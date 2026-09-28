ETV Bharat / state

দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত ২৯ নৱেম্বৰত সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান

ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্টযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনায় যে ভাৰত মণ্ডপমত ভাৰতৰত্ন ডঃ হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ বাবে অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতৰ শিল্পীসকল একত্ৰিত হ’ব ।

BHUPEN HAZARIKA BIRTH CENTENARY
২৯ নৱেম্বৰত সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠান (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : September 28, 2026 at 5:05 PM IST

|

Updated : September 28, 2026 at 5:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে কয় যে অহা ২৯ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীত সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব । ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্টযোগে শৰ্মাই কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ ভাৰত মণ্ডপমত ভাৰতৰত্ন ডঃ হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ বাবে অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতৰ শিল্পীসকল একত্ৰিত হ’ব ।

‘‘এটা কণ্ঠ যিয়ে অসমক ভাৰতলৈ লৈ গ'ল, আৰু ভাৰতক বিশ্বলৈ লৈ গ'ল । আমাক একত্ৰিত কৰা এক কণ্ঠ । ২৯ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপম কিংবদন্তি ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীত আৰু মনোভাৱেৰে জীপাল হৈ উঠিব, কিয়নো অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতৰ শিল্পীসকলে তেওঁৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ বাবে একত্ৰিত হ'ব ।" ডঃ শৰ্মাই কয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে এই সুধাকণ্ঠৰ স্মৃতিৰাজি জীয়াই আছে আৰু তেওঁৰ সংগীত চিৰদিন জীয়াই থাকিব । বিগত বৰ্ষৰ পৰাই পৰাই সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছিল ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিংবদন্তিগৰাকীৰ বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বছৰজোৰা জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাক সন্মান জনাই ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে প্ৰৱৰ্তন কৰা ১০০ টকীয়া স্মাৰক মুদ্ৰাও মুকলি কৰিছিল, লগতে এই উপলক্ষে ‘ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা’ শীৰ্ষক জীৱনীও মুকলি কৰিছিল । অনুষ্ঠানত ১২০০ গৰাকী শিল্পীয়ে বিশ্ববন্দিত শিল্পীগৰাকীৰ কণ্ঠৰ ১৪টা গীতৰ বচা বচা অংশ সমস্বৰে পৰিৱেশন কৰে ।

১৯২৬ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়াত ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম হৈছিল । ২০১১ চনৰ ৫ নৱেম্বৰত মুম্বাইত তেওঁৰ মৃত্যু হয় । মৰণোত্তৰভাৱে ২০১৯ চনত তেওঁক ভাৰতৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।

২০২৫ চনৰ ১০ ছেপ্টেম্বৰত সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ অংশ হিচাপে অসমৰ নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত এক ঐতিহাসিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।

নগাঁৱৰ নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামত একলগে ১৬,৭৮১ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ভূপেনদাৰ অমৰ সৃষ্টি "মানুহে মানুহৰ বাবে" গীতটি গাই আৰু চাপৰি বজাই এক অভিলেখ গঢ়ি তোলে । একেলগে সৰ্বাধিক লোকে গীত গোৱা আৰু চাপৰি বজোৱাৰ বাবে এই অনুষ্ঠানটোক ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছে চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১২ চনত ভূপেন হাজৰিকাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই 'যাযাবৰ ২০১২' নামৰ এটা অনুষ্ঠানত বহুসংখ্যক গীটাৰিষ্টে একেলগে তেওঁৰ গীতৰ সুৰ পৰিৱেশন কৰিছিল । গিনিজ ৰেকৰ্ড গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে কৰা এই প্ৰচেষ্টাটোৱে গিনিজ বুকত স্থান নাপালেও লিমা বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক: জন্ম বাৰ্ষিকীত লতা মংগেশকাৰক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

Last Updated : September 28, 2026 at 5:12 PM IST

TAGGED:

ভাৰত মণ্ডপম
ভূপেন হাজৰিকা
ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী
BHUPEN HAZARIKA
BHUPEN HAZARIKA BIRTH CENTENARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.