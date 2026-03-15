জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধা জনাই 'জুবিন গ্ৰীনছ্'ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ভূমি পূজন
৪ বিঘা চৰকাৰী ভূমি সংগীতৰ মহানায়কৰ নামত উদ্যান নিৰ্মাণ আৰম্ভ ।
Published : March 15, 2026 at 5:27 PM IST
কলিয়াবৰ: 'জুবিন গ্ৰীনছ্'ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে ভূমি পূজন কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই । যোৱা ১৮ নৱেম্বৰত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক ওপজা দিনটোত কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰীটোলত 'জুবিন গ্ৰীনছ্' নামেৰে ৪ বিঘা চৰকাৰী ভূমি সংগীতৰ মহানায়কৰ নামত উদ্যানৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হৈছিল । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ প্ৰাক্ মুহূৰ্তত দেওবাৰে ভূমি পূজন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
উল্লেখ্য় যে, যোৱা ১৮ নৱেম্বৰত 'জুবিন গ্ৰীনছ্'ৰ বাবে ৪ বিঘা ভূমি চৰকাৰে আৱণ্টন দিয়া বুলি ঘোষণা কৰিছিল মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই । হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ পিছৰ প্ৰথম ওপজা দিনটো ১২২টা জাতীয় সংগঠনৰ উদ্যোগত স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ব্যৱস্থাপনাত কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰীটোলত উদযাপন কৰা হৈছিল 'জাতীয় স্বাভিমান দিৱস ।' তেতিয়াই এই উদ্য়ানখন ঘোষণা কৰা হৈছিল ।
ৰাজ্য চৰকাৰে 'জুবিন গ্ৰীন্ছ'ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন বাবে ৰাজ্য় চৰকাৰে ইতিমধ্য়ে আৱণ্টন দিছে এক কোটি টকা । জুবিন গাৰ্গৰ নামত উৎসৰ্গিত 'জুবিন গ্ৰীনছ্'ৰ ৪ বিঘা চৰকাৰী ভূমিত দেওোবাৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ভূমি পূজনেৰে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ মাংগলিক কৰ্মৰ সম্পন্ন কৰে ।
ভূমি পূজন কৰি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, "আজি কলিয়াবৰবাসীয়ে পুনৰবাৰ জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধা জনাই জুবিন গ্ৰীন্ছ'ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ বাবে ভূমি পূজন কৰিলে । আমি কলিয়াবৰবাসীয়ে জুবিন গাৰ্গক অন্তৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ পাই সুখী হৈছো । আজিৰ দিনটো 'জুবিন গ্ৰীন্ছ'ত সাংস্কৃতিক আৰু ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ সকলো প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছো ।’’
দেওবাৰৰ এই অনুষ্ঠানত কলিয়াবৰৰ সাংস্কৃতিক, সাহিত্য, ক্ৰীড়া তথা সমাজ জীৱনৰ বহুকেইজন গণ্য-মান্য ব্যক্তিৰ লগতে যুৱ-প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিও উপস্থিত থাকে । ৰাজ্যত জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ চৰকাৰী-বেচৰকাৰী প্ৰচেষ্টাসমূহৰ শলাগ লয় ।
লগতে পঢ়ক:এজাক বৰষুণতেই জুবিনক্ষেত্ৰৰ পুতৌলগা অৱস্থা, তিতিছে হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীলৈ দিয়া উপহাৰ
প্ৰকৃতিয়ে জুবিন গাৰ্গক দিছে প্ৰথমটো ন্যায় : কোনে, কি প্ৰসংগত এনেকৈ ক'লে ?