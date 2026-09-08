এখন এশ বছৰীয়া বিদ্যালয়, ক্ৰমিক নং ৬ আৰু ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ হাজৰিকা

এখন এশ বছৰীয়া বিদ্যালয়, ক্ৰমিক নং ৬ আৰু ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ হাজৰিকা
ভূপেন হাজৰিকা সৰুতে ‘সুধাকণ্ঠ’ নাছিল । তেওঁ কোনো কিংবদন্তিও নাছিল । জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ এক প্ৰতিবেদন...
Published : September 8, 2026 at 4:23 PM IST
তেজপুৰ: ইয়াত কোনো মঞ্চ নাই, নাই সংগীতৰ মাইক্ৰ’ফোন, নাই হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ ভিৰ । আছে মাথোঁ এখন পুৰণি বিদ্যালয়ৰ নম্বৰ সম্বলিত ৰেজিষ্টাৰ বা পঞ্জীয়ন বহী ।
কিন্তু সেই পঞ্জীয়ন বহীৰ এটা পৃষ্ঠাই তেজপুৰৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ এক অমূল্য অধ্যায় আজিও ধৰি ৰাখিছে । তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পুৰণি পঞ্জীয়ন বহীত ক্ৰমাংক ৬-ত লিখা আছে এটা নাম - ‘ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ হাজৰিকা’ ।
সেই সময়ত হয়তো কোনেও কল্পনা কৰা নাছিল যে পঞ্জীয়ন বহীখনৰ এই সাধাৰণ নামটোৱেই এদিন অসম তথা ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হিচাপে পৰিচিত হ’ব ৷ উল্লেখ্য যে ডঃ ভূপেন হাজৰিকাই অধ্যয়ন কৰা বিদ্যালয়খনে ইতিমধ্যে শতবৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিছে ।
আজি সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ ওপজা দিন ৷ বিশাল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰীগৰাকী কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাথাকিলেও জন্মদিনটোত তেওঁক সকলোৱে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি আহিছে ৷
ভূপেন হাজৰিকা সৰুতে ‘সুধাকণ্ঠ’ নাছিল । তেওঁ কোনো কিংবদন্তিও নাছিল । তেওঁ মাথোঁ তেজপুৰৰ আন বহু ছাত্ৰৰ দৰে এজন তেনেই সাধাৰণ স্কুলীয়া ছাত্ৰ আছিল । আজি সেই পঞ্জীয়ন বহীখনে যেন খ্যাতি লাভ কৰাৰ পূৰ্বৰ ভূপেন হাজৰিকাক আকৌ এবাৰ সকলোৰে সন্মুখত তুলি ধৰিছে ৷
কিংবদন্তি হিচাপে পৰিচিত হোৱাৰ পূৰ্বৰ এজন স্কুলীয়া ছাত্ৰ
অমৰ গীত, সুৰ, শক্তিশালী কণ্ঠ আৰু অসাধাৰণ সৃষ্টিৰ বাবে ভূপেন হাজৰিকা আজি আমাৰ সকলোৰে মাজত পৰিচিত ৷ কিন্তু পুৰণি পঞ্জীয়ন বহীখনৰ সেই পৃষ্ঠাখনে আমাক অন্য এজন ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে পৰিচয় কৰোৱায় ৷ বিদ্যালয়লৈ যোৱা, পঢ়া-শুনা কৰা, চৌপাশৰ পৃথিৱীখনক লক্ষ্য কৰা আৰু এক সজীৱ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত ডাঙৰ হোৱা এজন কিশোৰকহে আমি ভূপেন হাজৰিকা বুলি চিনি পাও ।
পঞ্জীয়ন বহীখনত থকা ‘ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ হাজৰিকা’ নামটো সেই সময়ত আছিল এক সাধাৰণ প্ৰশাসনিক তথ্য । কিন্তু সময়ৰ সোঁতত সেই সাধাৰণ নামটোৱেই অসমৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ এক অমৰ নামলৈ ৰূপান্তৰিত হয় ।
এই বিদ্যালয়খনত সম্প্ৰতি কৰ্মৰত শিক্ষয়িত্ৰী ৰিজুমণি বৰাই কয়, ‘‘এই ৰেজিষ্টাৰ কেৱল এখন পুৰণি প্ৰশাসনিক নথি নহয়, ই বিদ্যালয়খনৰ জীৱন্ত ইতিহাস । যেতিয়া আমি ‘ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ হাজৰিকা’ নামটো থকা পৃষ্ঠাখন মেলি চাওঁ, তেতিয়া আমি কেৱল এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ নাম নাচাওঁ, আমি এনে এটা যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি দেখো যি পিছলৈ কিংবদন্তিত পৰিণত হৈছিল । এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক হিচাপে এনে নথি সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব ৷ এইবোৰে আজিৰ প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়খনৰ গৌৰৱময় ইতিহাসৰ সৈতে সংযোগ কৰে ।’’
তেজপুৰেই আছিল তেওঁৰ আন এখন পাঠশালা
ভূপেন হাজৰিকাৰ বাবে তেজপুৰ কেৱল পঢ়া-শুনাৰ ঠাই নাছিল । তেওঁৰ শৈশৱ আৰু কৈশোৰৰ সময়ছোৱাত তেজপুৰ আছিল সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ এক জীৱন্ত কেন্দ্ৰ । ঐতিহাসিক বাণ থিয়েটাৰে অসমৰ তিনিগৰাকী মহান ব্যক্তিত্ব- ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ সৈতে তেওঁক অতি ওচৰৰ পৰা চিনাকি কৰাই দিছিল । তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীল চিন্তা, সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু শিল্পীসত্তাই কিশোৰ ভূপেনৰ মনোজগতত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছিল ।
গীত, নাটক, সাহিত্য আৰু সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা - তেজপুৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশতেই এই সকলোবোৰৰ সৈতে ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰিচয় ক্ৰমে গভীৰ হৈ উঠিছিল ৷
প’ল’ ফিল্ডৰ পৰা সৃষ্টিৰ জগতলৈ
তেজপুৰৰ প’ল’ ফিল্ড আৰু ইয়াৰ চৌপাশো আছিল ভূপেন হাজৰিকাৰ শৈশৱৰ এক চিনাকি পৰিৱেশ । প’ল’ ফিল্ডৰ কাষৰ ঘৰখনত থকা সময়ছোৱাত তেওঁ তেজপুৰৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক জীৱনক অতি ওচৰৰ পৰা দেখাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল ।
ক্ৰীড়া, নাট্যচৰ্চা, সংগীত আৰু সাহিত্য - সেই সময়ৰ তেজপুৰত এইবোৰ যেন একেলগে বৈ আছিল । এই পৰিৱেশতেই কিশোৰ ভূপেনৰ সৃষ্টিশীল মন অধিক বিকশিত হৈছিল । জ্যোতিপ্ৰসাদ, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু ফণী শৰ্মাৰ দৰে ব্যক্তিত্বৰ সান্নিধ্যই তেওঁৰ সন্মুখত সংস্কৃতি আৰু সমাজ চেতনাৰ এক বৃহৎ পৃথিৱী মুকলি কৰিছিল ।
তেজপুৰৰ মাটিতেই সৃষ্টিৰ বহু বীজ
ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱন আৰু সৃষ্টিৰ সৈতে তেজপুৰৰ সম্পৰ্ক কেৱল বিদ্যালয়ৰ চাৰিবেৰৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাছিল । চহৰখনৰ সামাজিক জীৱন, মানুহ, সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ আৰু সেই সময়ৰ শিল্পী-সাহিত্যিকসকলৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্কই তেওঁৰ সৃষ্টিশীল যাত্ৰাক এক বিশেষ ৰূপ দিছিল । তেজপুৰে তেওঁক দিছিল জীৱনৰ অভিজ্ঞতা, মানুহৰ জীৱনক ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ সুযোগ আৰু সৃষ্টিৰ প্ৰেৰণা ।
সেইবাবেই ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনত তেজপুৰক কেৱল এখন চহৰ বুলি কোৱা কঠিন, ই আছিল তেওঁৰ সৃষ্টিশীল জীৱনৰ অন্যতম পাঠশালা । সেয়েহে তেওঁ লিখিছিল, ‘‘আকাশী যানেৰে উৰণীয়া মনৰে দোকমোকালিতে, পশ্চিমৰে পৰা বংগৰে পৰা মাৰিলোঁ উৰা, মোৰ লক্ষ্য স্থান হ'ল তেজপুৰ...৷’’
পঞ্জীয়ন বহীত ক্ৰমাংক ৬
এই কাহিনীৰ আটাইতকৈ আৱেগিক অংশটো হয়তো কোনো বিখ্যাত গীত নহয় । ই মাথোঁ এটা সংখ্যা - ৬ । পুৰণি পঞ্জীয়ন বহীখনৰ সেই ক্ৰমাংকৰ কাষত থকা নামটো হৈছে ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ হাজৰিকা । সময় বাগৰাৰ লগে লগে এজন সাধাৰণ ছাত্ৰই পালে নতুন পৰিচয় ৷ তেৱেই পৰৱৰ্তী সময়ত গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, গায়ক, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ অন্যতম শক্তিশালী কণ্ঠস্বৰ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে । পঞ্জীয়ন বহীখনত তেওঁৰ পৰিচয় খ্যাতিৰ পিছত নহয়, বৰং খ্যাতি লাভৰ পূৰ্বেই লাভ কৰা ৷
এশ বছৰীয়া বিদ্যালয় আৰু এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ
এশ বছৰ আগতে যিখন বিদ্যালয়ে তেজপুৰৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিছিল, সেই ঐতিহাসিক বিদ্যালয়খনে ইতিমধ্যে পাৰ কৰিছে ১৫৮ বছৰৰ দীঘলীয়া যাত্ৰা ।
তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এই সুদীৰ্ঘ ইতিহাসৰ সৈতে অসমৰ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ নাম জড়িত হৈ আছে । তাৰ ভিতৰত ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামটো অন্যতম ৷
বিদ্যালয়খনৰ শতবৰ্ষ উদযাপনৰ সময়ত ডঃ ভূপেন হাজৰিকাই এক বিশেষ শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল । কলকাতাৰ পৰা নিজৰ লেটাৰহেডত লিখা সেই হাতেলিখা চিঠিখনত তেওঁ বিদ্যালয়খনৰ শতবৰ্ষ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছিল । আজিৰ তাৰিখত সেই হাতেলিখা চিঠিখন কেৱল এখন শুভেচ্ছাপত্ৰ নহয়, বৰং বিদ্যালয়খনৰ ইতিহাসৰ এক মূল্যবান দলিলত পৰিণত হৈছে ।
সময় বহু আগুৱাই গ’ল । বিদ্যালয়খনৰ চৌহদ সলনি হ’ল । প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি বিদ্যালয়খনলৈ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আহিল আৰু গ’ল । কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে থকা বিদ্যালয়খনৰ সেই সম্পৰ্ক আজিও অক্ষত আছে । যাৰ বাবে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্মদিনৰ এই ক্ষণত তেজপুৰৰ এই ঐতিহাসিক বিদ্যালয়খনৰ তাৎপৰ্য অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: ভূপেন হাজৰিকাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মহাকবি আখ্য়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ