ভূপেন হাজৰিকা জন্ম শতবাৰ্ষিকী: মিনি অসমত পৰিণত নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপম; জনতা ভৱন-বাজপেয়ী ভৱনত নিৰ্জনতা
ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী সামৰণি অনুষ্ঠানৰ বাবে মন্ত্রী, বিধায়ক আৰু দলীয় শীৰ্ষ কাৰ্যকৰ্তাৰ উপৰি বহুসংখ্যক চৰকাৰী শীৰ্ষ আমোলা-বিষয়াই ইতিমধ্যে দিল্লীত বাহৰ পাতিছে ৷
Published : November 28, 2026 at 1:39 PM IST
গুৱাহাটী : মিনি অসমত পৰিণত হৈছে নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপম ৷ অহা ২৯ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বিশ্ববৰেণ্য শিল্পী ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ যাৰ বাবে ভাৰত মণ্ডপমত এতিয়া উথপথপ পৰিৱেশ ৷ অসমৰ পৰা যোৱা হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম নতুন দিল্লীত ঘটিছে ৷
ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে ধৰি অসমৰ প্ৰায় সংখ্যক মন্ত্রীয়ে বিগত কেইবাদিন ধৰি নতুন দিল্লীত বাহৰ পাতিছে ৷ সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাৰ বাবে কেইবাগৰাকী মন্ত্রীৰ লগতে বহু সংখ্যক চৰকাৰী আমোলা-বিষয়া দিনে-নিশাই নিয়োজিত হৈ আছে ৷ ২৯ নৱেম্বৰৰ বিশাল অনুষ্ঠানটোৰ বাবে অসমৰ পৰা বিজেপিৰ মন্ত্রী-বিধায়ককে ধৰি হাজাৰ হাজাৰ কাৰ্যকৰ্তাই নতুন দিল্লী অভিমুখে যাত্রা কৰিছে ৷
বিগত দুদিন ধৰি বিমানৰ লগতে বিশেষকৈ ৰে'লযোগে বহু লোকে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা কৰিছে ৷ ইফালে ভাৰতৰত্ন ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সমন্বিতে বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ ১৪০০ গৰাকী প্ৰতিনিধি বৰ্গ আৰু আত্মীয়, কাৰ্যকৰ্তা নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হয় ৷ নতুন দিল্লী অভিমুখী যাত্ৰাৰ প্ৰাকক্ষণত গুৱাহাটী ৰে’লৱে ষ্টেচনত উপস্থিত থাকি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া আৰু মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে তেওঁলোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনায় ৷
ৰে'লৰ লগতে বিমানযোগেও বহুজনে দিল্লীলৈ যাত্রা কৰিছে ৷ মন্ত্রী, বিধায়ক আৰু দলীয় শীৰ্ষ কাৰ্যকৰ্তাৰ উপৰি বহুসংখ্যক চৰকাৰী শীৰ্ষ আমোলা-বিষয়াই ইতিমধ্যে দিল্লীত বাহৰ পাতিছে ৷ আনহাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবেও বহু সংখ্যক শিল্পী সমবেত হৈছে নতুন দিল্লীত ৷ ইতিমধ্যে আখৰাও কৰা হৈছে ৷
ইফালে মুম্বাইত অসমৰ লগতে দেশৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট শিল্পী তথা নৱপ্ৰজন্মৰ গায়ক-গায়িকাৰ সৈতে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এক অন্তৰংগ মুহূৰ্তত মিলিত হোৱাৰ লগতে আখৰাৰ সাক্ষী হয় ৷ অসম চৰকাৰৰ এই বিয়াগোম অনুষ্ঠানৰ বাবে আমন্ত্রিত শিল্পী আৰু কলা-কুশলীক চৰকাৰী খৰচত দিল্লীলৈ নিয়াৰ লগতে থকা-খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
গুৱাহাটীৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ এক বিশ্বস্ত সূত্রই জনোৱা মতে দলীয় একাংশ কৰ্মকৰ্তাই নিজা খৰচত নতুন দিল্লীলৈ গৈছে যদিও বহু কৰ্মকৰ্তা আৰু তেওঁলোকৰ আত্মীয়ৰ অহা-যোৱা তথা থকা-খোৱাৰ খৰচ দলীয়ভাৱে বহন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত আয়োজন কৰা বিশাল অনুষ্ঠানটোত অসমৰ কেইবাহাজাৰ লোক উপস্থিত থাকিব ৷ ইয়াৰ বাবে হোৱা খৰচৰ সিংহভাগ চৰকাৰীভাৱে বহন কৰা হ'ব যদিও বহুখিনি খৰচ দলীয়ভাৱেও কৰা হ'ব বুলি সূত্রটোত প্ৰকাশ ৷
আমন্ত্রিত অতিথিৰ উপৰি দিল্লীত বাহৰ পতা চৰকাৰী আমোলা-বিষয়াসকলৰ খৰচো চৰকাৰীভাৱে বহন কৰা হ'ব ৷ অৱশ্যে এইক্ষেত্রত হোৱা প্ৰকৃত ব্যয়ৰ হিচাপ দলীয় তথা চৰকাৰীভাৱে ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই ৷ কিন্তু বিয়াগোম আয়োজনৰ পৰা এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি যে এইক্ষেত্রত বিশাল পৰিমাণৰ পুঁজি ব্যয় হোৱাটো স্বাভাৱিক ৷
ইফালে নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপম মিনি অসমত পৰিণত হোৱাৰ লগে লগে দিছপুৰত নিমাওমাও পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৷ কাৰণ দিছপুৰৰ জনতা ভৱন তথা সচিবালয় খালী হৈ পৰিছে ৷ মন্ত্রীৰ লগতে বিভাগীয় প্ৰায়সংখ্যক মুৰব্বীসকল নতুন দিল্লীত আছে ৷ একপ্ৰকাৰ সকলো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম-কাজ স্থবিৰ হৈ পৰিছে ৷ ফাইলত চহী কৰাসকল দিল্লীত আছে ৷ ইফালে সকলো সময়তে কাৰ্যকৰ্তাৰে গিজগিজাই থকা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনতো এতিয়া নিৰ্জনতাই বিৰাজ কৰিছে ৷
বিজেপি দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ লগতে বাজপেয়ী ভৱনত সততে দেখা কাৰ্যকৰ্তাসকল এতিয়া নতুন দিল্লীত, ২৯ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভাৰতৰত্ন ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ বছৰজোৰা উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ বাবে সকলো সমবেত হৈছে ৷ জনতা ভৱনৰ নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি বিগত কেইবাদিন ধৰি জনতা ভৱনত স্তবিৰতাই বিৰাজ কৰিছে ৷
সকলো ব্যস্ত কেৱল নতুন দিল্লীৰ অনুষ্ঠানকলৈ ৷ শীৰ্ষ আমোলাসকলৰ লগতে বিষয়াসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৷ মন্ত্রীসকলৰ লগতে বহু সংখ্যক বিষয়াই দিল্লীত বাহৰ পাতিছে ৷ যাৰ ফলত জনতা ভৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম-কাজ সমূহ একপ্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে বুলি কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷
লক্ষণীয় বিষয় যে নতুন দিল্লীত আয়োজন কৰা বিশাল তথা বিয়াগোম অনুষ্ঠানটোকলৈ সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত বৰ বেছি চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ৷ নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত বিশ্ববৰেণ্য শিল্পী ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ কথা বহুতে জানে যদিও বিশাল আয়োজনৰ বিষয়ে জ্ঞাত নহয় ৷ এই সন্দৰ্ভত গণেশগুৰিত কেইবাজনো ব্যৱসায়ী তথা সাধাৰণ জনতাৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰাত তেওঁলোকে এই বিশাল আয়োজনৰ বিষয়ে জ্ঞাত নহয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷
নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক দিছপুৰৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে কয়, "দিল্লীত সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ সেই কথা আমি গম পাও ৷ কিন্তু কোন গৈছে তথা কোন আহিব নাইবা কি অনুষ্ঠান হ'ব সেই বিষয়ে অৱগত নহয় ৷ খৰচৰ কথাও আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰিম ৷ দিল্লীতো বিজেপি চৰকাৰ আৰু অসমতো বিজেপিৰে চৰকাৰ ৷ তেনেস্থলত খৰচৰ কি কথা আছে ৷ যিমান খৰচ লাগে কৰিব পাৰিব ৷ তাত আমি কিবা কৈ কি লাভ হ'ব ৷ আমি আমাৰ কাম কৰি যাব লাগিব ৷"
আনহাতে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক সোনেশ্বৰ দত্তই কয়, "দিল্লীত ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ সামৰণিৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে ভাল কথা ৷ তাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই ৷ দেশ-বিদেশৰ অধিক মানুহে আমাৰ ভূপেন দাৰ সৃষ্টি আৰু কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব ৷ ভূপেন দা আমাৰ গৌৰৱ-স্বাভিমান ৷ দিল্লীত অনুষ্ঠান কৰিছে ভাল কথা ৷ কিন্তু অসমৰ পৰা মানুহ নি তাত ভিৰ কৰোৱাটোহে ভাল হোৱা নাই যেন লাগিছে ৷"
"সেইবোৰ কামত অযথা ব্যয় হোৱা যেন অনুভৱ হয় ৷ অৱশ্যে দিল্লী আৰু অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰ ৷ গতিকে তেওঁলোকে খৰচ কৰিব পাৰে ৷ অৱশ্যে ঋণ ওপৰত ঋণ লৈ অসমবাসীৰ ওপৰত ধাৰৰ বোজা জাপি দিয়া চৰকাৰখনে খৰচ কমোৱাৰ চিন্তা কৰাটো উচিত ৷ বৰ্তমান সময়ত মূল্যবৃদ্ধিৰ অভাৱনীয় বোজাত সাধাৰণ জনতা কোজা হৈ পৰিছে ৷ চৰকাৰে কথাবোৰ চিন্তা কৰাটো সময়ৰ আহ্বান ৷ ক'বলৈ বহুত কথা থাকে যদিও সকলো কথা ক'বলৈ আজিকালি ভয় লাগে", তেওঁ লগতে জনায় ৷
উল্লেখ্য যে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই বিশেষ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব ৷ ৰাজনৈতিক নেতাৰ উপৰি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব দেশৰ বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি ৷ অসমৰ শিল্পী আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞৰ সমন্বয়েৰে সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী সৃষ্টিৰ এক বৰ্ণাঢ্য সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীতৰ পৰিসৰ কেৱল অসমীয়া ভাষা বা অসমৰ ভূগোলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় ৷ তেওঁৰ সৃষ্টিত নদী, মানুহ, শ্ৰম, প্ৰেম, বেদনা, সামাজিক বৈষম্য, জাতিগত সম্প্ৰীতি আৰু বিশ্বমানৱতাৰ এক গভীৰ দৃষ্টিভংগী প্ৰতিফলিত হৈছে ৷
‘মানুহে মানুহৰ বাবে’, ‘বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে’, ‘বিমূৰ্ত মোৰ নিশাটি’, ‘We Are in the Same Boat, Brother’ আদি গীতে ভাষা আৰু সকলো সীমাৰেখা অতিক্ৰম কৰি মানৱীয় অনুভূতিক স্পৰ্শ কৰিছে ৷ দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত এইবাৰ সেই বিশ্বজনীন চিন্তাৰ এক বৃহৎ সংগীতময় উপস্থাপন হ’ব ৷ সহস্ৰাধিক শিল্পীয়ে একেলগে ভূপেন হাজৰিকাৰ দুটা ঐতিহাসিক গীত ‘মানুহে মানুহৰ বাবে’ আৰু ‘We Are in the Same Boat, Brother’ পৰিৱেশন কৰিব ৷ এই অনুষ্ঠানত অসমৰ পৰা প্ৰায় এহাজাৰ শিল্পীৰ লগতে সংগীত আৰু সাংস্কৃতিক শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত সহস্ৰাধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ যাৰবাবে অসমৰ বিভিন্ন শিক্ষাপ্ৰতিষ্ঠানৰ সংগীতৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক বিশেষ ৰে’লযোগে দিল্লীলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷
সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত কেৱল প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পীসকলেই নহয়, নতুন প্ৰজন্মৰ কণ্ঠও একেলগে মিলিত হ’ব ৷ ইফালে বিশ্ববন্দিত শিল্পী কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তিৰ কণ্ঠত ‘বিমূৰ্ত মোৰ নিশাটি’ৰ হিন্দী সংস্কৰণে অনুষ্ঠানটোক জীপাল কৰি তোলিব ৷ কাৰ্যতঃ কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তিৰ কণ্ঠত আকৌ এবাৰ মূৰ্ত হৈ পৰিব "বিমূৰ্ত নিশাটো মোৰ..' গীতটি ৷ জন্ম শতবৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰসিদ্ধ শিল্পীসকলে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত পৰিৱেশন কৰিব ৷
এই সংগীতানুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব শ্ৰেয়া ঘোষাল, শংকৰ মহাদেৱন, কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তি, কাল্পনা পাটোৱাৰী, অংগৰাগ মহন্ত (পাপন), ড০ এল সুব্ৰামানিয়াম, কৌশিকী চক্ৰৱৰ্তী, মহালক্ষ্মী আয়াৰ, ৰাহুল দেশপাণ্ডে আৰু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ দৰে বিশিষ্ট শিল্পীসকলে ৷
আনহাতে অসমৰ শিল্পীসকলৰ ভিতৰত তৰালী শৰ্মা, মৌচুমী চহৰীয়া, শংকুৰাজ কোঁৱৰ, দীক্ষু শৰ্মা, ৰূপম ভূঞা, ময়ূখ হাজৰিকা, জুবলী বৰুৱা, নাহিদ আফ্ৰিন, অনিন্দিতা পাল, ডাৱৰ হাজৰিকা আৰু অচুৰ্য বৰপাত্ৰগোহাঁইকে ধৰি বহু শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷
অনুষ্ঠানত অসমৰ বাদ্যযন্ত্ৰ শিল্পীসকলৰো বিশেষ পৰিৱেশন থাকিব ৷ এই সামৰণি অনুষ্ঠানৰ আন এক ঐতিহাসিক দিশ হৈছে ‘ভাৰতৰত্ন ড০ ভূপেন হাজৰিকা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা’ ৷ বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী উষা মংগেশকাৰক তেওঁৰ ভাৰতীয় সংগীতলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ’ব ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অনুষ্ঠানত শিল্পীগৰাকীক এই বঁটাৰে সন্মানিত কৰিব ৷ অসম চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা এই ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰতি তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে সংগীত, কলা অথবা চলচ্চিত্ৰ জগতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হ’ব ৷
ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ বছৰজোৰা জন্ম শতবৰ্ষ উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানকলৈ মুখৰিত হৈছে নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপম ৷ এই অনুষ্ঠানটোক বিশ্বজনীন তথা ঐতিহাসিক কৰি তোলাৰ বাবে অসম চৰকাৰে অলপো কৃপণালি কৰা নাই ৷ অপেক্ষা মাথো ২৯ নবেম্বৰলৈ ৷ সিদিনা নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত বন্দিত হ'ব সুধাকণ্ঠ ড০ ভূপেন হাজৰিকা ৷