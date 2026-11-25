৪৫৫ কোটি টকা ব্যয়েৰে যোৰহাট, শিলচৰত স্থাপন হ'ব ডাটা চেণ্টাৰ
অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰতী এয়াৰটেল লিমিটেডৰ মাজত বুজাবুজি চুক্তি ৷
Published : November 25, 2026 at 9:02 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমত স্থাপন হ'ব বৃহৎ বৃহৎ ডাটা চেণ্টাৰ ৷ বুধবাৰে ডাটা চেণ্টাৰ নিৰ্মাণক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু ভাৰতী এয়াৰটেল লিমিটেডৰ মাজত এক বুজাবুজি চুক্তি সম্পন্ন হৈছে ৷ জানিব পৰা মতে, এই ডাটা চেণ্টাৰকেইটা স্থাপন হ'ব যোৰহাট আৰু শিলচৰত ৷ এই দুয়োটা ডাটা চেণ্টাৰ প্ৰকল্পৰ বাবে মুঠ ৪৫৫ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব আৰু ইয়াৰ ক্ষমতা প্ৰায় ২৫ মেগাৱাট হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়,"দুটা অত্যাধুনিক ডাটা চেণ্টাৰ স্থাপনৰ বাবে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰতী এয়াৰটেলৰ মাজত হোৱা বুজাবুজিয়ে ৰাজ্যখনৰ ডিজিটেল যাত্ৰাত এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত হৈছে । এয়া এক দীৰ্ঘম্যাদী অংশীদাৰিত্ব যিয়ে অসমৰ অৰ্থনৈতিক আৰু প্ৰযুক্তিগত বিকাশত অৰিহণা যোগাব ।"
Big news for Assam's tech story! We just signed an MoU with @airtelnews for two new Data Centres, one in Jorhat and one in Silchar. Add the one coming up in Guwahati, and that's 40 MW of capacity and ₹705 crore of investment for Assam's digital future. Now, I know the world is busy debating data centres. But here's why Assam needs them 👉 Your data stays closer to home 👉 Apps and online services get faster across the Northeast 👉 Three locations mean there's always a backup 👉 And it's exactly what digital-first companies look for before they invest The best part? More jobs for our youth and smoother digital services for everyone.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 25, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "ডাটা চেণ্টাৰসমূহ আধুনিক ডিজিটেল অৰ্থনীতিৰ মেৰুদণ্ড হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । আমাৰ চৰকাৰ অসমক প্ৰযুক্তি-চালিত অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । অসম কেৱল ডিজিটেল সেৱাৰ উপভোক্তা হৈ নাথাকি ভাৰতৰ বৰ্ধিত ডিজিটেল অৰ্থনীতিতো অৰিহণা যোগাব লাগিব ।"
When Airtel first stepped into Assam, it's engineers were taken hostage by militants and we had to free them up. Today, Airtel is building 3 Data Centres in 3 different regions of the State- this sums up Assam's growth story. https://t.co/SZKLfvI2m0— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 25, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"অসমৰ ভৌগোলিক অৱস্থান, উন্নত যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু দক্ষ মানৱ সম্পদে ৰাজ্যখনক পূব আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বাবে ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব ।"
The new IT landscape is Data Centres and Assam is poised to reap its benefits. Witnessing the MoU signing with Airtel. https://t.co/Zl9OJCnDAW— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 25, 2026
জানিব পৰা মতে, যোৰহাটৰ ডাটা চেণ্টাৰ প্ৰকল্পটো প্ৰায় চাৰি একৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ ক্ষমতা হ'ব ১০ মেগাৱাট । ইয়াৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত ২০০ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ১৬৪ টা প্ৰত্যক্ষ কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
একেদৰে শিলচৰৰ ডাটা চেণ্টাৰটো প্ৰায় পাঁচ একৰ ভূমিত বিস্তৃত হৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ ক্ষমতা হ'ব ১৫ মেগাৱাট । এই প্ৰকল্পটোত প্ৰথম পৰ্যায়ত ২৫৫ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ১০০ টা প্ৰত্যক্ষ কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰীত প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰী উৎপাদন কাৰখানাৰ আধাৰশিলা স্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ