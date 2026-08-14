‘বিপদৰ সময়ত আমি সদায় আছোঁ’- বন্যাৰ্তলৈ সহমৰ্মিতা প্ৰকাশেৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ভূটানৰ ৰজাৰ পত্ৰ

‘বিপদৰ সময়ত আমি সদায় আছোঁ’- বন্যাৰ্তলৈ সহমৰ্মিতা প্ৰকাশেৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ভূটানৰ ৰজাৰ পত্ৰ
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰত ভূটানৰ ৰজাই বানত পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু ঘৰ-দুৱাৰ হেৰুওৱাসকলৰ প্ৰতি শোক প্ৰকাশ কৰে ।
By ANI
Published : August 14, 2026 at 7:01 AM IST
গুৱাহাটী: শেহতীয়া বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অসমবাসীৰ প্ৰতি ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছাৰ নামগিয়েল ৱাংচুকে সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ লগতে পুনৰুদ্ধাৰ প্ৰচেষ্টাত ভূটানে সম্পূৰ্ণ সংহতি আৰু সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস দিয়ে ৰজা ৱাংচুকে ।
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰত ভূটানৰ ৰজাই বানত পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু ঘৰ-দুৱাৰ হেৰুওৱাসকলৰ প্ৰতি শোক প্ৰকাশ কৰে ।
‘‘মোৰ লগতে ভূটানৰ জনসাধাৰণেও অসমৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে, বিশেষকৈ শেহতীয়া বানত পৰিয়াল আৰু ঘৰ-দুৱাৰ হেওৰুৱাসকলৰ প্ৰতি গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । মৃত্যু হোৱাসকলৰ শান্তিৰ বাবেও আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ।’’ চিঠিখনত কোৱা হৈছে ৷
ভূটানৰ ৰজাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত দুৰ্যোগৰ ভয়াৱহতাৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ৷ পৰিৱৰ্তিত বিশ্ব জলবায়ুৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে তেওঁ এই দুৰ্যোগক সংযোগ কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘সমগ্ৰ অঞ্চলত এনে দুৰ্যোগৰ ফলত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা ভয়াৱহতা পৰিৱৰ্তিত বিশ্ব জলবায়ুৰ পৰিণতিৰ প্ৰতি আমাৰ দুৰ্বলতাৰ এক তীব্ৰ প্ৰতিফলন ।’’
তেওঁ জোৰ দি কয় যে আগন্তুক বছৰবোৰত অঞ্চলটোৱে প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সামূহিকভাৱে সন্মুখীন হ’ব লাগিব । বানপানীৰ ফলত হোৱা লোকচান আৰু ক্ষয়-ক্ষতিৰ মাজতো ৰজা জিগমে খেছাৰে সংকট পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বক প্ৰশংসা কৰে ।
তেওঁ কয় যে বৃহৎ ক্ষয়-ক্ষতিৰ পিছতো এই সংকটৰ সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সঁহাৰিৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শক্তি আৰু সংকল্প প্ৰশংসনীয় । ৰাজ্য চৰকাৰে আন্তঃগাঁথনিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু পুনৰুদ্ধাৰৰ দিশত কাম কৰি থকাৰ সময়তে ভূটানৰ ৰজাই অসমক নিজৰ দেশৰ হৈ চিৰন্তন বন্ধুত্ব আৰু সমৰ্থনৰ আশ্বাস দিয়ে ।
‘‘আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে ভূটানে অসমৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সংহতিৰে থিয় দিছে । আপোনালোকে পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে কাম কৰাৰ সময়ত আমি আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৃদয়েৰে সমৰ্থন আৰু বন্ধুত্ব আগবঢ়াইছো ।’’ -চিঠিখনত কোৱা হৈছে ৷
অসমত বানৰ প্রভাৱ অব্যাহত থকাৰ সময়তে ৰাজ্যৰ কেবাটাও প্রান্তত বহুলোকে প্রাণ হেৰুওৱা, ঘৰ-দুৱাৰ আৰু জীৱিকাৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ সময়তে এই বার্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ভূটানৰ ৰজাই ৷
অসমত বান পৰিস্থিতিৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১০৩ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ ডি আৰ আই এম এছ অসমৰ বুলেটিনত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য । বুধবাৰে জাৰি কৰা শেহতীয়া DRIMS Assam বুলেটিন অনুসৰি ৰাজ্যত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১০৩ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
লগতে পঢ়ক: প্ৰস্তাৱিত ৰিংবান্ধ আৰু এখন মুকলি পত্ৰই জোকাৰিছে মাজুলী