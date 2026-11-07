শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বান নেওচি সফলতাৰ শিখৰত ডিমৰীয়াৰ প্ৰণৱ ৰংহাং
৩ বছৰ বয়সতে শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ প্ৰণৱ ৰংহাঙে নিজৰ প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে...
Published : November 7, 2026 at 6:52 PM IST
দেৱেন বৰুৱা
সোণাপুৰ : জীৱন মানেই যুঁজ আৰু এই যুঁজত হাৰ নামানি নিজৰ পৰিশ্ৰম আৰু হেঁপাহেৰে সফলতাৰ সোণালী পথ মুকলি কৰি ল'ব পৰাসকলেই প্ৰকৃত নায়ক হিচাপে পৰিগণিত হয় । কামৰূপ মহানগৰৰ ডিমৰীয়াৰ ৰেৱা-মহেশ্বৰৰ এজন যুৱক প্ৰণৱ ৰংহাং আজি তেনে এক অনুপম প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে ।
৩ বছৰ বয়সতে শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাৰ সন্মুখীন হোৱা প্ৰণৱে কেতিয়াও নিজৰ লক্ষ্য সৰু কৰি ৰখা নাই । মনৰ বল আৰু অদম্য ইচ্ছাশক্তিয়ে আজি তেওঁক সমাজত বিশেষ স্থান দিছে ।
সোণাপুৰৰ 'স্বাৱলম্বী'ৰ প্ৰয়াসত সফলতা প্ৰণৱৰ
বিশেষভাৱে সক্ষম হ'লেও প্ৰণৱৰ মনত কিবা এটা কৰি দেখুওৱাৰ স্পৃহা আছিল । সোণাপুৰৰ 'স্বাৱলম্বী' নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবলৈ চলোৱা প্ৰচেষ্টা প্ৰণৱৰ বাবে আশীৰ্বাদ হৈ পৰিল । জেবিন মপেটৰ জেবিন হাজৰিকা আৰু আব্দুল হকৰ বিশেষ উৎসাহ আৰু সহযোগিতাত প্ৰণৱে হস্তশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিলে ।
প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত তেওঁ দেখুওৱা পাৰদৰ্শিতাও অতি সন্তোষজনক আছিল । নিজৰ সৃজনশীলতা আৰু হস্তশিল্পৰ জৰিয়তে তেওঁ প্ৰথমতে কলকাতাত অনুষ্ঠিত এক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ ৰাজধানী দিল্লীলৈ যোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰে আৰু তাতো নিজৰ প্ৰতিভাৰে বঁটা লাভ কৰে । এনেদৰে কেইবাটাও স্থানত সফলতাৰে তেওঁৰ কৰ্মৰাজি অধিক শক্তিশালী হয় ।
হাতৰ পৰশত জীৱন্ত হৈ উঠা চৰিত্ৰবোৰ
বৰ্তমান প্ৰণৱে বিভিন্ন ধৰণৰ পুতলা, কাষ্টম শুভংকৰ (custom mascot) আৰু আকৰ্ষণীয় পুতলা প্ৰস্তুত কৰাত সিদ্ধহস্ত । তেওঁৰ হাতৰ পৰশত বিভিন্ন শুভংকৰ, ক'ক', হাতী, প'লাৰ বিয়েৰ (বগা ভালুক), ৰেবিট (শহাপহু), ফ্ল'ৰ মেট আদি বিভিন্ন আকৃতিয়ে জীৱন্ত ৰূপ লয় ।
এই শিল্পকৰ্মসমূহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ সংগ্ৰহ কৰে । বাতৰি কাকত, মাৰ্কিন কাপোৰ, ভেচলিন, আঠা আৰু অন্যান্য দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ অতি সুন্দৰভাৱে এই পুতলাবোৰ প্ৰস্তুত কৰে । একেবাৰে সুকীয়া শৈলীৰে তৈয়াৰ কৰা এই শিল্পকৰ্মসমূহৰ চাহিদাও অধিক আছে ।
উদাহৰণস্বৰূপে একোটা সুন্দৰ প'লাৰ বিয়েৰৰ মূল্য প্ৰায় ৪৫ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত হয় । বিভিন্ন জন্মদিনৰ অনুষ্ঠান, ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান বা অন্যান্য বিশেষ উৎসৱত পুতলাবোৰৰ চাহিদা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । কেতিয়াবা আকৌ ক'ক' বা শুভংকৰ আদি পুতলা দৈনিক ৫ হাজাৰ টকাত ভাড়াতো দিয়া হয় ।
আহি আছে বৰদিন, ব্যস্ততাৰ মাজতো প্ৰণৱৰ অনন্য সৃষ্টি
বৰদিনৰ প্ৰাকক্ষণত প্ৰণৱ এতিয়া যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ পৰিছে । কেইবাটাও গীৰ্জাৰ পৰা তেওঁ ছাণ্টাক্ল'জ বনোৱাৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে । সাধাৰণতে বজাৰত মেচিনত তৈয়াৰী ছাণ্টাক্ল'জ পোৱা যায় যদিও প্ৰণৱে নিজ হাতেৰে সম্পূৰ্ণ সজীৱ আৰু আকৰ্ষণীয় ছাণ্টাক্ল'জ প্ৰস্তুত কৰে । তেওঁৰ এই নিখুঁত কামৰ বাবে স্থানীয় লোকসকলৰ মাজতো তেওঁৰ শিল্পকৰ্মই যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে । তেওঁ জনোৱা মতে এইবাৰ ছাণ্টাক্ল'জ ২০-২৫ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত দৰত বিক্ৰী হ'ব । কোনোৱে ইচ্ছা কৰিলে ৩-৫ হাজাৰ টকাত ভাড়াতো ল'ব পাৰিব । প্ৰণৱে জনোৱা মতে ইতিমধ্যে ১০ টা ছাণ্টাক্ল'জ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা কেতিয়াও বাধা হ'ব নোৱাৰে !
প্ৰণৱে শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাক কেতিয়াও আন একাংশ দৰে অভিশাপ হিচাপে লোৱা নাই । তেওঁ ইয়াক সদায় এক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈছিল । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰি কয়, "মই ৩ বছৰ বয়সৰ পৰা বিশেষভাৱে সক্ষম । বহু অসুবিধা হৈছিল যদিও মই পৰিস্থিতিক নিজৰ সুবিধাজনক কৰি ল'লোঁ । যি মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰেৰণা দিছে আৰু মই এতিয়া নিজকে লৈ সুখী ।"
প্ৰণৱে কেৱল হস্তশিল্পতে জড়িত হৈ থকা নাই । তেওঁৰ নিজৰ এখন সৰু বিপণি থকাৰ লগতে এখন ই-ৰিক্সাও আছে । যিখন ই-ৰিক্সা তেওঁ নিজে চলায় । এনে পৰিস্থিতিত স্বাৱলম্বনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সমাজৰ আন দহজনৰ বাবেও এক প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে ।
ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা আৰু চৰকাৰী-বেচৰকাৰী সহযোগিতা
প্ৰণৱৰ দৰে প্ৰতিভাশালী যুৱকে যদি চৰকাৰী বা কোনো বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা সঠিক সহযোগিতা আৰু উৎসাহ লাভ কৰে তেনেহ'লে নিজৰ শিল্পকৰ্মক আৰু অধিক দূৰলৈ লৈ যাব পাৰিব । তেওঁৰ এই যাত্ৰাই প্রমাণ কৰে যে ইচ্ছা থাকিলে উপায় বিচাৰি উলিওৱাই নহয় কঠিন বাস্তৱকো নিজৰ অনুকূল কৰি ল'ব পৰা যায় । ডিমৰীয়াৰ এই প্ৰণৱ ৰংহাং আজি কেৱল এটা নাম নহয়, তেওঁ হৈছে হেলাৰঙে হাৰ নামানি জীয়াই থকাৰ এক অনুপম জীৱন্ত দলিল ।
লগতে পঢ়ক :
ঘৰতে প্লেইনচিট কাটি চমক দিলে ধেমাজিৰ ছাত্ৰই, নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে এখন বিশেষ বাহন