ছাদ্দামৰ বাইকত ঘৰৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ ওলাই যোৱা ভাৱনা কেনেকৈ পালেগৈ শ্বিলং ?
শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল ভাৱনা শৰ্মা নামৰ এগৰাকী যুৱতী ৷ শনিবাৰে পুৱা ভৱনাৰ সন্ধান ওলাল শ্বিলঙৰ প’ল’ গ্ৰাউণ্ডৰ সমীপত ৷
Published : April 25, 2026 at 2:48 PM IST|
Updated : April 25, 2026 at 3:06 PM IST
গুৱাহাটী: অৱশেষত ভাৱনাৰ সন্ধান ওলাল ৷ গুৱাহাটীত নিখোঁজ হোৱা ভাৱনাৰ সন্ধান ওলাল শ্বিলঙত ৷ শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল ভাৱনা শৰ্মা নামৰ এগৰাকী যুৱতী ৷ শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত ২৭ বছৰীয়া ভাৱনা শৰ্মাৰ নিৰুদ্দেশৰ খবৰে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল । গুৱাহাটীত সন্ধানহীন হোৱা ভাৱনাক শ্বিলঙত উদ্ধাৰ কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ বিষয়টো ৰহস্যঘন কৰি তুলিছে ।
মাতৃক মেছেজ লিখি জনাইছিল বিপদত পৰা বুলি
আজাৰাস্থিত মাইলছ ব্ৰনচন স্কুলত শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত ভাৱনাই যোৱা মাৰ্চ মাহত চাকৰি এৰিছিল ৷ বিদ্যালয়ৰ পৰা পাবলগীয়া প্ৰাপ্য ধন আনিবলৈ শুকুৰবাৰে আগবেলা গুৱাহাটীৰ তেতেলীয়াস্থিত নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল ভাৱনা ৷ দিনৰ ঠিক ১১ মান বজাত নিজৰ মাতৃলৈ এটা মেছেজ কৰি ভাৱনাই লিখিছিল 'I am in danger' ৷ তাৰ পাছৰ পৰাই ভাৱনাৰ ম’বাইল ছুইচ অফ পোৱা যায় ৷ এই বাৰ্তা পোৱাৰ পাছতেই পৰিয়ালৰ লোক আৰক্ষীৰ কাষ চাপে ৷
ভাৱনা নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ খবৰে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰে ৷ সামাজিক মাধ্যমতো তেওঁক কৰ’বাত দেখা পালে খবৰ দিবলৈ পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে বিভিন্নজনে ৷ তাৰ পাছতেই শনিবাৰে পুৱা ভাৱনাৰ সন্ধান ওলাল শ্বিলঙৰ প’ল’ গ্ৰাউণ্ডৰ সমীপত ৷ এগৰাকী মহিলাই ক্ৰন্দনৰত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে ভাৱনাক ৷ তাৰ পাছতেই মহিলাগৰাকীৰ সহায়ত এখন দোকানৰ পৰা ফোনযোগে ভাৱনাই ঘৰৰ মানুহৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে ৷ ইতিমধ্যে ভাৱনাক উদ্ধাৰৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ এটা দলো ৰাওনা হৈছে শ্বিলঙলৈ ৷ কিন্তু ৰহস্যজনক কথাটো হ’ল আজাৰালৈ যোৱা ভাৱনা শ্বিলং পালেগৈ কিদৰে ?
দুখনকৈ উবেৰ টেক্সি বুক কৰিও ৰেপিড’ত আহিছিল জালুকবাৰীলৈ
জানিব পৰা মতে ভাৱনাই দুখনকৈ উবেৰ টেক্সি বুক কৰিও বাৰে বাৰে কেনচেল কৰিছিল ৷ তাৰ পাছত এখন ৰেপিড’ বাইকত উঠি জালুকবাৰীস্থিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহিছিল ভাৱনা ৷ ইতিমধ্যে ৰেপিড’ চালকজনক আটক কৰি সোধাপোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ সংবাদমাধ্যমৰ আগত ৰেপিড’ চালক ছাদ্দামে কয় যে তেওঁ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰাই ভাৱনাক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে লৈ আহিছিল ৷ কিন্তু তেওঁ আদবাটতে অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়লৈ যোৱা পথৰ ওচৰত নমাই দিবলৈ কয় ৷ তেওঁক তাতে নমাই ছাদ্দাম আন ভাৰাৰ সন্ধানত আঁতৰি যায় ৷ বাইকত আহি থকাৰ সময়ত কাৰোবাৰ সৈতে সৰু সৰুকৈ কথা পাতিছিল যদিও কি কথা পাতিছিল সেয়া বুজিব পৰা নাছিল বুলি কয় ছাদ্দামে ৷
এটিএমৰ পৰা ৭ হাজাৰ টকা উলিয়াইছিল ভাৱনাই
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী পশ্চিম মণ্ডলৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত বলীন দেউৰীয়ে কয়, ‘‘ভাৱনা শৰ্মা ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত দুখন উবেৰ টেক্সি বুক কৰিছিল । এখন বৰঝাৰলৈ আৰু আনখন আদাবাৰীলৈ । কিন্তু দুয়োখনৰে বুকিং পিছত তেওঁ নিজেই কেনচেল কৰিছিল । তেওঁ এটা এটিএমৰ পৰা প্ৰায় ৭ হাজাৰ টকা উঠাইছিল আৰু তাৰ পিছত পল্টনবজাৰ অঞ্চলত কিছু সময় ঘূৰি ফুৰিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ভাৱনা শৰ্মাক প’ল’ টাৱাৰ হোটেলৰ সন্মুখৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰু তেওঁৰ মোবাইল ফোনো তেওঁৰ লগতে পোৱা যায় । প্ৰাথমিক তদন্তত তেওঁৰ শৰীৰত কোনো আঘাতৰ চিন পোৱা হোৱা নাই । কিন্তু তেওঁ নিজে গৈছিল নে কোনোবাই লৈ গৈছিল এই বিষয়টো এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । ভাৱনাই কিয় মাতৃলৈ বিপদত পৰা বুলি মেচেজ প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই বিষয়টোও আৰক্ষীৰ তদন্ত কৰি আছে ।’’
লগতে পঢ়ক: আদালতে একেলগে ২০ জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা ঘটনা কিয় বিৰল ? অভি-নীলে ন্যায় পালেনে ?