উন্মোচনৰ এবছৰৰ পিছতো পাঠকৰ হাতত নপৰিল সুধাকণ্ঠক লৈ ৰচনা কৰা গ্ৰন্থ
এবছৰ পূৰ্বেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ‘ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা’ শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিছিল ৷ এই গ্ৰন্থখনক লৈ ক্ৰমাৎ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে ৷
By PTI
Published : November 11, 2026 at 9:42 AM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ সুযোগ্য সন্তান, সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিসমূহ জীয়াই ৰখাৰ বাবে অসম চৰকাৰে কেতবোৰ প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱন আৰু উত্তৰাধিকাৰক ২২টা ভাষাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পাঠক সমাজৰ মাজলৈ অনাৰ লক্ষ্যৰে অসম চৰকাৰে এক অভিলাষী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷
তেনে পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে প্ৰায় এটা বছৰ পূৰ্বেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ‘ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা’ শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিছিল ৷ কিন্তু আজি এটা বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো চৰকাৰে যেন গ্ৰন্থখন পাঠকৰ মাজলৈ নিয়াত আৰু বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈছে ৷
অসম প্ৰকাশন পৰিষদে প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা এই গ্ৰন্থখন মহান গায়ক-সুৰকাৰগৰাকীৰ জীৱনৰ প্ৰামাণিক দলিলস্বৰূপ ৷ সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত তেওঁৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে গ্ৰন্থখন ছপা কৰি উলিওৱা হৈছে ৷
মূলতঃ অসমীয়া ভাষাত ৰচিত এই গ্ৰন্থখন অন্যান্য ২১টা ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছে ৷ যোৱাটো বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিছিল ।
গ্ৰন্থখন উন্মোচনৰ এবছৰৰো অধিক সময়ৰ পাছতো একাধিক অনুবাদকৰ আশা আৰু আগ্ৰহ ক্ৰমাৎ স্তিমিত হৈ পৰিছে ৷ অসম প্ৰকাশন পৰিষদে ২০২৭ চনৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে অনুবাদ কৰা গ্ৰন্থখন প্ৰতিটো ভাষাতে পৰ্যাপ্ত সংখ্যক কপী ছপা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, যাতে সেইবোৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ পুথিভঁৰালত সংৰক্ষণ কৰিব পৰা যায় ৷
ইতিমধ্যে গ্ৰন্থখন ইংৰাজী, হিন্দী, সংস্কৃত, বড়ো, মাৰাঠী, কানাড়া, তেলুগু, নেপালী, কোংকানী, মালায়ালম, গুজৰাটী, ৰাজস্থানী, কাশ্মীৰী, ড’গ্ৰি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সাওতালী, তামিল, উৰ্দু, বাংলা আৰু মৈথেলী ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছে ।
কেৰালামৰ মালায়ালম অনুবাদক অনন্ত নাৰায়ণনে সংবাদ সংস্থা পিটিআইক কয়, ‘‘তেওঁলোকে গ্ৰন্থখন উন্মোচনৰ সময়ত মোলৈ দুটা কপী পঠিয়াইছিল । মই আৰু আন প্ৰতিগৰাকী অনুবাদকে ততাতৈয়াকৈ তাত থকা ভুলবোৰ শুধৰাই চূড়ান্ত প্ৰকাশৰ বাবে জমা দিওঁ । কিন্তু তাৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ পৰা আন একো সঁহাৰি পোৱা নাই ৷’’ প্ৰায় সকলো অনুবাদকেই গ্ৰন্থখনৰ চূড়ান্ত কপী লাভৰ বাবে পিবিএৰ ওচৰলৈ গৈছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো সঁহাৰি লাভ কৰা নাই ৷
অভিজ্ঞ অনুবাদকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমি সকলোৱে ভূপেন হাজৰিকাক ভালপাওঁ আৰু তেওঁৰ ৰচনাক নিজৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰি তুলিব বিচাৰো ৷ তথাপিও আমি আমাৰ কপী লাভ কৰা নাই । আমি এই কপীবোৰ পাঠকৰ মাজলৈ কেনেকৈ লৈ যাম ?’’
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ ৯৯ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীৰ বছৰটোত সকলো অনুবাদকে অতি উৎসাহেৰে কিতাপখন মুকলি কৰাৰ বাবে কাম কৰিছিল ৷ সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া অনুষ্ঠানৰ সময়ত গ্ৰন্থখন বিতৰণ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
নাৰায়ণনে কয়, ‘‘আমি এবছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰিছিলো ৷ লগতে আশা কৰিছিলোঁ যে সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সামৰণিৰ পূৰ্বে এই কিতাপখন প্ৰকাশ পাব । কিন্তু এতিয়া আমি এই সমগ্ৰ কামটোৰ প্ৰতিয়েই আগ্ৰহ হেৰুৱাই পেলাইছো ।’’
উল্লেখ্য যে, 'ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা' শীৰ্ষক এই গ্ৰন্থখন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে ৰচনা কৰিছিল । প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ সমালোচক তথা কবি অপৰাজিতা পূজাৰী ‘ভূপেন হাজৰিকা প্ৰকল্প’ৰ দায়িত্বত আছিল ৷ এই প্ৰকল্পটোক চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল, যাৰ অধীনত কিতাপখন ভাৰতীয় সকলো প্ৰধান ভাষাত প্ৰকাশ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ৷
আনহাতে, এই সংক্ৰান্তত অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত কি ক’লে বুলি জানিবলৈ বিচৰাত নাৰায়ণনে কয় যে তেওঁলোকে মাথোঁ কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব কৈছে ৷ তেওঁ এইদৰে অভিযোগ কৰে, ‘‘মই ভাবো যে চৰকাৰে ২২টা ভাষাত কিতাপখন মুকলি কৰি কেৱল জনসংযোগৰ কচৰতহে কৰিছিল ।’’
পিটিআইৰ সৈতে মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰা প্ৰায় আন আন অনুবাদকসকলেও সেই একেই কথাকেই কয় ৷
তামিল অনুবাদক কে নল্লাথাম্বিয়ে চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি গ্ৰন্থখন ছপা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ অৱহেলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ বিচাৰিছিল । এই পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি ইতিমধ্যে পিটিআইৰ হাতত পৰিছে ।
ইয়াৰ পিছতে অসম প্ৰকাশন পৰিষদে গ্ৰন্থখনৰ তামিল সংস্কৰণৰ চূড়ান্ত কপীটো প্ৰকাশ কৰি অনুবাদকগৰাকীলৈ পাঁচটা কপী প্ৰেৰণ কৰে ৷ নল্লাথাম্বিয়ে তামিলনাডুত বিতৰণৰ বাবে গ্ৰন্থখনৰ অতিৰিক্ত কিছু কপী বিচাৰিছিল ৷ অৱশ্যে তেওঁৰ পৰা ধন লাভ কৰাৰ পিছত পিবিএই পুনৰাই ৪০ টা কপি তেওঁলৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷
বিগত ১৭ অক্টোবৰত ফেচবুকত অনুবাদকগৰাকীয়ে লিখিছে, ‘‘এবছৰীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত অসম চৰকাৰে এই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰিছে । গ্ৰন্থখন ২১টা ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছে । আন ভাষাত প্ৰকাশ পাইছে নে নাই সেয়া স্পষ্ট নহয়, কিন্তু কিছু বাধাৰ অন্তত এতিয়া তামিল ভাষাত মুকলি কৰা হৈছে ।’’
নল্লাথাম্বিয়ে লগতে এই কথা উল্লেখ কৰে যে তেওঁৰ হাতত গ্ৰন্থখনৰ কিছু কপী এতিয়াও উপলব্ধ ৷ আগ্ৰহী পাঠকসকলে তেওঁৰ পৰা ৩০০ টকা মূল্যত কিতাপখন ক্ৰয় কৰিব পাৰে । ৩৭৭ পৃষ্ঠাৰ এই কিতাপখনৰ মূল্য মাত্ৰ ৩০০ টকা ।
শেহতীয়াকৈ ফেচবুকত গ্ৰন্থখনৰ সৈতে জড়িত এক ভিডিঅ’ত কোংকনী অনুবাদক লিলেশ বাসুদেৱ কুডালকাৰে কয়, ‘‘ইতিমধ্যে এই অনুষ্ঠানৰ এবছৰ পাৰ হৈ গ’ল ৷ আমি এই গ্ৰন্থখনৰ অনুবাদকসকলে বহু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছো । আমি উক্ত অনুবাদৰ কামটো সময়ত সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ যাতে গ্ৰন্থ মুকলিৰ অনুষ্ঠানটো স্মৰণীয় হৈ ৰয় ৷’’
কিন্তু তেওঁলোকে আজিলৈকে এটাও কপী নোপোৱা বুলি দাবী কৰে ৷ তেওঁলোক সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যত কিতাপখন পাঠকৰ মাজলৈ নিয়াৰ লগতে জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি কৰাৰ বিভিন্ন পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিল ।
কুডালকাৰে কয়, ‘‘বিভিন্ন ভাষাৰ পাঠকে ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়ে অধিক কথা জানিবলৈ এই কিতাপখনৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে । অৱশ্যে আমাৰ অপেক্ষাৰ এতিয়াও অন্ত পৰা নাই ।’’
আনহাতে, অনুবাদকগৰাকীয়ে অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সম্পাদক প্ৰমোদ কলিতাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত তেওঁ কয়, ‘‘গ্ৰন্থখন কেইটামান কপীৰ বাহিৰে আন আন ভাষাৰ অনুবাদকলৈ প্ৰেৰণ কৰা হোৱা নাই ৷ ২০২৫ চনৰ ১৩ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰাৰ সময়ত কেৱল ডামি কপীহে প্ৰদান কৰা হৈছিল ।’’
কলিতাই লগতে কয়, ‘‘আমি সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো যে তেওঁলোকক কিমান কপী লাগে আমাক জনাওক । সেই অনুসৰি আমি দিম । আমাৰ পৰিকল্পনা হৈছে অহা বছৰ নিজা নিজা ভাষাৰ সকলো ৰাজ্যৰ পুথিভঁৰাললৈ বিনামূলীয়াকৈ কিতাপখন প্ৰেৰণ কৰা । সেইবাবেই আমি প্ৰথমতে মাত্ৰ কেইটামান কপীহে প্ৰেৰণ কৰিছিলো ।’’
কলিতাই দাবী কৰে যে অসম প্ৰকাশন পৰিষদে অনুবাদকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৷ কিন্তু প্ৰকল্পটোৰ দায়িত্বত থকা তেওঁলোকৰ বহুতৰ সৈতেই ফোনত যোগাযোগ নহ’ল ৷ তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে অসম প্ৰকাশন পৰিষদে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমতে অসমীয়া, বড়ো, বাংলা আৰু ইংৰাজী ভাষাকে ধৰি গ্ৰন্থখনৰ প্ৰায় ১.১৫ নিযুত কপী বিতৰণ কৰিছে ৷ বৰ্তমান আন আন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিতৰকৰ সৈতে আলোচনা অব্যাহত আছে ।
ডঃ ভূপেন হাজৰিকা বিষয়ক এই গ্ৰন্থখনক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত সোধাত প্ৰকল্পৰ দায়িত্বত থকা অপৰাজিতা পূজাৰীয়ে কয়, ‘‘অনুবাদক আৰু গ্ৰন্থখনৰ সম্পাদকৰ এটা দলৰ সৈতে মিলি প্ৰজেক্টটো সম্পূৰ্ণ কৰি সময়মতে জমা দিছো । ছপা আৰু বিতৰণ মোৰ দায়িত্ব নহয় । গতিকে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য দিবলৈ মই উপযুক্ত ব্যক্তি নহয় ৷’’
প্ৰতিগৰাকী অনুবাদকে পূজাৰীৰ ভূমিকাক শলাগ লোৱাৰ লগতে অসম চৰকাৰে সময়মতে যাতে তেওঁলোকৰ পাৰিশ্ৰমিক দিয়ে, সেই কথাত আলোকপাত কৰে ৷ নাম প্ৰকাশ কৰিবলৈ অনিচ্ছুক এজন অনুবাদকে পিটিআইক কয়, ‘‘গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে আমি যি আতিথ্য লাভ কৰিছিলো, তাত আমি অতিশয় সন্তুষ্ট ৷ চৰকাৰে সঁচাকৈয়ে আমাৰ পাৰ্যমানে সেৱা আগবঢ়াইছিল আৰু আমাক সম্পূৰ্ণ সন্মান প্ৰদান কৰিছিল । অৱশ্যে এতিয়া আমি হতাশ হৈছো কাৰণ গ্ৰন্থখনে প্ৰকৃতাৰ্থত দিনৰ পোহৰ দেখা নাপালে ।’’
লগতে পঢ়ক: ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নতুন মিছন: হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মাষ্টাৰপ্লেন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ