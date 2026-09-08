ভূপেন হাজৰিকা আছিল মানৱতাবাদ, সমন্বয় আৰু সমাজ চেতনাৰ এক সুৰীয়া সত্তা: বিশ্বনাথত ভূপেন্দ্ৰ স্মৰণ

ভূপেন হাজৰিকা আছিল মানৱতাবাদ, সমন্বয় আৰু সমাজ চেতনাৰ এক সুৰীয়া সত্তা: বিশ্বনাথত ভূপেন্দ্ৰ স্মৰণ
বিশ্বনাথতো ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণী অনুষ্ঠান । বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত সমস্বৰে পৰিবেশন কৰা হয় 'বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে' ।
Published : September 8, 2026 at 5:20 PM IST
বিশ্বনাথ চাৰিআলি : সমগ্ৰ ৰাজ্য আজি ভূপেন্দ্ৰ বন্দনাত ৰজনজনাই আছে । বিশ্ববিশ্ৰুত শিল্পী, সুধাকণ্ঠ, কিংবদন্তি ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে ৰজাঘৰীয়া-প্ৰজাঘৰীয়া উভয়ে ভাগে ভাগে আয়েজন কৰিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ ।
ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত-মাত-কথাৰে আকাশ-বতাহ মুখৰিত হৈ আছে । ব্যতিক্ৰম নহয় বিশ্বনাথো । বিশ্বনাথতো মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হয় ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান ।
অসম আৰু অসমীয়াৰ জাতীয় চেতনা, আৱেগ আৰু স্বাভিমানৰ অন্যতম প্ৰতীক সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ বৰ্ষজোৰা জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান বিশ্বনাথ জিলাতো অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।
বিশ্বনাথ জিলা প্রশাসনৰ উদ্যোগত বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কাছাৰী ময়দানত অনুষ্ঠিত এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটিত সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি কাৰ্যসূচীৰ পাতনি মেলে বিশ্বনাথ জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী সুনীতা তাঁতী, জিলা আয়ুক্ত কৰৱী শইকীয়া কৰণ প্ৰমুখ্যে আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলে ।
আদৰণী ভাষণ প্ৰদান কৰি জিলা আয়ুক্ত কৰৱী শইকীয়া কৰণে যুগনায়কগৰাকীয়ে অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে, অসমৰ সাংস্কৃতিক বৰঘৰ চহকী কৰিবৰ বাবে আগবঢ়াই যোৱা অৱদানৰ কথা উল্লেখ কৰি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰে ।
অনুষ্ঠানটিত সন্মানীয় অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকি বিশ্বনাথ জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী সুনীতা তাঁতী, বিশ্বনাথ চাৰিআলি পৌৰসভাৰ পৌৰপতি অমৰজ্যোতি বৰঠাকুৰে ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিক নৱপ্ৰজন্মই চৰ্চা আৰু সাধনা কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে ।
ৰণজিৎ শইকীয়াই আঁত ধৰা অনুষ্ঠানটিত বিশিষ্ট গীতিকাৰ, কৃতী শিক্ষক, 'সংগীত সিন্ধু' উপাধিৰে বিভূষিত ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱাই নিৰ্দিষ্ট বক্তাৰূপে উপস্থিত থাকি নাতিদীৰ্ঘ ভাষণ প্ৰদান কৰে ।
নিৰ্দিষ্ট বক্তাগৰাকীয়ে কয়, "সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ সুৰ এক অনন্য আৰু কালজয়ী সৃষ্টি । যাৰ সুৰৰ বৈচিত্ৰ্যই অসমীয়া সংগীতক বিশ্বদৰবাৰত এক সুকীয়া মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে । তেখেতৰ সুৰ কেৱল মনোৰঞ্জনৰ মাধ্যম নাছিল, বৰং ই আছিল মানৱতাবাদ, সমন্বয় আৰু সমাজ চেতনাৰ এক সুৰীয়া সত্তা ।"
এই বিশেষ কাৰ্যসূচীত মানৱ শৃংখল সৃষ্টি কৰি সমস্বৰে যুগনায়কগৰাকীৰ অমৰ সৃষ্টি 'বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে...' শীৰ্ষক গীতটি পৰিবেশন কৰা হয় । অনুষ্ঠানটিত জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ৰঞ্জিত কোঁৱৰ, জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক আচিফ আহমেদ, অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তদ্বয় অসীম বৰগোহাঁই আৰু প্ৰভাত পেগু, সহকাৰী আয়ুক্তসকল, বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকল, বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়াসকলৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা ৰাইজ উপস্থিত থাকে ।