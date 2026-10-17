বাৰী চুকৰ ভীমকলটো বিশ্বমুখী কৰা মাজুলীৰ ইন্দ্ৰোকল্প ভড়ালী আৰু নাই, শোকস্তব্ধ ৰাজ্যবাসী

বাৰী চুকৰ ভীমকলটো বিশ্বমুখী কৰা মাজুলীৰ ইন্দ্ৰোকল্প ভড়ালী আৰু নাই, শোকস্তব্ধ ৰাজ্যবাসী
মাজুলীৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ইন্দ্ৰোকল্প ভড়ালীৰ বিয়োগত মাজুলীত শোকৰ ছাঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ ৷
Published : October 17, 2026 at 6:34 PM IST
মাজুলী: বাৰী চুকৰ ভীমকলটো 'ভীম ভিটা' নামেৰে বজাৰ মুখী কৰা মাজুলীৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী তথা উদ্যোগপতি ইন্দ্ৰোকল্প ভড়ালী আৰু নাই ৷ সকলোকে কন্দুৱাই ৫৩ বছৰ বয়সতে শুকুৰবাৰে বিশিষ্ট ব্যৱসায়ীগৰাকী অকাল বিয়োগ হয় ৷ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী তথা উদ্যোগপতি ইন্দ্ৰোকল্প ভড়ালীৰ অকাল বিয়োগত সত্ৰ নগৰী মাজুলীত শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।
জানিব পৰা মতে, কিছুদিনৰ পৰা শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ আছিল মাজুলীৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ীগৰাকী । যাৰ বাবে কিছুদিনৰ পূৰ্বে দিল্লীত মগজুৰ এটা অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে আৰু শুকুৰবাৰে নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ভড়ালীয়ে ৷
- ইন্দ্ৰোকল্প ভড়ালীৰ বিয়োগক লৈ শোক প্ৰকাশ
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম যোগে কয়,"মাজুলীৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী তথা 'ভীম ভিটা'ৰ স্বত্বাধিকাৰী, আমাৰ বাৰীৰ ভীমকলক বিশ্বৰ বজাৰলৈ নিয়াৰ সপোন দেখা, ‘ভীম ভিটা’ৰ জৰিয়তে থলুৱা সম্পদক উদ্যমিতাৰ নতুন পৰিচয় দিয়া এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী উদ্যোগী ইন্দুকল্প ভৰালী ডাঙৰীয়াৰ অকাল বিয়োগত মৰ্মাহত হৈছো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মাজুলীৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনৰ বিকাশতো তেখেতৰ অৱদান আছিল উল্লেখযোগ্য । তেখেতৰ বিয়োগ অসমৰ থলুৱা উদ্যোগ আৰু মাজুলীৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি । তেখেতৰ উদ্ভাৱনী চিন্তা, কৰ্মস্পৃহা আৰু অসমীয়া থলুৱা সম্পদক বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়াস আমাৰ মাজত সদায় প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ ৰ’ব ।"
মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কয়, "বাৰীৰ চুকৰ ভীমকলক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ উলিয়াই নিয়াৰ সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিয়া ‘ভীম ভিটা’ৰ জন্মদাতা, ‘লুইত মাজুলী’ মিঠাতেল উদ্যোগ আৰু ‘নিৰিবিলি হোমষ্টে’ৰ স্বত্বাধিকাৰী, মাজুলীৰ কমলাবাৰীৰ যুৱ উদ্যোগী ইন্দুকল্প ভৰালীৰ অকাল বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছো । তেখেতৰ অকাল বিয়োগে মাজুলীৰ তথা অসমৰ উদ্যোগী জগতখনৰ লগতে সমাজখনৰো অপূৰণীয় ক্ষতি সাধন কৰিলে...৷"
- ইন্দ্ৰোকল্প ভড়ালীয়ে কেনেকৈ ভীম ভিটাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিছিল :
সত্ৰীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ মাজুলীত যে এটা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি সেইটো কোনেও কল্পানা কৰিব পৰা নাছিল ৷ বিশেষকৈ আজিৰ পৰা দুই দশকৰ পূৰ্বে ৷ তেনে পৰিৱেশৰ মাজতো বাৰী চুকৰ ভীমকলটোক লৈ ব্যৱসায় কৰাৰ চিন্তা কৰিছিল তেতিয়াৰ উদীয়মান যুৱক ইন্দ্ৰোকল্প ভড়ালীয়ে ৷
আনফালে পিতৃ যিহেতু মাজুলীৰ আগশাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ ভিতৰত অন্যতম মাজুলী মহাবিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ অধ্যাপক আছিল, সেই বাবেও ভীম কলৰ ব্যৱসায় কৰাক লৈ বহুজনৰ পৰা ভিন্ন ধৰণে সমালোচনা সন্মুখীন হৈছিল ইন্দ্ৰোকল্পই ৷ কিন্তু বহু সাহস, কষ্ট, সমালোচনাক নেওচি দৃশ সংকল্পৰে আৰম্ভ কৰিছিল ভীম কলৰ ব্যৱসায় ৷
কোৱা হয়, কল কল কল, কল এবিধ ফল, কল খালে গাত হয় হাতীৰ সমান বল । আগৰ দিনত সৰু ল’ৰা ছোৱালীক মাকে কল খুৱাবলৈ এনেদৰে গায়। শিশুৰ বাবে কল, বিষেশকৈ ভীমকল খুবেই উপকাৰী । আগতে গাঁওসমূহত ভীমকল চালনীত ঘঁহি গুটি গুচাই সৰু ল’ৰা ছোৱালীক খুওৱা হৈছিল। এতিয়া ভীমকল চালনীত ঘঁহি গুটি গুচুৱাৰ কষ্ট কোনো মাকে নকৰে, কাৰণ বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ শিশু খাদ্য উপলব্ধ ।
সেই কথা উপলব্ধি কৰিয়ে নাম দিছিল 'ভীম ভিটা' ৷ ভীম কলৰ শুকান গুৰি, চেনি, চাউলৰ পাউদাৰ, মগু মিহলি এটা শিশু, বৃদ্ধ, গৰ্ভাৱতী মহিলা আৰু সকলোৰে বাবে পুষ্টিকৰ এবিধ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি বজাৰলৈ মুকলি কৰি দিছিল ভীম ভিটা নামেৰে ৷
আনফালে ভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ শিশু খাদ্য থকাৰ পাছতো ক্ৰমান্বয়ে ৰাজ্যবাসীয়ে আদৰি ল'বলৈ ধৰিলে ৷ বৰ্তমান ৰাজ্যৰ লগতে ভাৰতৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আৰু বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশলৈ ৰপ্তানি হয় এই ভীম ভিটা ৷
ইন্দ্ৰোকল্প ভড়ালীৰ ভিন্ন উদ্যোগসমূহ :
বাৰীৰ ভীমকলক পুষ্টিকৰ খাদ্যসম্ভাৰ হিচাপে বাণিজ্যিক ৰূপ দিয়াৰ লগতে মাজুলী ব্ৰেণ্ডৰ মিঠাতেল প্ৰস্তুত কৰিও সমাদৃত হৈছিল এইগৰাকী উদ্যোগপতিয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: গোটেই ৰাজ্যখনতো থিয় হৈছেই অসুৰকেইটাৰ বিপক্ষে:গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ