আৰি-বৰালিৰ কিলো ২০০০-২৫০০ টকা : উৰুকাৰ বজাৰত আকাশলংঘী দাম, চৰকাৰী নিৰ্দেশনা কৰবাতে থাকিল
মাছেৰে উভৈনদী কলিয়াবৰৰ চুলুং দৈনিক পাইকাৰী মাছৰ বজাৰ । নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশ একাষৰীয়া কৰি অত্যধিক দামত মাছ বিক্ৰীৰ অভিযোগ ।
Published : January 13, 2026 at 1:05 PM IST
কলিয়াবৰ : কলিয়াবৰৰ চুলুং দৈনিক পাইকাৰী মাছ বজাৰত ভোগালীৰ উখল-মাখল পৰিৱেশ । ভোগালী বিহুৰ উৰুকাৰ নিশা লগে-ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ মানসেৰে মন পচন্দৰ মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কলিয়াবৰৰ বাহিৰৰ পৰাও এই বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ দেখা গৈছে ।
চুলুং মাছ বজাৰত বৰালি, ৰৌ, ঢেকেৰা, আৰি, বাহু, বিকেট আদি বিভিন্ন মাছ উভৈনদী । লগতে একো একোটা মাছৰ ওজন ১০ৰ পৰা ১৫ কেজি পৰ্যন্ত ওলাইছে ।
কিন্তু ৰাজ্যৰ মীন বিভাগে মাছৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছতো অত্যধিক মূল্যত কলিয়াবৰৰ চুলুং বজাৰত মাছ বিক্ৰী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতো অত্যধিক মূল্যৰ বাবে মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি বিবুধিত পৰিছে সাধাৰণ গ্ৰাহক । এইক্ষেত্ৰত একাংশ ক্ৰেতাক অসন্তুষ্ট যেন দেখা গ'ল ।
তেনে এগৰাকী গ্ৰাহকে কয়, "চুলুং বজাৰত জনসমাগম যথেষ্ট হৈছে । উদ্দেশ্যে এটাই, মাজেৰে এসাঁজ খাব । ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ ওলাইছে । সকলোৱে ভোগালী বিহু বুলি কিবা এটা হ'লেও ঘৰলৈ লৈ যাব । কিন্তু দাম অত্যধিক বাঢ়িছে । আমি পাইকাৰী মাছৰ বজাৰৰ সভাপতিক সোধাত ক'লে– নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্তই মাছৰ মূল্য বান্ধি দিয়া তালিকাখন ২০২৫ চনৰে । ২০২৬ চনৰ তালিকাখন বিয়লিলৈকে হাতত নপৰিল । সাধাৰণ ৰাইজে অত্যধিক মূল্যত মাছ কিনিব নোৱাৰে । এটা নিৰ্ধাৰিত মূল্যত মাছ বিক্ৰী কৰা হ'লে ভাল আছিল ।"
আনহাতে, উৎফুল্লিত বিক্ৰেতাই কয়, "আপোনালোকে যিধৰণৰ মাছ বিচাৰে ইয়াত সকলো ধৰণৰ মাছ পাব । ৰৌ, বৰালি, চিতল, আৰি, শিলঘৰীয়া আদি মাছ বজাৰত আছে । ৩০-৩২ কেজি ওজনৰ আৰি-বৰালিও বজাৰত ওলাইছে । ডাঙৰ আৰি-বৰালিৰ প্ৰতিকেজি ২০০০-২৫০০ টকালৈকে । প্ৰতিকেজি বাহু ৫০০-৭০০ টকা, চিতল ১০০০, শিলঘৰীয়া ৭০০-৮০০ টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী হৈছে । পূৰ্বতকৈ গ্ৰাহক কম হ'লেও বজাৰ ভাল হ'ব, গ্ৰাহক আহিব ।"
আনহাতে, ঘৰৰে ফিচাৰীৰ মাছ পাইকাৰী বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিলে স্থানীয় মাছ বিক্ৰেতাই । বাহু আৰু চিতল মাছ বিক্ৰী কৰিছে থলুৱা মাছ বিক্ৰেতাই ।
উল্লেখ্য যে প্ৰতিবছৰে চুলুং বজাৰত প্ৰায় কোটি টকাৰ মাছৰ ক্ৰয়-বিক্ৰয় হয় । এইবছৰো চুলুং পাইকাৰী বজাৰত নিশাটোৰ ভিতৰত প্ৰায় কোটি টকাৰ মাছ বিক্ৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।