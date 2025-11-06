হঠাৎ মুখ্য তথ্য আয়ুক্তৰ পদ এৰিলে ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই

হঠাৎ মুখ্য তথ্য আয়ুক্তৰ পদ এৰিলে ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই
পদত্যাগৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে ৷ মুখ্য় তথ্য আয়ুক্তৰ পদ এৰিবলৈ কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
Published : November 6, 2025 at 11:07 AM IST
হায়দৰাবাদ: ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য তথ্য আয়ুক্ত পদৰ পৰা অব্যাহতি লৈছে ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই ৷ এই শীৰ্ষ পদবীৰ পৰা অকস্মাতে ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই পদত্যাগ কৰা কাৰ্য বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈ পৰিছে ৷ মহন্তৰ এই পদত্যাগৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ এক শীৰ্ষ সুত্ৰই ৷ ই টিভি ভাৰতৰ আগত এই কথা নিশ্চিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ সুত্ৰটোৱে কয়- "কালি (বুধবাৰ) ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই মুখ্য় তথ্য আয়ুক্ত পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ৷ কালি তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷" মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশতে মহন্তই এই পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰা বুলি সুত্ৰটোৱে স্পষ্ট কৰিছে ৷
পদত্যাগৰ পিছতে মহন্তই সামাজিক মাধ্যম যোগে স্পষ্ট কৰিছে তেওঁৰ স্থিতি ৷
স্মৰ্তব্য যে সম্প্ৰতি কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা শ্য়ামকানু মহন্তৰ জ্যেষ্ঠ ভ্ৰাতৃ ভাস্কৰজ্য়োতি মহন্ত ৷ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত অভিযুক্ত হৈ সম্প্ৰতি শ্য়ামকানু মহন্ত কাৰাগাৰত থকাৰ সময়তো জ্য়েষ্ঠ ভ্ৰাতৃ এতিয়াও মুখ্য তথ্য আয়ুক্ত পদত অধিষ্ঠিত হৈ থকাক লৈ তুমুল বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ তেনে সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক মুখ্য় তথ্য আয়ুক্ত পদৰ পৰা অব্যাহতি ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া ঘটনাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ৷
মন কৰিবলগীয়া যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক ইতিমধ্যে 'হত্য়াকাণ্ড'বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে ৷ ইফালে এই হত্যাকাণ্ডৰ ছাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰাৰ সময়ো ওচৰ চাপি আহিছে ৷ তেনেক্ষেত্ৰত আকস্মিকভাৱে মুখ্য তথ্য় আয়ুক্ত পদৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই পদত্যাগ কৰাৰ ঘটনা মন কৰিবলগীয়া ৷
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান পদৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত বিগত 2023 চনৰ 5 এপ্ৰিলত ৰাজ্য চৰকাৰে মুখ্য তথ্য আয়ুক্ত পদত নিযুক্তি দিছিল ভাস্কৰজ্য়োতি মহন্তক ৷
