নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চৌহদত আৰম্ভ ভূমি পূজন, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিব আধাৰশিলা

নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চৌহদত আৰম্ভ ভূমি পূজন, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিব আধাৰশিলা
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সাৰ উদ্যোগটোলৈ আজি এক ঐতিহাসিক দিন ৷ নামৰূপত ১২. ৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদনৰ নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷
Published : December 21, 2025 at 10:47 AM IST
ডিব্ৰুগড় : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি অৰ্থাৎ দেওবাৰে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ নতুন গোট অসম ভেলি ফাৰ্টিলাইজাৰ কেমিকেল কোম্পানীৰ শিলান্যাস আৰু ভূমি পূজন কৰিব ৷ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চৌহদত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ভূমি পূজন ৷ নৱগঠিত কোম্পানীৰ পৰিচালন সঞ্চালক শিৱ প্ৰসাদ মহান্তি আৰু বি ভি এফ চিৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালকে পুৱা ৬ বজাৰে পৰা বৈদিক নিয়মত ব্যস্ত হয় । ইয়াৰ পাছতেই নামৰূপৰ হাপজানত জনসভা সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷
কেৱল নামৰূপৰ বাবে নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ বাবে আজি ভাল দিন :
প্ৰায় ১১ হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ’ব লগা উদ্যোগটোৱে বছৰি ১২. ৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদন কৰিব । ৪৮ মাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলি ইতিমধ্যে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ লগা নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানা নতুন প্ৰকল্পক লৈ সাৰ কাৰখানা পৰিচালন সঞ্চালক শিৱ প্ৰসাদ মহান্তিয়ে কয়, "কেৱল নামৰূপৰ বাবে নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ বাবে আজি ভাল দিন । যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী আজি ভূমিপূজনৰ বাবে নামৰূপৰ দৰে ঠাইলৈ আহিব । অসম ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কেমিকেল কোম্পানীৰ প্ৰথম এম ডি হোৱা কাৰণে মইয়ো ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ যে অতি সোনকালে এই কাৰখানা নিৰ্মাণ হৈ উঠক ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াত বিগত দহ পোন্ধৰ বছৰ এনেকুৱা পৰিৱেশ আছিল য'ত মানুহ নিৰাশ হৈ পৰিছিল । কিন্তু আজি সেই দিনটো আহি গ'ল । মই আশা কৰিম সকলোৰে সহযোগিতা পাম বুলি । আমাক ২০৩০ বুলি যি তাৰিখ দিছে তাৰ আগতেই আমি এই কাৰখানা সাজু কৰি তুলিম যাতে আমি আৰু অধিক উৎপাদন কৰিব পাৰো ।"
দল সংগঠন আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকাৰ বাবে আৰম্ভ হ'ল নতুন প্ৰকল্প :
নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানা শ্ৰমিক ইউনিয়নে দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছিল নতুন প্ৰকল্প নিৰ্মাণ বাবে । আজি সেই দিনটো আহি পোৱাত সাৰ কাৰখানাৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ এজন সদস্যই কয়, "আজি আমাৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন । আমি প্ৰথমেই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । তেখেতে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ কাৰণে এটা সু- বাৰ্তা আনিছে । তেখেতে আজি নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোটৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । আৰু এ বি ভি এফ চি চি এল গঠন হ'বলৈ গৈ আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এইখন এখন অবিৰত সংগ্ৰাম আছিলে । এই সংগ্ৰামখনত আমাক সহযোগ কৰা আমাৰ ইউনিয়নৰ সকলো বিষয়ববীয়াৰ লগতে পদে পদে আমাৰ লগত থাকি যি দল-সংগঠনে আমাৰ সহযোগিতা কৰিছিল তেওঁলোককক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, সদৌ তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা, আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা, চাহ জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমে যি বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে, এই উদ্যোগটো স্থাপন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যি ভূমিকা পালন কৰিলে সকলোকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । যিসকল লোক ইয়াৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে আমি তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । অনাগত দিনত যিখিনি কৰ্মচাৰী ইয়াত জড়িত হৈ আছে আৰু ভৱিষ্যতলে তালৈ স্থানান্তৰিত হ'ব সকলোকে আজিৰ দিনটোত আমি অভিনন্দন জনাইছো ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী নামৰূপলৈ আহি চতুৰ্থটো প্লান্টৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগে লগে উত্তৰ- পূৰ্বাঞ্চলে উদ্যোগীক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এটা শক্তিশালী নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাৰ বাবে ইতিমধ্যে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নামৰূপৰ হাপজানত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাস্থলীত । প্ৰায় ডেৰ লক্ষাধিক লোক সমবেত হ'ব পৰাকৈ সাজু কৰি তোলা হৈছে সুবিশাল মণ্ডপ । মোতায়েন কৰা হৈছে হাজাৰ হাজাৰ আৰক্ষী জোৱান ।
সভাস্থলীৰ নিৰাপত্তাৰ দিশসমূহত যাতে কোনোধৰণৰ সুৰুঙা থাকিব যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে চোকা দৃষ্টি ৰখা হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সভাস্থলীত প্ৰৱেশ কৰিব লগা পথত তন্নতন্নকৈ তালাচী চলাইছে এছ পি জিয়ে । ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, চৰাইদেউৰ পৰা বাছ আৰু বিভিন্ন বাহনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভালৈ ৰাইজক অনা হৈছে ।