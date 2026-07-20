ETV Bharat / state

ওফন্দি উঠিছে ভোগদৈ: বাঢ়নী পানীত বুৰিল যোৰহাটৰ কেবাটাও অঞ্চল

ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীত বুৰিল যোৰহাট ৷ জলমগ্ন কেবাটাও বাসগৃহ ৷ নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বন্যাৰ্তই ৷

Bhogdoi River overflows into Jorhat Town
বাঢ়নী পানীত বুৰিল যোৰহাট (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 20, 2026 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: উজনিত বানে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ যোৰহাট নগৰৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ভোগদৈ নদীৰ পানী দেওবাৰে নিশা মাথাউৰি ওপৰেৰে বোৱাত এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে ৷

বিশেষকৈ নিশাই যোৰহাট পৌৰসভা ১৯ নং বাৰ্ডৰ অন্তৰ্গত বৃহৎ বৰিগাঁও অঞ্চললৈ প্ৰৱল হাৰত পানীত সোমাই অহাত জলমগ্ন হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটো, বুৰ গৈছে কেবাটাও বাসগৃহ । যিকোনো সময়তে ভোগদৈৰ মাথাউৰি ভাঙি যোৱা আশংকা কৰিছে স্থানীয় লোকে । লগতে ঠায়ে ঠায়ে বিদ্যুৎ যোগানো বিচ্ছিন্ন নৈ পৰিছে ৷

বাঢ়নী পানীত বুৰিল যোৰহাট (ETV Bharat Assam)

নিশাই ভোগদৈ মাথাউৰি ৰক্ষা কৰিবলৈ স্থানীয় লোকৰ লগতে জিলা প্ৰশাসন তৎপৰ হৈ পৰে । উক্ত স্থানত এছ ডি আৰ এফ, এন ডি আৰ এফৰ লগতে অন্য উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহ উপস্থিত হৈ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰে ৷

ইফালে নিশাই উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় বিজেপি নেতা শান্তনু পূজাৰী ৷ বান পৰিস্থিতি নিজেই পৰিদৰ্শন কৰি তেওঁ কয়, ‘‘১৯৮৮ চনত পাছত এনেকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোগদৈ ভয়াৱহ হৈ উঠিছে ৷ নগা পাহাৰত হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত ভোগদৈলৈ পানী বাগৰি আহিছে ৷ যাৰ ফলত এই পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ইতিমধ্যে এছ ডি আৰ এফ, এন ডি আৰ এফ আদি কৰি উদ্ধাৰকাৰী দলে মথাউৰি ৰক্ষা কৰা বাবে চেষ্টা চলাই আছে ৷ জিলা প্ৰশাসনৰ সকলো বিষয়া ইয়াত আহি উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি তদাৰক কৰি আছে ।’’ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোকে তেওঁ সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷

লগতে পঢ়ক : সোণাৰিত ভয়াবহ বান, নিমিষতে বুৰ গ'ল শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ

TAGGED:

উজনিত বান
ভোগদৈ নদীৰ মাথাউৰি
বাঢ়নী পানীত বুৰিল যোৰহাট
যোৰহাটত বানপানী
JORHAT FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.