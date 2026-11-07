ETV Bharat / state

শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বান নেওচি সফলতাৰ শিখৰত ডিমৰীয়াৰ প্ৰণৱ ৰংহাং

৩ বছৰ বয়সতে শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ প্ৰণৱ ৰংহাঙে নিজৰ প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে...

Pranab Ronghang inspiring story
শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বান নেওচি সফলতাৰ শিখৰত প্ৰণৱ ৰংহাং (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 7, 2026 at 6:52 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

দেৱেন বৰুৱা

সোণাপুৰ : জীৱন মানেই যুঁজ আৰু এই যুঁজত হাৰ নামানি নিজৰ পৰিশ্ৰম আৰু হেঁপাহেৰে সফলতাৰ সোণালী পথ মুকলি কৰি ল'ব পৰাসকলেই প্ৰকৃত নায়ক হিচাপে পৰিগণিত হয় । কামৰূপ মহানগৰৰ ডিমৰীয়াৰ ৰেৱা-মহেশ্বৰৰ এজন যুৱক প্ৰণৱ ৰংহাং আজি তেনে এক অনুপম প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে ।

৩ বছৰ বয়সতে শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাৰ সন্মুখীন হোৱা প্ৰণৱে কেতিয়াও নিজৰ লক্ষ্য সৰু কৰি ৰখা নাই । মনৰ বল আৰু অদম্য ইচ্ছাশক্তিয়ে আজি তেওঁক সমাজত বিশেষ স্থান দিছে ।

সোণাপুৰৰ 'স্বাৱলম্বী'ৰ প্ৰয়াসত সফলতা প্ৰণৱৰ

বিশেষভাৱে সক্ষম হ'লেও প্ৰণৱৰ মনত কিবা এটা কৰি দেখুওৱাৰ স্পৃহা আছিল । সোণাপুৰৰ 'স্বাৱলম্বী' নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবলৈ চলোৱা প্ৰচেষ্টা প্ৰণৱৰ বাবে আশীৰ্বাদ হৈ পৰিল । জেবিন মপেটৰ জেবিন হাজৰিকা আৰু আব্দুল হকৰ বিশেষ উৎসাহ আৰু সহযোগিতাত প্ৰণৱে হস্তশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিলে ।

Coco, Polar Bear, Rabit's wedding and Rabbit puppet
প্ৰণৱ ৰংহাঙে প্ৰস্তুত কৰা ক'ক', প'লাৰ বিয়েৰ আৰু ৰেবিট (ETV Bharat)

প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত তেওঁ দেখুওৱা পাৰদৰ্শিতাও অতি সন্তোষজনক আছিল । নিজৰ সৃজনশীলতা আৰু হস্তশিল্পৰ জৰিয়তে তেওঁ প্ৰথমতে কলকাতাত অনুষ্ঠিত এক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ ৰাজধানী দিল্লীলৈ যোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰে আৰু তাতো নিজৰ প্ৰতিভাৰে বঁটা লাভ কৰে । এনেদৰে কেইবাটাও স্থানত সফলতাৰে তেওঁৰ কৰ্মৰাজি অধিক শক্তিশালী হয় ।

Pranab Ronghang's inspiring story
শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি সফলতাৰ বুটলিছে প্ৰণৱ ৰংহাঙে (ETV Bharat)

হাতৰ পৰশত জীৱন্ত হৈ উঠা চৰিত্ৰবোৰ

বৰ্তমান প্ৰণৱে বিভিন্ন ধৰণৰ পুতলা, কাষ্টম শুভংকৰ (custom mascot) আৰু আকৰ্ষণীয় পুতলা প্ৰস্তুত কৰাত সিদ্ধহস্ত । তেওঁৰ হাতৰ পৰশত বিভিন্ন শুভংকৰ, ক'ক', হাতী, প'লাৰ বিয়েৰ (বগা ভালুক), ৰেবিট (শহাপহু), ফ্ল'ৰ মেট আদি বিভিন্ন আকৃতিয়ে জীৱন্ত ৰূপ লয় ।

এই শিল্পকৰ্মসমূহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ সংগ্ৰহ কৰে । বাতৰি কাকত, মাৰ্কিন কাপোৰ, ভেচলিন, আঠা আৰু অন্যান্য দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ অতি সুন্দৰভাৱে এই পুতলাবোৰ প্ৰস্তুত কৰে । একেবাৰে সুকীয়া শৈলীৰে তৈয়াৰ কৰা এই শিল্পকৰ্মসমূহৰ চাহিদাও অধিক আছে ।

উদাহৰণস্বৰূপে একোটা সুন্দৰ প'লাৰ বিয়েৰৰ মূল্য প্ৰায় ৪৫ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত হয় । বিভিন্ন জন্মদিনৰ অনুষ্ঠান, ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান বা অন্যান্য বিশেষ উৎসৱত পুতলাবোৰৰ চাহিদা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । কেতিয়াবা আকৌ ক'ক' বা শুভংকৰ আদি পুতলা দৈনিক ৫ হাজাৰ টকাত ভাড়াতো দিয়া হয় ।

Pranab Ronghang's creation
প্ৰণৱ ৰংহাঙে প্ৰস্তুত কৰা ডাঙৰ পুতলা (ETV Bharat)

আহি আছে বৰদিন, ব্যস্ততাৰ মাজতো প্ৰণৱৰ অনন্য সৃষ্টি

বৰদিনৰ প্ৰাকক্ষণত প্ৰণৱ এতিয়া যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ পৰিছে । কেইবাটাও গীৰ্জাৰ পৰা তেওঁ ছাণ্টাক্ল'জ বনোৱাৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে । সাধাৰণতে বজাৰত মেচিনত তৈয়াৰী ছাণ্টাক্ল'জ পোৱা যায় যদিও প্ৰণৱে নিজ হাতেৰে সম্পূৰ্ণ সজীৱ আৰু আকৰ্ষণীয় ছাণ্টাক্ল'জ প্ৰস্তুত কৰে । তেওঁৰ এই নিখুঁত কামৰ বাবে স্থানীয় লোকসকলৰ মাজতো তেওঁৰ শিল্পকৰ্মই যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে । তেওঁ জনোৱা মতে এইবাৰ ছাণ্টাক্ল'জ ২০-২৫ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত দৰত বিক্ৰী হ'ব । কোনোৱে ইচ্ছা কৰিলে ৩-৫ হাজাৰ টকাত ভাড়াতো ল'ব পাৰিব । প্ৰণৱে জনোৱা মতে ইতিমধ্যে ১০ টা ছাণ্টাক্ল'জ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

Pranab Ronghang's creation
প্ৰণৱ ৰংহাঙে প্ৰস্তুত কৰা শুভংকৰ (ETV Bharat)

শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা কেতিয়াও বাধা হ'ব নোৱাৰে !

প্ৰণৱে শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাক কেতিয়াও আন একাংশ দৰে অভিশাপ হিচাপে লোৱা নাই । তেওঁ ইয়াক সদায় এক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈছিল । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰি কয়, "মই ৩ বছৰ বয়সৰ পৰা বিশেষভাৱে সক্ষম । বহু অসুবিধা হৈছিল যদিও মই পৰিস্থিতিক নিজৰ সুবিধাজনক কৰি ল'লোঁ । যি মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰেৰণা দিছে আৰু মই এতিয়া নিজকে লৈ সুখী ।"

Pranab Ronghang's creation
প্ৰণৱ ৰংহাঙে প্ৰস্তুত কৰা ডাঙৰ পুতলা (ETV Bharat)

প্ৰণৱে কেৱল হস্তশিল্পতে জড়িত হৈ থকা নাই । তেওঁৰ নিজৰ এখন সৰু বিপণি থকাৰ লগতে এখন ই-ৰিক্সাও আছে । যিখন ই-ৰিক্সা তেওঁ নিজে চলায় । এনে পৰিস্থিতিত স্বাৱলম্বনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সমাজৰ আন দহজনৰ বাবেও এক প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে ।

ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা আৰু চৰকাৰী-বেচৰকাৰী সহযোগিতা

প্ৰণৱৰ দৰে প্ৰতিভাশালী যুৱকে যদি চৰকাৰী বা কোনো বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা সঠিক সহযোগিতা আৰু উৎসাহ লাভ কৰে তেনেহ'লে নিজৰ শিল্পকৰ্মক আৰু অধিক দূৰলৈ লৈ যাব পাৰিব । তেওঁৰ এই যাত্ৰাই প্রমাণ কৰে যে ইচ্ছা থাকিলে উপায় বিচাৰি উলিওৱাই নহয় কঠিন বাস্তৱকো নিজৰ অনুকূল কৰি ল'ব পৰা যায় । ডিমৰীয়াৰ এই প্ৰণৱ ৰংহাং আজি কেৱল এটা নাম নহয়, তেওঁ হৈছে হেলাৰঙে হাৰ নামানি জীয়াই থকাৰ এক অনুপম জীৱন্ত দলিল ।

লগতে পঢ়ক :

ঘৰতে প্লেইনচিট কাটি চমক দিলে ধেমাজিৰ ছাত্ৰই, নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে এখন বিশেষ বাহন

TAGGED:

DIMORIA YOUTH INSPIRING STORY
শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি সফলতা
ডিমৰীয়াৰ প্ৰণৱ ৰংহাঙৰ শিল্পকলা
স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা স্বাৱলম্বী
শুভংকৰ প্ৰস্তুত

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.