ওফন্দি উঠিছে ভোগদৈ: বাঢ়নী পানীত বুৰিল যোৰহাটৰ কেবাটাও অঞ্চল

ওফন্দি উঠিছে ভোগদৈ: বাঢ়নী পানীত বুৰিল যোৰহাটৰ কেবাটাও অঞ্চল
ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীত বুৰিল যোৰহাট ৷ জলমগ্ন কেবাটাও বাসগৃহ ৷ নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বন্যাৰ্তই ৷
Published : July 20, 2026 at 10:05 AM IST
যোৰহাট: উজনিত বানে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ যোৰহাট নগৰৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ভোগদৈ নদীৰ পানী দেওবাৰে নিশা মাথাউৰি ওপৰেৰে বোৱাত এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে ৷
বিশেষকৈ নিশাই যোৰহাট পৌৰসভা ১৯ নং বাৰ্ডৰ অন্তৰ্গত বৃহৎ বৰিগাঁও অঞ্চললৈ প্ৰৱল হাৰত পানীত সোমাই অহাত জলমগ্ন হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটো, বুৰ গৈছে কেবাটাও বাসগৃহ । যিকোনো সময়তে ভোগদৈৰ মাথাউৰি ভাঙি যোৱা আশংকা কৰিছে স্থানীয় লোকে । লগতে ঠায়ে ঠায়ে বিদ্যুৎ যোগানো বিচ্ছিন্ন নৈ পৰিছে ৷
নিশাই ভোগদৈ মাথাউৰি ৰক্ষা কৰিবলৈ স্থানীয় লোকৰ লগতে জিলা প্ৰশাসন তৎপৰ হৈ পৰে । উক্ত স্থানত এছ ডি আৰ এফ, এন ডি আৰ এফৰ লগতে অন্য উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহ উপস্থিত হৈ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰে ৷
ইফালে নিশাই উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় বিজেপি নেতা শান্তনু পূজাৰী ৷ বান পৰিস্থিতি নিজেই পৰিদৰ্শন কৰি তেওঁ কয়, ‘‘১৯৮৮ চনত পাছত এনেকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোগদৈ ভয়াৱহ হৈ উঠিছে ৷ নগা পাহাৰত হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত ভোগদৈলৈ পানী বাগৰি আহিছে ৷ যাৰ ফলত এই পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ইতিমধ্যে এছ ডি আৰ এফ, এন ডি আৰ এফ আদি কৰি উদ্ধাৰকাৰী দলে মথাউৰি ৰক্ষা কৰা বাবে চেষ্টা চলাই আছে ৷ জিলা প্ৰশাসনৰ সকলো বিষয়া ইয়াত আহি উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি তদাৰক কৰি আছে ।’’ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোকে তেওঁ সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷