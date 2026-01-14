শ শ বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে সত্ৰাধিকাৰসহ বৈষ্ণৱে অগ্নিস্পৰ্শ কৰালে মেজিত

শ শ বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে সত্ৰাধিকাৰসহ বৈষ্ণৱে অগ্নিস্পৰ্শ কৰালে মেজিত
সমাজৰ পৰা অসূয়া-অপ্ৰীতি আঁতৰ কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনালে সত্ৰাধিকাৰসহ বৈষ্ণৱসকলে ।
Published : January 14, 2026 at 10:06 AM IST
মাজুলী : আজি অসমীয়াৰ মাঘ বিহু । এই মাঘ বিহুক লৈ এতিয়া সমগ্র ৰাজ্যত এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । এই বিহুটে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে সত্ৰপীঠ মাজুলীতো আধ্যাত্মিক ৰীতি-নীতিৰে পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰা হৈছে । শ শ বছৰীয়া ঐতিহ্যৰে মহীয়ান শংকৰ-মাধৱ গুৰু দুজনাৰ পদৰেণুৰে ৰঞ্জিত মাজুলীৰ ৩৫খন সত্ৰৰ লগতে গ্ৰামাঞ্চলত আধ্যাত্মিকতাৰে ভোগালী বিহু পালন কৰিছে ।
মাজুলীৰ সত্ৰানুষ্ঠানতো সত্ৰীয়া পাৰম্পৰাৰে ভোগালী বিহু পালন কৰা হৈছে । আজি পুৱা সত্ৰাধিকাৰসহিতে বৈষ্ণৱসকলে স্নান কৰি মেজিত অগ্নিস্পৰ্শ কৰায় । সমাজৰ পৰা অসূয়া-অপ্ৰীতি আঁতৰ কৰিবৰ বাবে সকলোৱে সেৱা প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়ায় । ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰতোসমূহ ভকত-বৈষ্ণৱ আৰু সত্ৰাধিকাৰে পুৱাই স্বকীয় ৰীতি-নীতি তথা পৰম্পৰাৰে মেজিত জুই স্পৰ্শ কৰি হৰিধ্বনি দি সকলোৰে মংগল প্ৰাৰ্থনা কামনা কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত মাজুলীৰ ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ননীগোপাল দেৱগোস্বামীয়ে কয়, "সংস্কৃতিক বাদ দি এটা জাতি কেতিয়াও বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে । সংস্কৃতিৰ মাজতেই জাতিটোৰ ঐতিহ্য়, জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশান্বিত হৈ থাকে । অসমীয়া সংস্কৃতি বুলি ক'লেই আমি বিহুৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিবই লাগিব । বিহুৰ ব্য়তিৰেক অসমীয়া জাতি বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে । সেয়েহে জাতি গঠনৰ মাজত বিহুকেইটাৰ এনে প্ৰক্ৰিয়া আছে য'ত গোটেই জাতিটোৰ কেনেধৰণেৰে জীৱনগাঁথা হ'ব লাগে তাক প্ৰকাশ কৰে ।"
উল্লেখ্য় যে, মাজুলীত ভোগালীৰ আছে এক সাতামপুৰুষীয়া পৰম্পৰা । এই বিহুত সত্ৰসমূহত জলপান প্ৰস্তুত কৰে সত্ৰৰ বৈষ্ণৱসকলে । আজিও বৈষ্ণৱসকলে এই পৰম্পৰা অব্য়াহত ৰাখিছে ।