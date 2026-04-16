প্ৰায় ১৫০০ বিহুৱা-নাচনীয়ে পুৰণিগুদামৰ বুকুত ৰচিলে অভিলেখ

প্ৰায় ১৫০০ বিহুৱা-নাচনীয়ে পুৰণিগুদামৰ বুকুত ৰচিলে অভিলেখ
বিহু নাচক অশ্লীল বুলি দাবী কৰা ইংৰাজে নিষিদ্ধ কৰিছিল অসমীয়া জাতিৰ হৃদস্পন্দনস্বৰূপ বিহু নাচক ৷ সেই পুৰণিগুদামতেই বিহু নাচে লাভ কৰিলে এক স্বীকৃতি ৷
Published : April 16, 2026 at 8:46 PM IST
নগাঁও: ব’হাগৰ দ্বিতীয় দিনটোতে এক গৌৰৱৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল নগাঁও জিলা ৷ জিলাখনৰ অন্যতম ঐতিহাসিক স্থান পুৰণিগুদামত প্ৰায় ১৫০০ ঢুলীয়া-নাচনীয়ে বিহু নাচি ৰচিলে অভিলেখ । ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল এইসকল ঢুলীয়া নাচনী ৷ যি স্থানত অতীজতে ইংৰাজে বিহু নিষিদ্ধ কৰিছিল, তাতেই আজি বিহুৱে লাভ কৰিলে অনন্য কৃতিত্ব ৷
বিহু নাচক অশ্লীল বুলি দাবী কৰি ইংৰাজে নিষিদ্ধ কৰিছিল অসমীয়া জাতিৰ হৃদস্পন্দনস্বৰূপ বিহু নাচক ৷ কিন্তু মইমত তাতিঙা আৰু চেনীমাই গাভৰুৱে আবতৰত বিহু নাচি ইংৰাজক বুজাই দিছিল যে বিহুনাচ যৌনগন্ধী নহয় ৷ ইংৰাজৰ নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে গৈ বিহু নাচি সাহসৰ প্ৰমাণ দিছিল পুৰণিগুদামৰ বিহুৱাই ৷ সেই পুৰণিগুদামতেই ২ ব’হাগৰ দিনটোত বিহু নাচে এক স্বীকৃতি লাভ কৰি সমগ্ৰ জিলাখনকেই গৌৰৱান্বিত কৰিলে ৷
প্ৰায় ৪৫ দিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত বৃহস্পতিবাৰে অৰ্থাৎ গোঁসাই বিহুৰ দিনা অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই বিহু অনুষ্ঠান ৷ পুৰণিগুদামৰ ‘নাট্যম দ্য গ্ৰীণ থিয়েটাৰ নাট্যম’ সংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত বৃহস্পতিবাৰে বাপুজী ভৱন খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু নাচ অনুষ্ঠানত প্ৰায় ডেৰ হাজাৰ ঢুলীয়া-নাচনীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ৰঙালী বিহু উপলক্ষে প্ৰথমে কণ কণ শিশুৰ ঢোল বাদন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছতেই, প্ৰায় ডেৰ হাজাৰ বিহুৱা-নাচনীয়ে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে ।
এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ লগতে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ প্ৰতিনিধিও । স্থানীয় পুৰণিগুদাম অঞ্চলেই শিশু আৰু যুৱতী নাচনীৰ বিহু নাচে মুগ্ধ কৰে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ প্ৰতিনিধিকো । নাট্যম দ্য গ্ৰীণ থিয়েটাৰ নাট্যম সংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ বিহু নাচক ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰি প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কয়, “একেলগে এহেজাৰৰো অধিক নাচনীয়ে বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰি ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড গঢ়ি সমগ্ৰ অসমক গৌৰৱাম্বিত কৰিলে । এই বিহু নাচত চাৰি বছৰীয়া শিশুয়েও অংশগ্ৰহণ কৰি অভিভূত কৰি তুলিছে ।”
ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছ গঢ়িবলৈ সক্ষম হোৱা পুৰণিগুদাম নাট্যম দ্য গ্ৰীণ থিয়েটাৰ নাট্যম সংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে বিগত প্ৰায় ৪৫ দিনত কেবাটাও দলত বিভক্ত কৰি ঢোল বাদন আৰু বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে । প্ৰায় ৪০ গৰাকীকৈ প্ৰশিক্ষকৰ জৰিয়তে কেবাটাও দলত বিভক্ত কৰি প্ৰশিক্ষণ দিয়া বুলি ইটিভি ভাৰতক জনায় উদ্যোক্তাসকলে ।
ইফালে, ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ বিহু নাচৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই এই বিহু নাচত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিগৰাকী ঢুলীয়া-নাচনীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে । জুবিনবিহীন ৰঙালী বিহুক লৈ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, “আমি সকলোৱে জুবিন গাৰ্গে বিচৰা ধৰণে সাংস্কৃতিক জগতখনক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব । শিল্পীসকলৰ পৰিয়ালৰ কথা চিন্তা কৰি উপাৰ্জনৰ বাট বন্ধ নকৰিলেহে জুবিনৰ আত্মাই শান্তি পাব ।”
