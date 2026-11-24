দিল্লীত এহাজাৰ শিল্পীয়ে গাব 'মানুহে মানুহৰ বাবে'... : শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা বিশেষ ৰে'ল
সুধাকণ্ঠৰ গীতেৰে এক মোহনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব দেশৰ কেইবাগৰাকীও স্বনামধন্য শিল্পীয়ে ৷ তেওঁলোকৰ ভিতৰত থাকিব কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তি, শ্ৰেয়া ঘোষাল, মহালক্ষ্মী আয়াৰ... ৷
Published : November 24, 2026 at 11:09 AM IST
হায়দৰাবাদ: ২৯ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত হ'ব ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান ৷ এই অনুষ্ঠান কেনেদৰে সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিব পাৰি তাৰ চেষ্টাত ইতিমধ্যে অসমৰ অধিকাংশ মন্ত্ৰী আৰু শীৰ্ষ আমোলাই দিল্লীত বাহৰ পাতি সমগ্ৰ প্ৰস্তুতিৰ তদাৰক কৰি আছে ৷
প্ৰতি মুহূৰ্ততে খবৰ ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও ৷ সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ এই সামৰণি অনুষ্ঠান যুগমীয়া কৰি ৰখাৰ চেষ্টা চলাইছে অসম চৰকাৰে ৷ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ আনহাতে এই অনুষ্ঠানতে যশস্বী গায়িকা ঊষা মংগেশকাৰক 'ভূপেন হাজৰিকা বঁটা' প্ৰদান কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷
এহাজাৰ শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিব সুধাকণ্ঠৰ দুটা কালজয়ী গীত:
এই সামৰণি অনুষ্ঠানতে অসমৰ একাংশ জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ লগতে দেশৰো বহুকেইগৰাকী বৰেণ্য শিল্পীয়ে সমস্বৰে পৰিৱেশন কৰিব ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ দুটা কালজয়ী গীত- 'মানুহে মানুহৰ বাবে' আৰু 'উই আৰ ইন দ্য ছেম ব'ট ব্ৰাদাৰ' ৷
অসমৰ মৌচুমী চহৰীয়া, তৰালী শৰ্মা, ময়ূখ হাজৰিকা, ৰূপম ভূঞা, দীক্ষু শৰ্মা, অনিন্দিতা পাল, শংকুৰাজ কোঁৱৰ, নাহিদ আফ্ৰিন, আচুৰ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁই, ডাৱৰ হাজৰিকা, ৰূপম ভূঞা, সুনীতা খাউণ্ডৰ উপৰি আৰু বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীয়ে এই অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰিব ৷
কেৱল ইমানেই নহয়, সুধাকণ্ঠৰ গীতেৰে এক মোহনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব দেশৰ কেইবাগৰাকীও স্বনামধন্য শিল্পীয়ে ৷ তেওঁলোকৰ ভিতৰত থাকিব কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তি, শ্ৰেয়া ঘোষাল, মহালক্ষ্মী আয়াৰ, অংগৰাগ পাপন মহন্ত, এল সুব্ৰমণিয়ম, ৰাহুল দেশপাণ্ডে, কৌশিকী চক্ৰৱৰ্তী আদিকে ধৰি আন বহুকেইগৰাকী বৰেণ্য শিল্পী ৷
এহাজাৰ শিক্ষাৰ্থীক অসমৰ পৰা নিবলৈ বিশেষ ৰে'ল:
দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ পৰা লৈ যাব এহাজাৰ শিক্ষাৰ্থীক ৷ এখন বিশেষ ৰে'লেৰে এই এহাজাৰ শিক্ষাৰ্থীক গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হ'ব ৷
২৯ নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা ভাৰত মণ্ডপমত এই বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত সম্পূৰ্ণ ডেৰঘণ্টা সময় কেৱল সুধাকণ্ঠৰ গীত পৰিৱেশন কৰিব অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ আগশাৰীৰ শিল্পীসকলে ৷
অনুষ্ঠানটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপৰি উপস্থিত থাকিব কেবাখনো ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰদূত, বহুকেইখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল, কেবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীকে ধৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ৷
লগতে পঢ়ক: ভূপেন হাজৰিকা শতবাৰ্ষিকী সমাৰোহৰ সামৰণি অনুষ্ঠান, দিল্লীত উষা মগেংশকাৰক বঁটা প্ৰদান কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে