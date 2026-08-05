খিলঞ্জীয়াৰ ভৱিষ্যতক লৈ শংকিত ভূমি অধিকাৰ যৌথ সংগ্ৰাম সমিতি, চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে চক্ৰান্তৰ অভিযোগ

খিলঞ্জীয়াৰ ভৱিষ্যতক লৈ শংকিত ভূমি অধিকাৰ যৌথ সংগ্ৰাম সমিতি, চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে চক্ৰান্তৰ অভিযোগ
ভূমি অধিগ্ৰহণ (সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৬ আৰু গুৱাহাটী উপগ্ৰহীয় চহৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ বিধেয়ক ২০২৬ ৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা ভূমি অধিকাৰ যৌথ সংগ্ৰাম সমিতিৰ ।
Published : August 5, 2026 at 6:46 PM IST
গুৱাহাটী: অসম চৰকাৰৰে শেহতীয়াকৈ বিধানসভাত গৃহীত কৰা ভূমি অধিগ্ৰহণ (সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৬ আৰু গুৱাহাটী উপগ্ৰহীয় চহৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ বিধেয়ক ২০২৬ৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ভূমি অধিকাৰ যৌথ সংগ্ৰাম সমিতিয়ে । এই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত তেওঁলোকে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ৷
সংবাদমেলত সমিতিৰ উপদেষ্ট শান্তনু বৰঠাকুৰে এই বিধেয়ক দুখনৰ জৰিয়তে অসমৰ মানুহৰ হাতত থকা অৱশিষ্ট মাটিখিনি কৰ্প'ৰেটৰ হাতলৈ লৈ যোৱাৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে অভিযোগ কৰে । বিধেয়ক দুখনত আলংকৰিকভাৱে ওপৰে ওপৰে ধুনীয়া কথা কোৱা হৈছে যদিও ইয়াৰ উদ্দেশ্য আৰু পৰিকল্পনা অতি ভয়ংকৰ বুলি বৰঠাকুৰে কয়।
তেওঁ কয়, ‘‘অসমৰ মানুহক নিজৰ ঠাইতে এই বিধেয়ক দুখনে ভগনীয়া কৰাটো খাটাং । যোৱা সময়ছোৱাত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰশ্নটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হিচাপে থিয় হৈছে । চৰকাৰখনে তথাকথিত যি উন্নয়নৰ প্ৰকল্প হাতত লৈছে, সেইবোৰ উন্নয়নৰ লগত সাধাৰণ মানুহৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । চহকী ধনী মানুহৰ বাবে এই প্ৰকল্পবোৰ লোৱা হৈছে ।’’
বৰঠাকুৰে আৰু কয়, ‘‘এই প্ৰকল্পবোৰ লওঁতে তেওঁলোকে উপগ্ৰহীয় চহৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন নামাকৰণেৰে প্ৰকল্প লৈছে । সেইবোৰক উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প বুলি কৈছে । তেওঁলোকে বাচি লোৱা অঞ্চলবোৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে বাস কৰা অঞ্চল । এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষ্য পূৰণৰ বাবে আইনসমূহতো সংশোধন কৰাৰ লগতে নতুন আইন আনিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।’’
‘‘গুৱাহাটী উপগ্ৰহীয় চহৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ বিধেয়ক ২০২৬ ৰ জৰিয়তে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ব'ৰ্ড গঠন কৰিব বিচৰা হৈছে । এনেকুৱা এখন ব'ৰ্ড তৈয়াৰ কৰা হৈছে য'ত জনসাধাৰণৰ কোনো প্ৰতিনিধি নাথাকিব । বিধায়ক, পঞ্চায়ত বিষয়াজনো প্ৰতিনিধি হ'ব নোৱাৰিব । ৰাইজৰ কথা ক'বলৈ কোনো মানুহ নাথাকিব । পঞ্চায়ত, পৌৰসভা , গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠান সমূহৰ ক্ষমতা কাঢ়ি লৈছে ।’’ -শান্তনু বৰঠাকুৰৰ অভিযোগ ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এতিয়াও বহু খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত ভূমিৰ অধিকাৰ নাই । সেইবিলাক মানুহৰ অধিকাৰ নিশ্চিত নকৰাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আইন আনি তেওঁলোকক মাটিৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া লোৱা হৈছে । সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ আমি বিৰোধী । খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত নকৰাকৈ যিকোনো ধৰণৰ মাটি কাঢ়ি ল'ব পৰা এনেকুৱা আইনৰ আমি বিৰোধিতা কৰোঁ ।’’
থলুৱাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি শংকা ব্যক্ত কৰি তেওঁ কয়, ‘‘অসমীয়া মানুহৰ ভৱিষ্যত ভয়ংকৰ হ'বলৈ গৈ আছে । যাৰ হাতত ভূমিৰ অধিকাৰ নাথাকে সেই জাতি জীয়াই থাকিব নোৱাৰে । সেয়েহে আমি ভাবোঁ, অসমৰ অসমীয়া মানুহে আৰু অসমক ভাল পোৱা সংগঠনবোৰে খিলঞ্জীয়াৰ হকে মাত মাতিব লাগে ৷ সকলোৱে মিলি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হ'ব লাগে ।’’
ইফালে প্ৰণৱ দলেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি শান্তনু বৰঠাকুৰে কয়, ‘‘খিলঞ্জীয়া মানুহক ভূমিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই প্ৰণৱ দলে আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । পৰোক্ষভাৱে হ'লেও প্ৰণৱ দলেৰ গ্ৰেপ্তাৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্ক আছে । প্ৰণৱ দলেক ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । প্ৰণৱ দলেৰ গ্ৰেপ্তাৰ আক্ৰোশমূলক । এইটো এন এছ এ লগাব পৰা বিষয় নহয় । ঘটিৰাম-বাটিৰাম যাকে মন যায় তাকে এন এছ এ লগায় । সেয়া যোৱা সময়ছোৱাত আমি দেখি আছোঁ ।’’
আনহাতে সংবাদমেলত সমিতিৰ আহ্বায়ক সুব্ৰত তালুকদাৰে কয়, ‘‘আমি বিধেয়ক দুখনৰ বিষয়ে প্ৰায় এক লাখ লিফলেট এই ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰিম । ভৱিষ্যতে আমি বিধেয়ক দুখন বাতিলৰ বাবে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম । তদুপৰি বিধেয়ক দুখনৰ বিৰোধিতা কৰি আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰেও যুঁজ চলোৱা হ'ব । এই বিধেয়ক দুখন বাতিল নহ'লে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত ভূমিৰ অধিকাৰ নাথাকিব ।’’
লগতে পঢ়ক: যোৰহাটত বান প্ৰভাৱিত শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰ্যালোচনা শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ