সুধাকণ্ঠৰ মানৱীয় আৱেদনৰ গীতেৰে মুখৰিত ৰাজ্যৰ আকাশ-বতাহ

লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজিত অনুষ্ঠানত পাঁচ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, ৰাইজ তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্রহণ কৰে ।

লখিমপুৰত সহস্ৰাধিক লোকে একেলগে গালে ভূপেন হাজৰিকাৰ অসমৰ সৃষ্টি 'মানুহে মানুহৰ বাবে' (ETV Bharat Assam)
ETV Bharat Assamese Team

November 5, 2025

লখিমপুৰ: বুধবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি উদযাপিত হৈছে সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যুতিথি । এই মৃত্যুতিথিৰ দিনা বিশ্ববৰেণ্য শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ তথা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত । আনহাতে, ৰাজ্যৰ আকাশ-বতাহে গুঞ্জৰিত হৈছে সহস্রজনৰ কণ্ঠত ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী সৃষ্টি 'মানুহে মানুহৰ বাবে' । লখিমপুৰতো একেই পৰিৱেশ । পাঁচ সহস্রাধিকৰ কণ্ঠত নিগৰিল সুধাকণ্ঠৰ অমৰ সৃষ্টি ।

মানৱতাৰ জয়গানেৰে মুখৰিত ৰাজ্যৰ আকাশ-বতাহ । ৰাজ্যজুৰি হাজাৰ হাজাৰ জনতাই গালে সুধাকণ্ঠৰ অমৰ সৃষ্টি মানুহে মানুহৰ বাবে । সুধাকণ্ঠৰ অমৰ সৃষ্টি 'মানুহে মানুহৰ বাবে' বুধবাৰে ৰাজ্যৰ আকাশে-বতাহে গুঞ্জৰিত হ'ল । হেজাৰ হেজাৰ জনতাই সমস্বৰে গালে 'মানুহে মানুহৰ বাবে, যদিহে অকণো নেভাবে' ।

লখিমপুৰত ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত পৰিবেশন মানুহে মানুহৰ বাবে (ETV Bharat Assam)

সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ দিনটোত শিল্পীগৰাকীলৈ প্ৰণাম জনাই তেওঁৰেই গীতেৰ শ্ৰদ্ধা জনায় হাজাৰ হাজাৰ জনতাই । চৰকাৰীভাৱে আয়োজন কৰা কাৰ্যসূচী প্ৰতিখন জিলা সদৰতে ৰূপায়ণ কৰা হয় । বৰলুইতৰ দুয়োপাৰৰ পৰা বিশ্বমুখী সংগীত যাত্রাৰে বিশ্ববন্দিত হোৱা সুধাকণ্ঠৰ বাবে আজি হেজাৰ হেজাৰ জনতাই আকাশ-বতাহ গুঞ্জৰিত কৰি গীত পৰিবেশন কৰে ।

অনুষ্ঠানত উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যৰ আন আন জিলাৰ দৰে লখিমপুৰতো লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত পাঁচ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, ৰাইজ তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্রহণ কৰে । পংকজ সভাপণ্ডিতে আঁতধৰা, শিল্পী মৃদুল বৰুৱাই সংগীত পৰিচালনা কৰা এই অনুষ্ঠানত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক মানৱ ডেকা, অমিয় ভূঞা, জিলা আয়ুক্ত প্ৰণৱজিৎ কাকতি, আৰক্ষী অধীক্ষক গুণেন্দ্ৰ ডেকা, অগপৰ বিত্ত সম্পাদক জয়ন্ত খাউণ্ড, বিজেপিৰ জিলা সভাপতি শ্যামল শৰ্মা আদি বহু গণ্য-মান্য লোকে অংশগ্রহণ কৰে ।

মৃদুল বৰুৱাৰ পৰিচালনাৰে এক সংগীতানুষ্ঠানৰ পাছতে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে চমু ভাষণ দিয়াৰ পাছতে পাঁচ সহস্রাধিকে সমস্বৰে গায় 'মানুহে মানুহৰ বাবে' ।

সহস্ৰাধিক লোকে একেলগে গালে ভূপেন হাজৰিকাৰ অসমৰ সৃষ্টি 'মানুহে মানুহৰ বাবে' (ETV Bharat Assam)

দেশ দেশান্তৰৰ জনতাক সংগীতৰ অমৃতময় সুৰৰ মাজত চিৰদিন ডুবাই ৰাখি অসমীয়া জাতিসত্তাক বিশ্বৰ বুকুত চিনাকি কৰাই সেইজনা ক্ষণজন্মা কিম্বদন্তী সুধাকণ্ঠৰ কণ্ঠত নিগৰিত মানৱতাৰ সুৰ হোৱা গীত 'মানুহে মানুহৰ বাবে' পুনৰ সহস্রজনৰ কণ্ঠত প্ৰাণ পাই উঠে ।

এই অনুষ্ঠান প্ৰসংগত বিধায়ক মানৱ ডেকাই কয়, "আমাৰ জীৱনত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ বা মাধৱদেৱ গুৰু দুজনাৰ পিছতে আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ স্থান ৰাখোঁ । তেওঁৰ নিচিনা শিল্পী এতিয়ালৈকে অসম কি বিশ্বতে বিৰল । অসম চৰকাৰে তেখেতৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে । আপোনালোকে জানে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই সেই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে । এই এবছৰত, শেষতকৈ দিল্লীত হ'ব, বিভিন্নধৰণৰ তেওঁৰ ওপৰত গৱেষণাৰ পৰা আদি কৰি কিতাপৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী থাকিব । আজি যিহেতু তেখেতৰ চতুৰ্দশ মৃত্যু দিৱস, আজি গোটেই অসমৰ জিলা সদৰ আৰু সমজিলা সদৰত বৃহৎ লোকৰ অংশগ্ৰহণেৰে 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গানটো গোৱা হ'ব । আজি লখিমপুৰত প্ৰায় ১০ হেজাৰ লোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।"

