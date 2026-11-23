লোকবিশ্বাস-আধ্যাত্মিকতাৰ সংগমস্থলী জালুগুটি ৰংদলৈ গাঁৱৰ ভগৱতী আই থান
তিৱা অধ্যুষিত জালুগুটিৰ থানখন কোনো স্থাপন কৰিছিল সেইবিষয়ে নাই নিৰ্দিষ্ট তথ্য ।
Published : November 23, 2026 at 11:38 AM IST
মৰিগাঁও: অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা ভগৱতী আই থানসমূহৰ ভিতৰত মৰিগাঁও জিলাৰ জালুগুটিৰ ৰংদলৈ গাঁৱত অৱস্থিত ‘ভগৱতী আই থান’ অন্যতম । লোকবিশ্বাস আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাই এই থানখনক এক বিশেষ মহিমা প্ৰদান কৰি আহিছে ।
এই থানখনত স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা ভক্তই পূজা-অৰ্চনা আগবঢ়ালে মনোবাঞ্চা পূৰণ হয় বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰে । স্থানীয় ৰাইজৰ বিশ্বাস অনুসৰি, ভগৱতী আই থানত নিষ্ঠা আৰু ভক্তিভাৱেৰে শৰাই, নৈবদ্য আগবঢ়ালে জীৱনৰ সকলো অপায়-অমংগল দূৰ হয় । তদুপৰি পৰিয়াললৈ শান্তি আহে আৰু মনৰ আশা পূৰণ হয় । সেয়েহে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত থানখনলৈ আহি পূজা অৰ্চনা কৰে ।
বিশেষ আকৰ্ষণ প্ৰকাণ্ড বটগছ
এই থানখনৰ আন এক বিশেষ আকৰ্ষণ হ’ল থান চৌহদত থকা এডাল প্ৰকাণ্ড বটগছ । স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, এই পবিত্ৰ বটগছডালক লৈ অঞ্চলটোত এক গভীৰ লোকবিশ্বাস প্ৰচলিত হৈ আছে । গছডালৰ এটা ডাল বা পাতো যদি কোনো লোকে অনিয়মীয়াকৈ কাটে বা নষ্ট কৰে, তেন্তে সেই ব্যক্তিজনৰ জীৱনত ডাঙৰ ৰোগ বা ব্যাধিয়ে দেখা দিয়ে বুলি স্থানীয় ৰাইজে আদিও বিশ্বাস কৰা হয় ।
প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণ
এই বিশ্বাসে গছডালৰ প্ৰতি ভক্তিভাৱ অটুট ৰখাৰ লগতে প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো এক সুকীয়া ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । উল্লেখ্য যে জনজাতি অধ্যূষিত এই ৰংদলৈ আৰু জালুগুটি অঞ্চলৰ জনজাতি লোকসকলেও ভগৱতী আই থানখনক অতি শ্ৰদ্ধাৰে নিজৰ ধৰ্মীয় উপাসনা থলী হিচাপে মানি আহিছে । বিভিন্ন সম্প্ৰদায় আৰু লোকবিশ্বাসৰ মাজত এক আধ্যাত্মিক যোগসূত্ৰ ৰক্ষা কৰি থানখনে অঞ্চলটোত সামাজিক সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ পৰিৱেশ বৰ্তাই ৰাখিছে ।
স্থানীয় ৰাইজৰ ভাষ্য
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়," তিৱা অধ্যুষিত জালুগুটিত এই থানখন অৱস্থিত । এই থানখন কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল সেইবিষয়ে আমি নাজানো । আমাৰ আজোককাৰ দিনৰে পৰাই এই থানখনৰ কথা শুনি আহিছে । এই থানখনত কোনোবাই যদি অন্তৰৰ পৰা কিবা আশা কৰি সেৱা কৰে তেন্তে তেওঁৰ মনোকামনা পূৰণ হয় বুলি বিশ্বাস কৰি আহিছে । ইয়াত প্ৰতি সোমবাৰে থাপনা আগবঢ়োৱা হয় । "
তেওঁ পুনৰ কয়, "এই থানখনত ভগৱতী আইৰ লগতে শিৱ লিংগও আছে । তদুপৰি ইয়াত থকা বটগছডালৰ ডাল ছিগাটো দূৰৰে কথা,আমি পাত এটিও ছিঙিব নোৱাৰো । কোনোবাই এনে কৰিলেই জগৰ লাগে । এজন লোকে গছডালৰ পাত ছিঙা বাবে তেওঁৰ পৰিয়ালত ৰোগ হৈছিল ।"
ভগৱতী আইৰ লগতে শিৱ লিংগও অৱস্থিত
ইফালে, ভগৱতী আই থানখনৰ লগতে এটি শিৱ লিংগও অৱস্থিত । শাক্ত বা আই-উপাসনাৰ লগতে শিৱ আৰাধনাৰ এই সহাৱস্থানে থানখনৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশক অধিক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ আৰু পবিত্ৰ কৰি তুলিছে । ভক্তসকলে আই থানত সেৱা জনোৱাৰ লগতে শিৱলিংগতো পূজা-অৰ্চনা কৰি আশীৰ্বাদ বিচাৰে । সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাবোধ আৰু আধ্যাত্মিক চেতনাৰ মিলনস্থলী ৰংদলৈ গাঁৱৰ ভগৱতী আই থান আজিও স্থানীয় সমাজ জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ আছে ।
বাট ফুৰুৱা নাম
প্ৰতি বছৰৰ পহিলা জেঠৰ পৰা পাঁচদিনীয়াকৈ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বাট ফুৰুৱা নাম অনুষ্ঠিত কৰে । উল্লেখ্য যে প্ৰতি বছৰে এই নিৰ্দিষ্ট দিনত অনুষ্ঠিত এই উৎসৱত তিৱা জনজাতি প্ৰধান অঞ্চলটোৰ লগতে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । লোকবিশ্বাস অনুসৰি এই উৎসৱে বছৰটোৰ বাবে অঞ্চলটোৰ অপায় অমংগল দূৰ হয় ।
কেনেকৈ থানলৈ যাব ?
এই ঐতিহাসিক আই থানখনলৈ আপুনি যদি যাব বিচাৰে তেন্তে মৰিগাঁও-নগাঁও সংযোগী গড়কাপ্তানী পথৰ জালুগুটিত নামিব । তাৰ পৰা পোনে পোনে প্ৰায় ১ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত এই ভগৱতী আই থানত উপস্থিত হ'ব পাৰিব । এই থানালৈ আহিবৰ বাবে এক সুন্দৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা আছে । এই থানখনৰ নিচেই কাষতে অৱস্থিত এটি কাৰ্যালয় হৈছে তিৱা ভাষা চৰ্চা কেন্দ্ৰ । মৰিগাঁও নগৰৰ পৰা প্ৰায় ৮ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত প্ৰচাৰবিমুখ এই ভগৱতী আই থান খনলৈ যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হয় ।
লগতে পঢ়ক:ৰহস্য আৰু ভক্তিৰ সংগমস্থলী যমুনামুখৰ কালিয়া দমন থানে পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ় ল’বনে ?
গোলাঘাটৰ কোটোহাগুৰি দেৱালয়ত আহোম ৰাজত্বকালৰ পৰাই চলি আহিছে দুৰ্গা পূজা