শ শ বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে সত্ৰাধিকাৰসহ বৈষ্ণৱে অগ্নিস্পৰ্শ কৰালে মেজিত

সমাজৰ পৰা অসূয়া-অপ্ৰীতি আঁতৰ কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনালে সত্ৰাধিকাৰসহ বৈষ্ণৱসকলে ।

Bhogali Bihu traditionally celebrated in Dakhinpat Satra Majuli
ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰত মেজিত অগ্নিস্পৰ্শ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 14, 2026 at 10:06 AM IST

মাজুলী : আজি অসমীয়াৰ মাঘ বিহু । এই মাঘ বিহুক লৈ এতিয়া সমগ্র ৰাজ্যত এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । এই বিহুটে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে সত্ৰপীঠ মাজুলীতো আধ্যাত্মিক ৰীতি-নীতিৰে পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰা হৈছে । শ শ বছৰীয়া ঐতিহ্যৰে মহীয়ান শংকৰ-মাধৱ গুৰু দুজনাৰ পদৰেণুৰে ৰঞ্জিত মাজুলীৰ ৩৫খন সত্ৰৰ লগতে গ্ৰামাঞ্চলত আধ্যাত্মিকতাৰে ভোগালী বিহু পালন কৰিছে ।

মাজুলীৰ সত্ৰানুষ্ঠানতো সত্ৰীয়া পাৰম্পৰাৰে ভোগালী বিহু পালন কৰা হৈছে । আজি পুৱা সত্ৰাধিকাৰসহিতে বৈষ্ণৱসকলে স্নান কৰি মেজিত অগ্নিস্পৰ্শ কৰায় । সমাজৰ পৰা অসূয়া-অপ্ৰীতি আঁতৰ কৰিবৰ বাবে সকলোৱে সেৱা প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়ায় । ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰতোসমূহ ভকত-বৈষ্ণৱ আৰু সত্ৰাধিকাৰে পুৱাই স্বকীয় ৰীতি-নীতি তথা পৰম্পৰাৰে মেজিত জুই স্পৰ্শ কৰি হৰিধ্বনি দি সকলোৰে মংগল প্ৰাৰ্থনা কামনা কৰে ।

ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰত মেজিত অগ্নিস্পৰ্শ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত মাজুলীৰ ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ননীগোপাল দেৱগোস্বামীয়ে কয়, "সংস্কৃতিক বাদ দি এটা জাতি কেতিয়াও বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে । সংস্কৃতিৰ মাজতেই জাতিটোৰ ঐতিহ্য়, জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশান্বিত হৈ থাকে । অসমীয়া সংস্কৃতি বুলি ক'লেই আমি বিহুৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিবই লাগিব । বিহুৰ ব্য়তিৰেক অসমীয়া জাতি বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে । সেয়েহে জাতি গঠনৰ মাজত বিহুকেইটাৰ এনে প্ৰক্ৰিয়া আছে য'ত গোটেই জাতিটোৰ কেনেধৰণেৰে জীৱনগাঁথা হ'ব লাগে তাক প্ৰকাশ কৰে ।"

Bhogali Bihu traditionally celebrated in Dakhinpat Satra Majuli
ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰত মেজিত অগ্নিস্পৰ্শ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য় যে, মাজুলীত ভোগালীৰ আছে এক সাতামপুৰুষীয়া পৰম্পৰা । এই বিহুত সত্ৰসমূহত জলপান প্ৰস্তুত কৰে সত্ৰৰ বৈষ্ণৱসকলে । আজিও বৈষ্ণৱসকলে এই পৰম্পৰা অব্য়াহত ৰাখিছে ।

