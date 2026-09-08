ETV Bharat / state

এখন এশ বছৰীয়া বিদ্যালয়, ক্ৰমিক নং ৬ আৰু ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ হাজৰিকা

ভূপেন হাজৰিকা সৰুতে ‘সুধাকণ্ঠ’ নাছিল । তেওঁ কোনো কিংবদন্তিও নাছিল । জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ এক প্ৰতিবেদন...

BHUPEN HAZARIKA BIRTH CENTENARY
ডঃ ভূপেন হাজৰিকাই একালত অধ্যয়ন কৰা তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2026 at 4:23 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: ইয়াত কোনো মঞ্চ নাই, নাই সংগীতৰ মাইক্ৰ’ফোন, নাই হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ ভিৰ । আছে মাথোঁ এখন পুৰণি বিদ্যালয়ৰ নম্বৰ সম্বলিত ৰেজিষ্টাৰ বা পঞ্জীয়ন বহী ।

কিন্তু সেই পঞ্জীয়ন বহীৰ এটা পৃষ্ঠাই তেজপুৰৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ এক অমূল্য অধ্যায় আজিও ধৰি ৰাখিছে । তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পুৰণি পঞ্জীয়ন বহীত ক্ৰমাংক ৬-ত লিখা আছে এটা নাম - ‘ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ হাজৰিকা’ ।

সেই সময়ত হয়তো কোনেও কল্পনা কৰা নাছিল যে পঞ্জীয়ন বহীখনৰ এই সাধাৰণ নামটোৱেই এদিন অসম তথা ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হিচাপে পৰিচিত হ’ব ৷ উল্লেখ্য যে ডঃ ভূপেন হাজৰিকাই অধ্যয়ন কৰা বিদ্যালয়খনে ইতিমধ্যে শতবৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিছে ।

আজি সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ ওপজা দিন ৷ বিশাল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰীগৰাকী কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাথাকিলেও জন্মদিনটোত তেওঁক সকলোৱে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি আহিছে ৷

BHUPEN HAZARIKA BIRTH CENTENARY
ডঃ ভূপেন হাজৰিকাই হাতেলিখা বাৰ্তা (ETV Bharat Assam)

ভূপেন হাজৰিকা সৰুতে ‘সুধাকণ্ঠ’ নাছিল । তেওঁ কোনো কিংবদন্তিও নাছিল । তেওঁ মাথোঁ তেজপুৰৰ আন বহু ছাত্ৰৰ দৰে এজন তেনেই সাধাৰণ স্কুলীয়া ছাত্ৰ আছিল । আজি সেই পঞ্জীয়ন বহীখনে যেন খ্যাতি লাভ কৰাৰ পূৰ্বৰ ভূপেন হাজৰিকাক আকৌ এবাৰ সকলোৰে সন্মুখত তুলি ধৰিছে ৷

কিংবদন্তি হিচাপে পৰিচিত হোৱাৰ পূৰ্বৰ এজন স্কুলীয়া ছাত্ৰ

অমৰ গীত, সুৰ, শক্তিশালী কণ্ঠ আৰু অসাধাৰণ সৃষ্টিৰ বাবে ভূপেন হাজৰিকা আজি আমাৰ সকলোৰে মাজত পৰিচিত ৷ কিন্তু পুৰণি পঞ্জীয়ন বহীখনৰ সেই পৃষ্ঠাখনে আমাক অন্য এজন ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে পৰিচয় কৰোৱায় ৷ বিদ্যালয়লৈ যোৱা, পঢ়া-শুনা কৰা, চৌপাশৰ পৃথিৱীখনক লক্ষ্য কৰা আৰু এক সজীৱ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত ডাঙৰ হোৱা এজন কিশোৰকহে আমি ভূপেন হাজৰিকা বুলি চিনি পাও ।

পঞ্জীয়ন বহীখনত থকা ‘ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ হাজৰিকা’ নামটো সেই সময়ত আছিল এক সাধাৰণ প্ৰশাসনিক তথ্য । কিন্তু সময়ৰ সোঁতত সেই সাধাৰণ নামটোৱেই অসমৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ এক অমৰ নামলৈ ৰূপান্তৰিত হয় ।

এই বিদ্যালয়খনত সম্প্ৰতি কৰ্মৰত শিক্ষয়িত্ৰী ৰিজুমণি বৰাই কয়, ‘‘এই ৰেজিষ্টাৰ কেৱল এখন পুৰণি প্ৰশাসনিক নথি নহয়, ই বিদ্যালয়খনৰ জীৱন্ত ইতিহাস । যেতিয়া আমি ‘ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ হাজৰিকা’ নামটো থকা পৃষ্ঠাখন মেলি চাওঁ, তেতিয়া আমি কেৱল এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ নাম নাচাওঁ, আমি এনে এটা যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি দেখো যি পিছলৈ কিংবদন্তিত পৰিণত হৈছিল । এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক হিচাপে এনে নথি সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব ৷ এইবোৰে আজিৰ প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়খনৰ গৌৰৱময় ইতিহাসৰ সৈতে সংযোগ কৰে ।’’

BHUPEN HAZARIKA BIRTH CENTENARY
পঞ্জীয়ন বহীত ক্ৰমাংক ৬ত আছিল এগৰাকী বিশেষ ছাত্ৰৰ নাম (ETV Bharat Assam)

তেজপুৰেই আছিল তেওঁৰ আন এখন পাঠশালা

ভূপেন হাজৰিকাৰ বাবে তেজপুৰ কেৱল পঢ়া-শুনাৰ ঠাই নাছিল । তেওঁৰ শৈশৱ আৰু কৈশোৰৰ সময়ছোৱাত তেজপুৰ আছিল সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ এক জীৱন্ত কেন্দ্ৰ । ঐতিহাসিক বাণ থিয়েটাৰে অসমৰ তিনিগৰাকী মহান ব্যক্তিত্ব- ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ সৈতে তেওঁক অতি ওচৰৰ পৰা চিনাকি কৰাই দিছিল । তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীল চিন্তা, সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু শিল্পীসত্তাই কিশোৰ ভূপেনৰ মনোজগতত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছিল ।

গীত, নাটক, সাহিত্য আৰু সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা - তেজপুৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশতেই এই সকলোবোৰৰ সৈতে ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰিচয় ক্ৰমে গভীৰ হৈ উঠিছিল ৷

প’ল’ ফিল্ডৰ পৰা সৃষ্টিৰ জগতলৈ

তেজপুৰৰ প’ল’ ফিল্ড আৰু ইয়াৰ চৌপাশো আছিল ভূপেন হাজৰিকাৰ শৈশৱৰ এক চিনাকি পৰিৱেশ । প’ল’ ফিল্ডৰ কাষৰ ঘৰখনত থকা সময়ছোৱাত তেওঁ তেজপুৰৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক জীৱনক অতি ওচৰৰ পৰা দেখাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল ।

ক্ৰীড়া, নাট্যচৰ্চা, সংগীত আৰু সাহিত্য - সেই সময়ৰ তেজপুৰত এইবোৰ যেন একেলগে বৈ আছিল । এই পৰিৱেশতেই কিশোৰ ভূপেনৰ সৃষ্টিশীল মন অধিক বিকশিত হৈছিল । জ্যোতিপ্ৰসাদ, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু ফণী শৰ্মাৰ দৰে ব্যক্তিত্বৰ সান্নিধ্যই তেওঁৰ সন্মুখত সংস্কৃতি আৰু সমাজ চেতনাৰ এক বৃহৎ পৃথিৱী মুকলি কৰিছিল ।

তেজপুৰৰ মাটিতেই সৃষ্টিৰ বহু বীজ

ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱন আৰু সৃষ্টিৰ সৈতে তেজপুৰৰ সম্পৰ্ক কেৱল বিদ্যালয়ৰ চাৰিবেৰৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাছিল । চহৰখনৰ সামাজিক জীৱন, মানুহ, সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ আৰু সেই সময়ৰ শিল্পী-সাহিত্যিকসকলৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্কই তেওঁৰ সৃষ্টিশীল যাত্ৰাক এক বিশেষ ৰূপ দিছিল । তেজপুৰে তেওঁক দিছিল জীৱনৰ অভিজ্ঞতা, মানুহৰ জীৱনক ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ সুযোগ আৰু সৃষ্টিৰ প্ৰেৰণা ।

সেইবাবেই ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনত তেজপুৰক কেৱল এখন চহৰ বুলি কোৱা কঠিন, ই আছিল তেওঁৰ সৃষ্টিশীল জীৱনৰ অন্যতম পাঠশালা । সেয়েহে তেওঁ লিখিছিল, ‘‘আকাশী যানেৰে উৰণীয়া মনৰে দোকমোকালিতে, পশ্চিমৰে পৰা বংগৰে পৰা মাৰিলোঁ উৰা, মোৰ লক্ষ্য স্থান হ'ল তেজপুৰ...৷’’

পঞ্জীয়ন বহীত ক্ৰমাংক ৬

এই কাহিনীৰ আটাইতকৈ আৱেগিক অংশটো হয়তো কোনো বিখ্যাত গীত নহয় । ই মাথোঁ এটা সংখ্যা - ৬ । পুৰণি পঞ্জীয়ন বহীখনৰ সেই ক্ৰমাংকৰ কাষত থকা নামটো হৈছে ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ হাজৰিকা । সময় বাগৰাৰ লগে লগে এজন সাধাৰণ ছাত্ৰই পালে নতুন পৰিচয় ৷ তেৱেই পৰৱৰ্তী সময়ত গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, গায়ক, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ অন্যতম শক্তিশালী কণ্ঠস্বৰ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে । পঞ্জীয়ন বহীখনত তেওঁৰ পৰিচয় খ্যাতিৰ পিছত নহয়, বৰং খ্যাতি লাভৰ পূৰ্বেই লাভ কৰা ৷

BHUPEN HAZARIKA BIRTH CENTENARY
প’ল’ ফিল্ডৰ পৰা সৃষ্টিৰ জগতলৈ (ETV Bharat Assam)

এশ বছৰীয়া বিদ্যালয় আৰু এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ

এশ বছৰ আগতে যিখন বিদ্যালয়ে তেজপুৰৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিছিল, সেই ঐতিহাসিক বিদ্যালয়খনে ইতিমধ্যে পাৰ কৰিছে ১৫৮ বছৰৰ দীঘলীয়া যাত্ৰা ।

তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এই সুদীৰ্ঘ ইতিহাসৰ সৈতে অসমৰ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ নাম জড়িত হৈ আছে । তাৰ ভিতৰত ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামটো অন্যতম ৷

বিদ্যালয়খনৰ শতবৰ্ষ উদযাপনৰ সময়ত ডঃ ভূপেন হাজৰিকাই এক বিশেষ শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল । কলকাতাৰ পৰা নিজৰ লেটাৰহেডত লিখা সেই হাতেলিখা চিঠিখনত তেওঁ বিদ্যালয়খনৰ শতবৰ্ষ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছিল । আজিৰ তাৰিখত সেই হাতেলিখা চিঠিখন কেৱল এখন শুভেচ্ছাপত্ৰ নহয়, বৰং বিদ্যালয়খনৰ ইতিহাসৰ এক মূল্যবান দলিলত পৰিণত হৈছে ।

সময় বহু আগুৱাই গ’ল । বিদ্যালয়খনৰ চৌহদ সলনি হ’ল । প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি বিদ্যালয়খনলৈ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আহিল আৰু গ’ল । কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে থকা বিদ্যালয়খনৰ সেই সম্পৰ্ক আজিও অক্ষত আছে । যাৰ বাবে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্মদিনৰ এই ক্ষণত তেজপুৰৰ এই ঐতিহাসিক বিদ্যালয়খনৰ তাৎপৰ্য অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: ভূপেন হাজৰিকাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মহাকবি আখ্য়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ

TAGGED:

ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী
ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ হাজৰিকা
ইটিভি ভাৰত অসম
ভূপেন শতবৰ্ষ
BHUPEN HAZARIKA BIRTH CENTENARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.