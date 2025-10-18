ETV Bharat / state

উচ্ছেদিত ভূমিৰ তামোল কোনে কৰিছে অন্তৰ্ধান ?

উৰিয়ামঘাটত এতিয়া নিমাওমাও পৰিৱেশ হ'লেও তামোলৰ মুকলি বেহা চলিছে ।

Betel nut smuggling on the Assam Nagaland border
উৰিয়ামঘাটত তামোলৰ মুকলি বেহা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2025 at 8:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: উজনি অসমৰ বেদখলৰ অভিকেন্দ্ৰ উৰিয়ামঘাটত এতিয়া নিমাওমাও পৰিৱেশ । অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত যোৱা জুলাইত বন বিভাগে চলাইছিল উচ্ছেদ অভিযান । বেদখলকাৰীয়ে সেই স্থান ত্য়াগ কৰিলেও তামোলবাৰী সমূহ আছিল অক্ষত । তামোলেৰে ভৰি থকা এই অঞ্চলটোৰ পৰা এতিয়া ৰহস্য়জনকভাৱে নোহোৱা হ'বলৈ ধৰিছে তামোল । কোনেও নাজানে এই তামোলসমূহ কোনে ক'লৈ নিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উচ্ছেদৰ পূৰ্বে ড্ৰোণ ভিডিঅ' যোগে প্ৰত্য়ক্ষ কৰা এই তামোলবাৰীসমূহৰ পৰা নিতৌ অন্তৰ্ধান হৈছে তামোল । এককথাত ক'বলৈ গ'লে সৰুপথাৰৰ উৰিয়ামঘাটত উচ্ছেদিত ভূমিত থকা তামোলৰ চলিছে মুকলি বেহা ।

উৰিয়ামঘাটত তামোলৰ মুকলি বেহা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে চলিত বর্ষৰ ২৯ জুলাইৰ পৰা উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা সংৰক্ষিত আৰু দক্ষিণ নামবৰ বনাঞ্চলত অবৈধ দখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিছিল; কিন্তু উচ্ছেদিত লোকসকলে গঢ়ি তোলা সেই তালোমবাৰীসমূহ তেনেকৈয়ে থাকিল । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উৰিয়ামঘাটত গঢ়ি উঠা তামোলবাৰীসমূহৰ দৃশ্য ড্ৰোণৰ সহায়ৰে চাইছিল । সেই তমোলবাৰীসমূহত এতিয়া একাংশই যেনেকৈ পাৰে তামোলসমূহ বিক্ৰী কৰিবলৈ ধৰিছে । উচ্ছেদিত ভূমিৰ তামোলসমূহ কোনে কেনেকৈ বিক্ৰি কৰিব পাৰিছে ?

প্ৰশাসন, বন বিভাগ থকা স্বত্বেও কেনেকৈ নিজৰ মুনাফাৰ বাবে তামোলসমূহ বিক্ৰী কৰিব পাৰিছে একাংশই তাক লৈ ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে । উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত উচ্ছেদ উজনি অসমৰ ভিতৰতেই বৃহৎ অভিযান বুলি চৰ্চা লাভ কৰিছিল । বেদখলকাৰী সকলে ২০০ পৰা ৫০০ বিঘালৈ বনাঞ্চলৰ ভূমি দখল কৰি গঢ়ি তুলিছিল তামোলবাৰীসমূহ । উচ্ছেদৰ পূৰ্বেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰী কৰিছিল এই তথ্য ।

Betel nut smuggling on the Assam Nagaland border
উৰিয়ামঘাটত তামোলৰ মুকলি বেহা (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰে বন বিভাগৰ যোগেদি উৰিয়ামঘাটৰ বেদখল কৰা ভূমিত জৰীপ কাৰ্য সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতেই উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল । প্ৰথম-দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কেইবা হাজাৰ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিছিল । তাৰ পিছতেই সম্প্ৰতি দেখা গৈছে তামোলবাৰীসমূহৰ পৰা তামোল কিদৰে মুকলিকৈ বিক্ৰী কৰিছে একাংশই । ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমিত থকা তামোলবাৰীৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ নাই বন বিভাগৰ ।

Betel nut smuggling on the Assam Nagaland border
উৰিয়ামঘাটত তামোলৰ মুকলি বেহা (ETV Bharat Assam)

বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ নাকৰ তলেৰে তামোলভৰ্তি গাড়ী পাৰ হোৱাৰ পিছতো দুয়োটা বিভাগৰ মৌনতাই অধিক ৰহস্যময় কৰি তুলিছে বিষয়টো । এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া বিকাশ বৰাই কয়, "উচ্ছেদৰ পিছতেই আমি দেখিবলৈ পাইছিলো যে বৃহৎ তামোলবাৰী আছে । সেই তামোলবাৰীসমূহ উচ্ছেদৰ পিছতেই স্থানীয় নিৱনুৱা যুৱকসকলৰ বাবে উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি হ'ব বুলি ভাবিছিল; কিন্তু তামোলসমূহ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছতেই যিয়েই যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ পাৰিব ধৰিছে । ৰেংমা সীমান্তৰ তামোলবাৰীসমূহ নিৱনুৱা যুৱকসকলক এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ।"

Betel nut smuggling on the Assam Nagaland border
উৰিয়ামঘাটত তামোলৰ মুকলি বেহা (ETV Bharat Assam)

ইপিনে, শেহতীয়াকৈ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নগাৰ আগ্ৰাসনক লৈও ছাত্ৰ নেতাজনে মন্তব্য আগবঢ়ায় । চুঙাজানৰ দুৰ্গাপুৰত নগাই অসমীয়া ব্যৱসায়ীক অপহৰণৰ চেষ্টা কৰাক লৈ মন্তব্য কৰে নেতাজনে ।

লগতে পঢ়ক:খেতিৰ ভাগ লাগে নগাক; সীমান্তৰ আদিবাসী লোকক হাৰাশাস্তি

সপোন আছিল ডাঙৰ মানুহ হোৱাৰ ! কিন্তু এতিয়া ঘৰখনেই নাই, নাই বিদ্য়ালয়ো

TAGGED:

GOLAGHAT
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM NAGALAND BORDER
RENGMA RESERVE FOREST
BETEL NUT SMUGGLING AT URIAMGHAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.