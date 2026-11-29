সুধাকণ্ঠৰ জন্মশতবৰ্ষৰ সামৰণিতো উচুপিছে কুঠৰীৰ সপোনৰ ঘৰখনে
সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ মাজুলীত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্ত আজিও হোৱা নাই কাৰ্যকৰী ।
Published : November 29, 2026 at 1:43 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 1:50 PM IST
ৰূপজ্যোতি গোস্বামী
কলিয়াবৰ: সুধাকণ্ঠৰ জন্মশতবৰ্ষৰ সামৰণি পৰাৰ পাছতো কলিয়াবৰৰ কুঠৰীত থকা ভূপেন হাজৰিকাৰ নিজৰ ঘৰটো আজিও অৱহেলিত হৈ আছে । শতবৰ্ষৰ বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানৰ মাজতো চৰকাৰী অৱহেলাৰ বাবেই মহান শিল্পীগৰাকীৰ সপোনৰ ঘৰখন এইদৰে জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে ।
ভূপেন হাজৰিকা বুলিলেই অসমীয়াৰ প্ৰাণত এক অনন্য শিহৰণ সঞ্চাৰিত হয় । শিল্পীগৰাকীৰ মহাপ্ৰয়াণৰ পিছতো সুধাকণ্ঠৰ উপস্থিতি প্ৰতি ক্ষণতে সোঁৱৰাই যায় তেওঁৰ সোণসেৰীয়া গীতসমূহে । যোৱা ৮ ছেপ্টেম্বৰতে সংগীত সূৰ্য, সুধাকণ্ঠ ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবৰ্ষ সামৰণি পৰিল যদিও আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই । দেওবাৰে নতুন দিল্লীত অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠান অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছে । দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিশিষ্ট গায়ক-গায়িকা আৰু অসমৰ সাংস্কৃতিক দলে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
সুধাকণ্ঠৰ জন্মশতবৰ্ষৰ সামৰণি পৰাৰ পাছতো কলিয়াবৰৰ কুঠৰীত থকা ভূপেন হাজৰিকাৰ নিজাপী ঘৰটো আজিও চৰকাৰী অৱহেলাৰ মাজত পৰি থকাত সাংস্কৃতিক মহলত তীব্ৰ ক্ষোভ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । এই সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰৰ সাংস্কৃতিক-সামাজিক অনুষ্ঠান ‘মঞ্চ’ৰ উদ্যোক্তা প্ৰদীপ লস্কৰে কয়, "কলিয়াবৰৰ কুঠৰীত ভূপেন হাজৰিকাৰ এখন নিজাপী ঘৰ আছে । উজনি-নামনি অহা-যোৱা কৰোতে জিৰণি লোৱা এই ঘৰখন বহু কালজয়ী গীত আৰু বহু ঐতিহাসিক ঘটনাৰ সাক্ষী ।"
তেওঁ পুনৰ কয় যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ মাজুলীত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকতেই ভূপেন হাজৰিকাৰ আন্তৰিক আশা পূৰণৰ বাবে কুঠৰীৰ এই বাসগৃহটোক এক সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল; কিন্তু অত্যন্ত পৰিতাপৰ কথা যে পৰৱৰ্তী সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰেও নিজৰ কাৰ্যকালত মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ সেই প্ৰথম কেবিনেট বৈঠকৰ প্ৰস্তাৱ আজিলৈকে কাৰ্যকৰী নকৰিলে ।
তেওঁ পুনৰ কয়, "নগাঁৱত ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিত সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হ’ল যদিও কুঠৰীত থকা সুধাকণ্ঠৰ আপোন ঘৰটো আজিও অৱহেলিত হৈ ৰ’ল । সুধাকণ্ঠৰ গীত মানে সুগভীৰ অথচ আলসুৱা কোমলতা । সুধাকণ্ঠৰ গীতত আছে এক সুকীয়া মাদকতা, সমাজ গঢ়াৰ প্ৰেৰণা । এই গীতসমূহৰ চৰ্চাত অৰিহণা যোগাই আহিছে অসমৰ চুকে-কোণে অনুষ্ঠিত হোৱা ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতাসমূহে । তেনে এক প্ৰতিযোগিতা হ'ল কলিয়াবৰৰ 'মঞ্চ'ই হাটবৰ কেন্দ্ৰীয় নাট্য সমাজত আয়োজন কৰা প্ৰতিযোগিতাখন । ইয়াত সুধাকণ্ঠই পিতৃ-মাতৃৰ সোঁৱৰণত বঁটা প্ৰদান কৰি সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিছিল ।"
পিতৃ -মাতৃৰ সোঁৱৰণত বঁটা প্ৰদান
"কলিয়াবৰৰ অন্যতম সাহিত্য সাংস্কৃতিক ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান 'মঞ্চ'ৰ উদ্যোগত ১৯৯২ চনৰে পৰাই সদৌ অসম ভিত্তিত আয়োজন কৰি অহা হৈছে ভূপেন্দ্ৰ সংগীত আৰু পাৰ্বতি প্ৰসাদ বৰুৱাৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা । সেই সময়ত ধাৰাবাহিকভাৱে চলি অহা প্ৰতিযোগিতাখনিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈয়ে ২০০১ চনত সুধাকণ্ঠই পিতৃ নীলকান্ত হাজৰিকা আৰু মাতৃ শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকাৰ সোঁৱৰণত আগবঢ়াইছিল ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগীৰ চলন্ত বঁটাটি । ইয়াৰ লগে-লগে চলন্ত বঁটাটিয়ে ধন্য কৰিছিল মঞ্চ নামৰ চালুকীয়া অনুষ্ঠানটোক । ২০০১ চনত মঞ্চৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত হোৱা সদৌ অসম ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতাত ভূপেনদা সোঁশৰীৰে উপস্থিত হৈ উদ্যোক্তাৰ হাতত বঁটাটো প্ৰদান কৰিছিল । সেই অনুষ্ঠানটোত ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত সংগ দিছিল বিশিষ্ট গীটাৰ বাদক কমল কটকী, প্ৰসিদ্ধ শিল্পী প্ৰয়াত প্ৰণবিৰাম বৰুৱা, তবলা বাদক সূৰ্য গোস্বামী, নগাঁৱৰ বিশিষ্ট শিল্পী প্ৰয়াত জ্ঞানদা বৰা, যজ্ঞ বেজবৰুৱা আদি ।" তেওঁ এইদৰে কয় ।
সেই প্ৰতিযোগিতাখনিত ৰাইজক সম্বোধন কৰি ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল, "মোৰ গীতবোৰ এদিন ভূপেন্দ্ৰ সংগীত হ'বগৈ বুলি মই সৰুতে গান গোৱা নাছিলো ।" মঞ্চৰ উদ্যোক্তা লস্কৰে কয়, "কলিয়াবৰ আৰু মঞ্চৰ সৈতে সুধাকণ্ঠৰ এই আত্মিক সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল । ১৯৯১ চনত কলিয়াবৰৰ সৰুভগীয়াত স্থাপিত সাংস্কৃতিক-সামাজিক অনুষ্ঠান মঞ্চই সংগীতসূৰ্য ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিকৰ্ম নৱপ্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াসেৰে ১৯৯২ চনৰ পৰাই কলিয়াবৰত সদৌ অসম ভিত্তিত ভূপেন্দ্ৰ সংগীত আৰু পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে ।"
"অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই উচ্চমানৰ প্ৰতিযোগিতালৈ সুধাকণ্ঠই নিজে আকৃষ্ট হৈ নিজ পিতৃ-মাতৃ ক্ৰমে প্ৰয়াত নীলকান্ত হাজৰিকা আৰু প্ৰয়াত শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকাৰ স্মৃতিত শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগীৰ বাবে এটি বঁটা আগবঢ়াইছিল । ২০০১ চনত ভূপেন হাজৰিকাই নিজে প্ৰতিযোগিতাস্থলী কলিয়াবৰৰ হাটবৰ কেন্দ্ৰীয় নাট্য সমাজ ভৱনত উপস্থিত থাকি বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলক আনুষ্ঠানিকভাৱে এক সুদৃশ্য বঁটা অৰ্পণ কৰি কলিয়াবৰবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছিল ।" তেওঁ এইদৰে কয় ।
কলিয়াবৰৰ প্ৰতি ভূপেন হাজৰিকাৰ অকৃত্ৰিম ভালপোৱাৰ চিনস্বৰূপে কলিয়াবৰৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মী ৰঞ্জিত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰচেষ্টাত ‘সংযোগ’ নামৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিয়ে সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ প্ৰয়াত কুসুম বৰাদেৱৰ ৰচনা আৰু শিল্পী পেঞ্চনাৰ যোগেন বৰদলৈৰ সুৰেৰে সৃষ্টি কৰা কালজয়ী গীত “এইখন কলিয়াবৰ...” গীতটিত কণ্ঠদান কৰি ভূপেন দাই কলিয়াবৰ আৰু কলিয়াবৰবাসীক চিৰদিনৰ বাবে মহীয়ান কৰি থৈ গৈছে । ‘মঞ্চ’ৰ উদ্যোক্তা প্ৰদীপ লস্কৰৰ লগতে কলিয়াবৰৰ সাংস্কৃতিকপ্ৰেমী ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল-সংগঠনে কেৱল বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতাৰে শতবৰ্ষ পালন নকৰি, মাজুলী কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি কুঠৰীৰ এই ঐতিহাসিক বাসগৃহটো অতি শীঘ্ৰে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।
সুধাকণ্ঠৰ সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণৰ দাবী
সুধাকণ্ঠৰ সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণ কৰি নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে এই ঘৰটোক এক উন্নত মানৰ সাংস্কৃতিক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ চৰকাৰে কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি কলিয়াবৰবাসীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে । "কাজিৰঙা মোৰ সেউজ সপোন, আপোন কঁহৰা বাগৰি, সীমাৰ লুইত আৰু ডিফলু আপোন, আপোন মৰমী কুঠৰী ।" কিন্তু ইমানৰ পাছতো আইনী প্রক্রিয়াৰ বাধাৰ বাবেই কলিয়াবৰীয়া ৰাইজৰ সপোন পূৰণত জটিলতা আহি পৰিছিল । ৰাজ্য চৰকাৰে মাজুলীৰ কেবিনেটত সুধাকণ্ঠৰ গৃহটো সংৰক্ষণ আৰু সাংস্কৃতিক প্রকল্প নির্মাণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছতে যেন বাসগৃহটোত কালিকা লাগিছিল ।
সংৰক্ষণ আৰু সাংস্কৃতিক প্রকল্প নির্মাণ হোৱাটো দূৰৰে কথা, এক আইনী মেৰপেচৰ বাবে সুধাকণ্ঠৰ বাসগৃহটোৰ চৌহদত ৰাইজৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল । সেই নিষেধাজ্ঞা আঁতৰিল । বিক্ৰী হোৱা সেই ভূমি চৰকাৰে ক্ৰয় কৰি নিজৰ আয়ত্বলৈ আনিলে যদিও ভূপেনদাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ দিল্লীত সামৰণি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন চলিল; কিন্তু ভূপেনদাৰ কুঠৰীত গৃহটোলৈ চৰকাৰৰ মনত নপৰিল । কলিয়াবৰত ১৯৯০ চনত 'মঞ্চ' নামৰ এটি সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ৰিয়া অনুষ্ঠানৰ জন্ম গ্ৰহণ কৰে । 'মঞ্চ'ৰ মূল উদ্দেশ্যৰ লক্ষ্য হৈছে ভূপেন হাজৰিকাৰ যিখিনি সৃষ্টিৰাজি সেই সৃষ্টিৰাজি নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত চিৰযুগমীয়া কৰি ৰখা ।
প্ৰদীপ লস্কৰে পুনৰ কয়, "আমি অত্যন্ত দুখেৰে ক’ব বিচাৰো যে, আজি অসম চৰকাৰে শতবৰ্ষ দিল্লীত উদযাপন কৰিছে; কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা যে কুঠৰীত তেখেতৰ এখন নিজা ঘৰ আছে, সেই ঘৰটোৰ কাৰণে কিবা যে কৰিব লাগে, অসম চৰকাৰৰ কোনো এই ক্ষেত্ৰত কোনো আন্তৰিকতা নাই । পূৰ্বৰে পৰা কলিয়াবৰৰ সাংস্কৃতিকপ্ৰেমী সকলো স্তৰৰ ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল-সংগঠনে কুঠৰীৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ঘৰটো উন্নত মানৰ এক পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছিল, দাবী জনাই আহিছিল । তাৰ পিছতো কিন্তু এই ঘৰটো তেনে ধৰণে কাম কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । "
লগতে পঢ়ক:ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী: মানৱতাৰ জয়গান গোৱা সুধাকণ্ঠৰ গীতত সমাজ চেতনাৰ প্ৰতিফলন
ভূপেন হাজৰিকা জন্ম শতবাৰ্ষিকী: মিনি অসমত পৰিণত নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপম; জনতা ভৱন-বাজপেয়ী ভৱনত নিৰ্জনতা