহিনীৰ জোৱানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাংস্কৃতিক দলসমূহো অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ আছে ।

এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ কৰ্তব্য পথৰ মূল অনুষ্ঠানত দেশৰ ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতীকপটত অসমৰ আশাৰীকান্দিৰ টেৰাকোটা শিল্পকৰ্মইও অসমৰ গৌৰৱোজ্জ্বল শিল্পৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব । এই প্ৰতীকপটৰ ওচৰত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব ৮ গৰাকী বিহুৱতীয়ে । এই বিহুৱতীৰ দলটোক নেতৃত্ব দিব কলিয়াবৰৰ দীপশিখা ভূঞাই । লগতে গণৰাজ্য দিৱসৰ ৰঙ্গশালা শিবিৰত এককভাৱে সত্ৰীয়া নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব দীপশিখাই ।

এই সন্দৰ্ভত দীপশিখাই কয়, "আমি ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰঙ্গশালা শিবিৰত আছোঁ । অসমৰ আশাৰীকান্দিৰ টেৰাকোটা শিল্পক মূল বিষয় হিচাপে প্ৰতীকপট নিৰ্মাণ হৈছে । প্ৰতীকপটৰ লগত বিহু প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আমি ৮ গৰাকী কলা-কুশলী আহিছোঁ । ইয়াৰ লগতে ভাৰতৰ আন আন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো প্ৰদৰ্শন হ'ব য'ত মই সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু বাকীসকলে বিহু পৰিৱেশন কৰিব । ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে । তাৰে আখৰা চলি আছে ।"

গণৰাজ্য দিৱসত দিল্লীত শিল্পী দীপশিখা ভূঞাই সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব (ETV Bharat Assam)

অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ খবৰ যে এইবাৰ দেশৰ ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত নতুন দিল্লীত অসমৰ টেৰাকোটা শিল্পক প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । ধুবুৰী জিলাৰ গদাধৰ নৈৰৰ পাৰৰ গৌৰীপুৰৰ আশাৰীকান্দি গাঁৱৰ জি আই টেগ লাভ কৰা এই শিল্প এইবাৰৰ পেৰেডত দেশবাসীৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শিত হ'ব । এই প্ৰতীকপটৰ মাজত থাকিব এটা ডাঙৰ টেৰাকোটা পুতলা, যাৰ চাৰিওফালে আছে বৃত্তাকাৰ আৰ্হিত সজোৱা একোটাকৈ মাটিৰ চাকি । যিয়ে পোহৰ, ধাৰাবাহিকতা আৰু পৰম্পৰাৰ প্ৰতীক হিচাপে এটা দৃশ্যগতভাৱে আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰবিন্দু গঠন কৰে ।

অসমৰ প্ৰতীকপটৰ মডেল (ETV Bharat Assam)

বিশেষ বাহনত সংস্থাপন কৰা গাঁথনিটোৰ দুয়োকাষে বাঁহৰ বেৰৰ কাষে-কাষে মাটিৰ শৰাই প্ৰদৰ্শিত কৰা হৈছে, যিয়ে অসমৰ প্ৰচুৰ বাঁহৰ সম্পদ আৰু অঞ্চলটোৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নত ইয়াৰ অৱদানক প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।

অসমৰ প্ৰতীকপটৰ সৈতে কলিয়াবৰৰ শিল্পী দীপশিখা ভূঞা (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰতীকপটত লগে-লগে ৮ গৰাকী নাচনীয়ে অসমীয়া সাংস্কৃতিক ধাৰাৰ অন্যতম প্ৰধান আকৰ্ষণ বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিব । এই দলটোৰ মূল দায়িত্বত আছে কলিয়াবৰৰ দীপশিখা ভূঞা । এগৰাকী সত্ৰীয়া নৃত্যাঙ্গনাৰ লগতে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ গৱেষক ছাত্ৰী দীপশিখাই গণৰাজ্য দিৱসৰ ৰঙ্গশালা শিবিৰত সত্ৰীয়া নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব । ৰঙ্গশালা শিবিৰত পৰিৱেশন হ'বলগীয়া বিশেষ নৃত্য সংৰচনাত অসমৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ লগতে যোগ আৰু দেশৰ কেইবাটাও নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব দেশৰ ভিন্ন স্থানৰ কলা-কুশলীয়ে । এককভাৱেও সত্ৰীয়া নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব বুলি জনাইছে কলিয়াবৰৰ যুৱ প্ৰতিভা দীপশিখাই । দীপশিখা ভূঞা বৰ্তমান গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে কৰ্তব্য পথৰ লগতে ৰঙ্গশালা শিবিৰৰ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :ময়ুৰপংখী নাওৰূপে কৰ্তব্যপথত প্ৰদৰ্শিত হ’ব অসমৰ আশাৰীকান্দিৰ প্ৰসিদ্ধ টেৰাকোটা শিল্প

