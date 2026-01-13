ETV Bharat / state

আৰি-বৰালিৰ কিলো ২০০০-২৫০০ টকা : উৰুকাৰ বজাৰত আকাশলংঘী দাম, চৰকাৰী নিৰ্দেশনা কৰবাতে থাকিল

মাছেৰে উভৈনদী কলিয়াবৰৰ চুলুং দৈনিক পাইকাৰী মাছৰ বজাৰ । নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশ একাষৰীয়া কৰি অত্যধিক দামত মাছ বিক্ৰীৰ অভিযোগ ।

Kaliabor magh bihu fish market
ইও বোলে মোক খা, সিও বোলে মোক খা... (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 13, 2026 at 1:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ : কলিয়াবৰৰ চুলুং দৈনিক পাইকাৰী মাছ বজাৰত ভোগালীৰ উখল-মাখল পৰিৱেশ । ভোগালী বিহুৰ উৰুকাৰ নিশা লগে-ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ মানসেৰে মন পচন্দৰ মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কলিয়াবৰৰ বাহিৰৰ পৰাও এই বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ দেখা গৈছে ।

চুলুং মাছ বজাৰত বৰালি, ৰৌ, ঢেকেৰা, আৰি, বাহু, বিকেট আদি বিভিন্ন মাছ উভৈনদী । লগতে একো একোটা মাছৰ ওজন ১০ৰ পৰা ১৫ কেজি পৰ্যন্ত ওলাইছে ।

মাছেৰে উভৈনদী কলিয়াবৰৰ চুলুং দৈনিক পাইকাৰী মাছৰ বজাৰ (ETV Bharat Assam)

কিন্তু ৰাজ্যৰ মীন বিভাগে মাছৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছতো অত্যধিক মূল্যত কলিয়াবৰৰ চুলুং বজাৰত মাছ বিক্ৰী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতো অত্যধিক মূল্যৰ বাবে মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি বিবুধিত পৰিছে সাধাৰণ গ্ৰাহক । এইক্ষেত্ৰত একাংশ ক্ৰেতাক অসন্তুষ্ট যেন দেখা গ'ল ।

Kaliabor magh bihu fish market
উৰুকাৰ যোগাৰ (ETV Bharat Assam)
Kaliabor magh bihu fish market
আজি নিশাৰ সাঁজ (ETV Bharat Assam)

তেনে এগৰাকী গ্ৰাহকে কয়, "চুলুং বজাৰত জনসমাগম যথেষ্ট হৈছে । উদ্দেশ্যে এটাই, মাজেৰে এসাঁজ খাব । ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ ওলাইছে । সকলোৱে ভোগালী বিহু বুলি কিবা এটা হ'লেও ঘৰলৈ লৈ যাব । কিন্তু দাম অত্যধিক বাঢ়িছে । আমি পাইকাৰী মাছৰ বজাৰৰ সভাপতিক সোধাত ক'লে– নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্তই মাছৰ মূল্য বান্ধি দিয়া তালিকাখন ২০২৫ চনৰে । ২০২৬ চনৰ তালিকাখন বিয়লিলৈকে হাতত নপৰিল । সাধাৰণ ৰাইজে অত্যধিক মূল্যত মাছ কিনিব নোৱাৰে । এটা নিৰ্ধাৰিত মূল্যত মাছ বিক্ৰী কৰা হ'লে ভাল আছিল ।"

Kaliabor magh bihu fish market
কেৱল মাছ আৰু মাছ (ETV Bharat Assam)
Kaliabor magh bihu fish market
কি খাব আজি নিশা ? (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, উৎফুল্লিত বিক্ৰেতাই কয়, "আপোনালোকে যিধৰণৰ মাছ বিচাৰে ইয়াত সকলো ধৰণৰ মাছ পাব । ৰৌ, বৰালি, চিতল, আৰি, শিলঘৰীয়া আদি মাছ বজাৰত আছে । ৩০-৩২ কেজি ওজনৰ আৰি-বৰালিও বজাৰত ওলাইছে । ডাঙৰ আৰি-বৰালিৰ প্ৰতিকেজি ২০০০-২৫০০ টকালৈকে । প্ৰতিকেজি বাহু ৫০০-৭০০ টকা, চিতল ১০০০, শিলঘৰীয়া ৭০০-৮০০ টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী হৈছে । পূৰ্বতকৈ গ্ৰাহক কম হ'লেও বজাৰ ভাল হ'ব, গ্ৰাহক আহিব ।"

Kaliabor magh bihu fish market
ৰৌ,বৰালি, চিতল, আৰি, বাহু... উভৈনদী সকলো মাছ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, ঘৰৰে ফিচাৰীৰ মাছ পাইকাৰী বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিলে স্থানীয় মাছ বিক্ৰেতাই । বাহু আৰু চিতল মাছ বিক্ৰী কৰিছে থলুৱা মাছ বিক্ৰেতাই ।

উল্লেখ্য যে প্ৰতিবছৰে চুলুং বজাৰত প্ৰায় কোটি টকাৰ মাছৰ ক্ৰয়-বিক্ৰয় হয় । এইবছৰো চুলুং পাইকাৰী বজাৰত নিশাটোৰ ভিতৰত প্ৰায় কোটি টকাৰ মাছ বিক্ৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

লগতে পঢ়ক :আজি হ'ল উৰুকা, কাইলৈ বিহুৰ ভুৰুকা অ' আইতা... পুৱতিনিশাৰ পৰাই উজান বজাৰৰ মাছৰ বজাৰত ভিৰ
লগতে পঢ়ক :ম'হৰ এঠা দৈ বিচাৰি লেচিয়াৰ ম'হখুঁটিত গ্ৰাহকৰ ভিৰ : ব্যস্ততা বাঢ়িছে ম'হপালক-গোৱালৰ

TAGGED:

MAGH BIHU 2026
KALIABOR MAGH BIHU FISH MARKET
ভোগালী বিহু
ইটিভি ভাৰত অসম
BHOGALI BIHU 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.