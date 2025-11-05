ETV Bharat / state

ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী: মৰিগাঁৱতো পাঁচ সহস্ৰাধিক কণ্ঠত নিগৰিল 'মানুহে মানুহৰ বাবে...'

মৰিগাঁৱত পাঁচ হাজাৰোধিক কণ্ঠই সমস্বৰে গালে 'মানুহে মানুহৰ বাবে...' । অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰো ।

manuhe manuhor babe in Morigaon
সমস্বৰে "মানুহে মানুহৰ বাবে..." (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 5, 2025 at 4:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ধিং: বুধবাৰে ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যুদিন । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মৰিগাঁৱতো চৰকাৰীভাৱে আয়োজন কৰা হয় ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী । এই অনুষ্ঠানতে ৫ হেজাৰোধিক কণ্ঠত নিগৰিল ভূপেন হাজৰিকাৰ অমৰ সৃষ্টি ‘মানুহে মানুহৰ বাবে’ ।

মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মৰিগাঁৱৰ তৰুণৰাম ফুকন খেলপথাৰত এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানৰ আদৰণী ভাষণ প্ৰদান কৰে মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে । নিজৰ ভাষণত জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে কয়, "সুধাকণ্ঠ ভুপেন হাজৰিকাই আমাক বহুত দি গৈছে । তেখেতৰ অমৰ সৃষ্টিৰ বিষয়ে, তেখেতৰ গানৰ বিষয়ে এই ক্ষন্তেক সময়ত ক'ব পৰা সম্ভৱ নহয় ।"

মৰিগাঁৱত পাঁচ সহস্ৰাধিক কণ্ঠত নিগৰিল 'মানুহে মানুহৰ বাবে...' (ETV Bharat Assam)

সুধাকণ্ঠ ভুপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় সংগীতেৰে আৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকায়ো সুধাকণ্ঠৰ অমৰ সৃষ্টিৰ বিষয়ে ভাষণত উল্লেখ কৰে । উল্লেখ্য যে অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাতো পালন কৰা হয় এই ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুতিথি ।

জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত তৰুণৰাম ফুকন খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে জিলাখনৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিল্পীয়ে । তেওঁলোকৰ কণ্ঠই জগাই তুলিলে ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ অমৰ সৃষ্টিৰ অমিয় সুৰ ।

আনহাতে, মৈৰাবাৰী আৰু লাহৰীঘাটৰ সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ পৰাও প্ৰায় ৫ শতাধিক অংগনৱাড়ী কৰ্মী, ছুপাৰভাইজাৰ আৰু বিষয়াসকলে যোগদান কৰি একেলগে পৰিবেশন কৰে ‘মানুহে মানুহৰ বাবে’ ।

অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "আমি আজি হাজাৰ হাজাৰ লোকক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিলোঁ 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীতটো গোৱাৰ কাৰণে । মৰিগাঁও জিলাত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিনিধি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ । কেইবা হাজাৰো ব্যক্তিয়ে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে । সমস্বৰে মানুহে মানুহৰ বাবে গালে । আমিও গোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিলোঁ, অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে ১৯২৬ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা এইগৰাকী সংগীত প্ৰতিভাই ২০১১ চনৰ ৫ নৱেম্বৰত অন্তিম শয়নত শোৱে । আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে তেওঁৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিবলৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে । তাৰ সমান্তৰালভাৱে বুধবাৰে মৃত্যুবাৰ্ষিকীতো তেওঁক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হয় ।

অনুষ্ঠানখনি নিয়াৰিকৈ আঁতধৰে মায়ং ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া প্ৰিয়ংকা গগৈয়ে । অতি শৃংখলাবদ্ধভাৱে পৰিচালিত কৰে অতিৰিক্ত আয়ুক্ত নিতিশা বৰা আৰু অনুসূয়া শৰ্মাই । আনহাতে, প্ৰচণ্ড ৰ'দতে থিয় দি হেজাৰ হেজাৰ কণ্ঠত নিগৰে 'মানুহে মানুহৰ বাবে...' ।

লগতে পঢ়ক :সুধাকণ্ঠৰ মানৱীয় আৱেদনৰ গীতেৰে মুখৰিত ৰাজ্যৰ আকাশ-বতাহ
লগতে পঢ়ক :চতুৰ্দশ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত ভাৰতৰত্ন ড° ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

BHUPEN HAZARIKA
MANUHE MANUHOR BABE IN MORIGAON
ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী
ইটিভি ভাৰত অসম
BHUPEN HAZARIKA DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.