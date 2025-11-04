৫ নৱেম্বৰত মৰিগাঁৱত ৫০০০ শিল্পীৰ কণ্ঠত নিগৰিব 'মানুহে মানুহৰ বাবে'
মৰিগাঁৱৰ আকাশে-বতাহে ৫০০০ কণ্ঠত গুঞ্জৰিত হ'ব সুধাকণ্ঠৰ অমৰ সৃষ্টি 'মানুহে মানুহৰ বাবে' । প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীৰ ।
Published : November 4, 2025 at 6:32 PM IST
মৰিগাঁও: সুবিশাল ব্যাক্তিত্ব, সমুজ্জ্বল ধাৰাৰে, আলোক সন্ধানী দৃষ্টিৰে বিশ্বৰ জনগণৰ হৃদয় আলোড়িত কৰা বিশ্ব বিশ্ৰুত শিল্পী, ভাৰতৰত্ন ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ বাবে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ।
মৰিগাঁও জিলাৰ তৰুণৰাম ফুকন খেলপথাৰত আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে ইয়াৰ আয়োজনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে । সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে এই খেলপথাৰত ৫০০০ কণ্ঠৰ মিলন ঘটিব । ইয়াৰ বাবে জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কৰ্মীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে । আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে মঙলবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে উল্লেখ কৰে ।
৫ নৱেম্বৰত সুধাকণ্ঠ ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী । ২০১১ চনৰ এই দিনটোতে মুম্বাইৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিৰবিদায় লৈছিল অসমৰ এইগৰাকী মহান শিল্পীয়ে । কিন্তু তেওঁৰ গীত, গীতৰ জৰিয়তে তেওঁৰ বাৰ্তা আৰু মানৱতাৰ আহ্বান আজিও জীয়াই আছে প্ৰতিজন লোকৰ হৃদয়ত ।
অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত এইবাৰ সমগ্ৰ অসমৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাতো এই দিনটোক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । জিলা প্ৰশাসনৰ নেতৃত্বত আয়োজিত হ’বলগীয়া এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানত প্ৰায় ৫০০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সাংস্কৃতিক কৰ্মীয়ে একেলগে কণ্ঠ নিগৰাব সুধাকণ্ঠৰ অমৰ সৃষ্টি 'মানুহে মানুহৰ বাবে'ত । এই গীতটোৱে যেন জীৱন্ত কৰি তুলিব ভূপেনদাৰ সপোনৰ অসমক— য’ত মানুহে মানুহৰ বাবে জীয়াই থাকে, ভাতৃত্ববোধেৰে একেলগে আগবাঢ়ে ।
ইয়াৰ উপৰি থাকিব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, ভূপেনদাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ আৰু তেওঁৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰ ওপৰতো হ'ব আলোচনা । সুধাকণ্ঠৰ দৃষ্টিত নতুন পুৰুষ আৰু নতুন নাৰী সন্দৰ্ভত সৃষ্টি কৰি থৈ যোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ গীতৰ কথায়ো আলোচনাত স্থান লাভ কৰিব । 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীত পৰিবেশনৰ জৰিয়তে যুৱপ্ৰজন্মক ভূপেন হাজৰিকাৰ মানৱতাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হ’ব ।
এই অনুষ্ঠান সন্দৰ্ভত মৰিগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত নিতিশা বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "কাইলৈ ৫ নৱেম্বৰ । সুধাকণ্ঠ ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুতিথি । অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আমি ইয়াতে কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ । মৰিগাঁও জিলাত কাইলৈ পাঁচ হাজাৰৰো অধিক মানুহ সমবেত হ'ব । সকলোৱে মিলি মানৱ শৃংখল কৰি মানুহে মানুহৰ বাবে গীতটো গোৱা হ'ব । ইয়াত বিষয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, স্কুল-কলেজ, সাহিত্য সভাকে ধৰি সকলো স্তৰৰ ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত থাকিব ।"
ইতিমধ্যে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সকলো শিক্ষানুষ্ঠানক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক গীতটো শিকোৱাৰ বাবে । সাংস্কৃতিক দলসমূহৰ সৈতে একাধিকবাৰ অনুশীলন অনুষ্ঠিত হৈছে । মাইক, লাইট, মঞ্চ আৰু নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হ'ব ।
উল্লেখ্য যে ভূপেন হাজৰিকাই ১৯৬০ দশকত ৰচনা কৰা 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীতটো অসমৰ ভাষা আন্দোলনৰ পটভূমিত জন্ম লৈছিল । এই গীতটোৱে ধৰ্ম, জাতি, ভাষাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি মানৱতাৰ আহ্বান জনায় । মৰিগাঁৱতো এই ৫০০০ কণ্ঠই নতুন প্ৰজন্মলৈ বিলাই দিব সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা । এই বাৰ্তা চিৰকাল জীয়াই থাকক ।
জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে এই মহান শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানটিত সকলো জিলাবাসীৰ সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছে ।