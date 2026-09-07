ETV Bharat / state

সুধাকণ্ঠৰ সপোনৰ কুঠৰীৰ 'আপোন ঘৰ' অৱহেলিত হৈয়ে থাকিল

ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান আহিল । কিন্তু কুঠৰীস্থিত বাসগৃহক লৈ চৰকাৰে কৰা ঘোষণাবোৰ বাস্তৱত পৰিণত নহ'ল ৷

Bhupen Hazarika's dream Home in Kuthari awaits government action
সুধাকণ্ঠৰ সপোনৰ কুঠৰীৰ 'আপোন ঘৰ' অৱহেলিত হৈ থাকিল নেকি ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 7, 2026 at 2:39 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ : ৮ ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্যজুৰি চৰকাৰৰ উদ্যোগত ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হ'ব । জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগে বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব ।

কিন্তু তাৰ প্ৰাকক্ষণত পুনৰ আশাহত হৈছে কলিয়াবৰবাসী । কাৰণ কলিয়াবৰবাসীৰ অভিযোগ অনুসৰি কুঠৰীত থকা সুধাকণ্ঠৰ সপোনৰ ঘৰখনক লৈ আজিও চৰকাৰে গ্ৰহণ নকৰিলে একো পদক্ষেপ ।

সুধাকণ্ঠৰ সপোনৰ কুঠৰীৰ 'আপোন ঘৰ'ক লৈ চৰকাৰে কৰা ঘোষণাবোৰ বাস্তৱত পৰিণত নোহোৱাত ক্ষোভ ৰাইজৰ (ETV Bharat)

কলিয়াবৰবাসীয়ে সেয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে- কুঠৰীৰ বিক্ৰী হোৱা ঘৰ-মাটি ২.৫১ কোটি টকাত ক্ৰয় কৰি ভূপেনদাৰ সপোন বাস্তৱ কৰিবলৈ যোৱা এবছৰে কি পদক্ষেপ ল'লে ৰাজ্য চৰকাৰে ? ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীৰ অধ্যক্ষতাত ৫০ জনীয়া সমিতিখন কিমান সফল হ'ল ?

প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ মাজুলীত বহা প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকত সুধাকণ্ঠৰ কুঠৰীৰ বাসগৃহটোৰ সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্ত বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে কৰা ঘোষণাত উৎফুল্লিত হৈছিল কলিয়াবৰবাসী । কিন্তু বিগত এবছৰে চৰকাৰে বিশেষ কোনো উদ্যোগ নোলোৱাত মৰ্মাহত হৈছে কলিয়াবৰবাসী ।

Bhupen Hazarika's dream Home in Kuthari
ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকা (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে শিল্পপ্ৰাণ চন্দ্ৰ ফুকনৰ আহ্বানত কুঠৰীত সুধাকণ্ঠই ১৯৭৪ চনত এটি ঘৰ সাজি 'আপোন ঘৰ' পাতিছিল । আশা আছিল, জীৱনৰ বিয়লি বেলা অসমৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ ব‍্যৱস্থা কৰি এক আশ্ৰম ৰূপে গঢ় দিব ।

পিছে সেই আশা পূৰণ হোৱা দূৰৰে কথা, ঘটনাচক্ৰত পৰি শিল্পীগৰাকীয়ে সেই ঘৰ-মাটি বিক্ৰী কৰে । ভূপেনদাৰ ঘৰ-মাটিৰ নতুন গৰাকীয়ে ঘৰৰ লগতে এছোৱা ভূমি ভূপেনদাৰ স্মৃতিত এৰি দিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল ।

সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ মাজুলীত বহা প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকত স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ তৎপৰতাত সুধাকণ্ঠৰ কুঠৰীৰ বাসগৃহটোৰ সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।

কুঠৰীস্থিত বাসগৃহটো সংৰক্ষণ কৰি ইয়াত এটি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প গঢ়ি তোলাৰ কলিয়াবৰীয়া ৰাইজ তথা ভূপেনদাৰ গুণমুগ্ধসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল । এই দাবীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ২০১৩ চনৰ ভূপেনদাৰ দ্বিতীয় স্মৃতি দিৱসত কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কুঠৰীস্থিত বাসগৃহত ভূপেনদাৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিছিল । ২০২১ চনৰ ২ জুনত সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বড়া কুঠৰীস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শীঘ্ৰে উক্ত স্থানত এটি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰিছিল ।

সুধাকণ্ঠৰ স্মৃতি বিজড়িত কুঠৰীৰ আপোন ঘৰত যোৱা বছৰৰ ২ জুনত অসমৰ সাংস্কৃতিক, যুৱ আৰু ক্ৰীড়া, শক্তি আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ পৰিদৰ্শন কৰি বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াত কলিয়াবৰ তথা সুধাকণ্ঠৰ অনুৰাগীসকল আনন্দিত হৈছিল ।

ইফালে সুধাকণ্ঠৰ কলিয়াবৰৰ কুঠৰীস্থিত বাসগৃহসহ ৭ বিঘা ভূমি নগাঁও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ে অধিগ্ৰহণ কৰি অধিকৃত ভূমিসহ ভূপেনদাৰ গৃহটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগক হস্তান্তৰ কৰা হয় ।

সুধাকণ্ঠৰ নামত থকা কলিয়াবৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত দ্বাৰ বাগৰি মৌজাৰ ন-জান গাঁৱৰ পটা নম্বৰ ১৫ আৰু দাগ নম্বৰ ২৮৮, ২৯০ আৰু ২৯১ দাগৰ মুঠ ৭ বিঘা ভূমি নিৰ্দেশনা নং এন আৰ কে ১৬/২০১৮/১৩৭ (NRK 16/2018/137) তাং ১৫/০৭/২১(dt. 15/07/21) মৰ্মে জিলা আয়ুক্তৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে অতিৰিক্ত আয়ুক্ত পবিত্ৰ কুমাৰ দাসে ১৬ জুলাইত ভূমিসহ গৃহটো হস্তান্তৰ কৰিছিল । কিন্তু তাৰ পিছতো জটিলতা শেষ নহ'ল ।

বিগত বছৰৰ আগষ্ট মাহত ডঃ ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ বাবে ফটিক নেওগৰ পৰা ভূপেন হাজৰিকাৰ কুঠৰীৰ সেই পুৰণি ঘৰখনৰ লগতে মাটিখিনি ক্ৰয় কৰে চৰকাৰে ।

Bhupen Hazarika's dream Home in Kuthari
কুঠৰীত সুধাকণ্ঠৰ আবক্ষ মুৰ্তি (ETV Bharat)

সুধাকণ্ঠৰ কুঠৰীৰ ঘৰ আৰু মাটি ২ কোটি ৫১ লাখ ৬৬ হাজাৰ ৭৮ টকাত চৰকাৰলৈ হস্তান্তৰ হোৱাৰ পিছত সকলো ধৰণৰ আইনী জটিলতা নোহোৱা হ'ল যদিও ভূপেনদাৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ সদিচ্ছা দেখা নগ'ল ।

যাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে কলিয়াবৰৰ বাসিন্দা তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ভূপেন শৰ্মাই । তেওঁ কয়, "ভূপেনদাৰ শতবৰ্ষক লৈ প্ৰথমে যিমান উৎসাহ, উদ্দীপনা আমি দেখা যেন পাইছিলোঁ কিন্তু পিছত গোটেই বিষয়টো ধোৱা-কোৱাৰ মাজত সোমাই গ'ল । কাৰণ জন্ম শতবৰ্ষৰ বাবে চৰকাৰে বছৰজোৰা বিশাল সূচী তৈয়াৰ কৰিছিল । বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ লগতে সাংঘাতিক প্ৰচাৰমুখী অভিযানৰ কথা কোৱা হৈছিল । কিন্তু যিমান কথা ক'লে তাৰে দুটা কামহে চৰকাৰে কৰা যেন লাগিল । ভূপেনদাৰ নামত এখন গ্ৰন্থ প্ৰস্তুত কৰা হ'ল । কিন্তু তাক লৈও তথ্য বিভ্ৰান্তিৰ বাবে সমালোচিত হ'ল । দ্বিতীয়তে তেওঁৰ নামত এটা মুদ্ৰা উন্মোচন ।"

তেওঁ লগতে কয়, "২০১৬ চনত চৰকাৰে ভূপেনদাৰ কুঠৰীত থকা ঘৰ-মাটিক লৈ বিশেষ প্ৰকল্প কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছিল । স্থানীয় বিধায়ক আৰু সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীয়েও বহুত কিবাকিবি কৰিব বুলি কৈছিল কিন্তু একো নহ'ল । যিজন ব্যক্তিয়ে মাটিখিনি কিনিছিল চৰকাৰে তেওঁৰ পৰা মাটিখিনি কিনিও ল'লে । জন্ম-শতবৰ্ষৰ আৰম্ভণিতো কোৱা হৈছিল যে কুঠৰীৰ ঘৰত বিশেষ প্ৰকল্প হাতত লোৱা হ'ব । কিন্তু এতিয়ালৈ একোৱে কৰা নহ'ল । কুঠৰীৰ ঘৰ-মাটি চৰ্চাত আছিল । ভূপেনদাৰো ইচ্ছা আছিল । কিন্তু চৰ্চাত থকা বিষয়টো তল পৰি ৰ'ল । তাৰ পৰিৱৰ্তে নগাঁৱত ভূপেন হাজৰিকা প্ৰকল্পৰ নামত অনুষ্ঠান হৈ গ'ল । গতিকে আমি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছোঁ ।"

Bhupen Hazarika's dream Home in Kuthari
সুধাকণ্ঠলৈ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "তথাপিও আশা কৰিছোঁ, জন্ম শতবৰ্ষত নহ'লেও অনাগত দিনত ভূপেনদাৰ বাসগৃহ সংৰক্ষণ হ'ব আৰু এক সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰি ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি জীয়াই ৰখাৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিব ।"

উল্লেখ্য যে সুধাকণ্ঠৰ বাবে কুঠৰী আছিল মৰুদ্যান । সুধাকণ্ঠই নিজেই কৈ গৈছে, "কুঠৰীত মোৰ প্ৰাণটো সোমাই আছে ।" সুধাকণ্ঠৰ লগতে পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস‍্যৰ কুঠৰীৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি আছিল প্ৰবল হেঁপাহ । কুঠৰীৰ ঘৰখনৰ বাদে ভূপেন হাজৰিকাৰ নিজাপি ঘৰ নাই । ই কলিয়াবৰীয়াৰ এক অনন‍্য আপুৰুগীয়া সম্পদ ।

আনকি ভূপেন হাজৰিকাক কলিয়াবৰৰ মানুহে মৰমতে 'কলিয়াবৰীয়া ভূপেনদা' বুলিও কয় । কলিয়াবৰৰ কুঠৰীত তেওঁৰ নিজা বাসভৱন বা 'আপোন ঘৰ' আছে আৰু এই ঠাইখিনিত তেওঁৰ গভীৰ আত্মিক তথা বন্ধুসুলভ সম্পৰ্ক আৰু স্মৃতিও জড়িত হৈ আছে ।

সুধাকণ্ঠই এসময়ত কৈছিল, "কুঠৰীত এটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ আৰু পুত্ৰ তেজৰ ইচ্ছা মতে বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বীৰ বাবে জিৰণিস্থল গঢ়ি তোলা হ'ব ।" কলিয়াবৰবাসীৰ সন্দেহ ভূপেনদাৰ এই সপোন যেন এতিয়া সপোন হৈয়ে থাকিব ।

লগতে পঢ়ক :

সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই কলকাতাত বাস কৰা অট্টালিকা সংৰক্ষণৰ বাবে পদক্ষেপ ল’ব চৰকাৰে

TAGGED:

BHUPEN HAZARIKA BIRTH CENTENARY
ভূপেন হাজৰিকা
সুধাকণ্ঠ
ভূপেন হাজৰিকাৰ কুঠৰীৰ ঘৰ
DR BHUPEN HAZARIKA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.