হৰেশ্বৰ ডেকাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল, কিন্নৰ নহয় ৰাজা-আনোৱাৰৰ প্ৰহাৰতহে মৃত্যু হৰেশ্বৰৰ

হৰেশ্বৰ ডেকাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল, কিন্নৰ নহয় ৰাজা-আনোৱাৰৰ প্ৰহাৰতহে মৃত্যু হৰেশ্বৰৰ
শান্তিপুৰৰ হৰেশ্বৰ ডেকাৰ সৈতে প্রকৃততে কি হৈছিল ?
Published : July 14, 2026 at 8:36 PM IST
গুৱাহাটী: সোমবাৰে মহানগৰীত হৰেশ্বৰ ডেকা নামৰ এজন যুৱক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল ৷ মহানগৰীৰ ভৰলুমুখ থানাৰ অন্তৰ্গত ভূতনাথত যুৱকজনক একাংশ কিন্নৰে হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷ কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্ত পোহৰলৈ আহিল সমগ্ৰ ঘটনাৰ ৰহস্য ৷
ভৰলুমুখ আৰক্ষীয়ে হৰেশ্বৰ ডেকা নামৰ যুৱকজনৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িতৰ অপৰাধত মূল অভিযুক্ত আনোৱাৰ আৰু ৰাজা নামৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে ৰাজাৰ পত্নী আৰু মনোৱাৰ নামৰ এজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ সম্প্ৰতি পলাতক হৈ আছে ঘটনাৰ লগত জড়িত আন এক অভিযুক্ত আনোৱাৰাৰ ভাতৃ ছানোৱাৰ ।
শান্তিপুৰৰ হৰেশ্বৰ ডেকাৰ সৈতে প্রকৃততে কি হৈছিল ?
হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত ভৰলুমুখ আৰক্ষীয়ে কয়, "ভূতনাথ অঞ্চলৰ এটা ফ্লেটত কিন্নৰ নেহা, জেনী আৰু ময়ুৰী ভাৰাতীয়া হিচাপে থাকে । শনিবাৰে নিশা হৰেশ্বৰ আৰু তেওঁৰ বন্ধু চুনু চৌধুৰীয়ে কিন্নৰ নেহা থকা ভূতনাথৰ বিশেষ ফ্লেটোলৈ গৈছিল । সেই সময়তে ৰাজা আৰু আনোৱাৰে কিন্নৰ নেহাৰ ফ্লেটটোৰ পৰা সুৰাপান কৰি ঘূৰি আহিছিল ৷ তেতিয়াই কিন্নৰ নেহাক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি হৰেশ্বৰ আৰু চুনুৰ মাজত বাক-বিতণ্ডাত হয় ৷ তেতিয়াই ৰাজা আৰু আনোৱাৰে প্ৰহাৰ কৰে হৰেশ্বৰক ৷"
আৰক্ষী বিষয়াই লগতে কয়, "সেই মাৰপিটৰ সময়তে ৰাজাই তেওঁৰ পত্নী আৰু আনোৱাৰৰ ভায়েক ছানোৱাৰক ফোন কৰি মাতি আনে । ঘটনাস্থলীত ছানোৱাৰ উপস্থিত হৈ চনু চৌধুৰীক মাৰিবলৈ উদ্যত হওতে চনু চৌধুৰী সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যায় । চনু চৌধুৰী আঁতৰি যোৱাৰ পিছতে ছানোৱাৰ আৰু ৰাজাই হৰেশ্বৰক প্ৰহাৰ কৰে ৷ মূৰত গুৰুতৰ আঘাত পোৱাত সেই স্থানতে হৰেশ্বৰক পেলাই পলায়ন কৰে ছানোৱাৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত জিএমচিএইছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও শনিবাৰে পুৱা ডেকাক চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে । এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু ড্ৰাগছ হ'ব পাৰে ৷"