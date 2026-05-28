উৰপদ বিলত সন্ধান লাভ বিশেষ প্ৰজাতিৰ কেকো সাপৰ

শেহতীয়াকৈ অসমত পোৱা গৈছে বেঁকা ঠেঙৰ এক বিশেষ প্ৰজাতিৰ কেকো সাপ ৷ উৰপদ বিলত সন্ধান পোৱা হৈছে এই বিশেষ প্ৰজাতিক কেকো সাপৰ ৷

Bent-toed gecko
বেণ্ট-ট'ড গেকো (X handle @himantabiswa)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 28, 2026 at 1:18 PM IST

গুৱাহাটী: অসমৰ সেউজ বনাঞ্চল আৰু জলাশয়সমূহ বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ বাসস্থান ৷ সেউজী অসম জৈৱ বৈচিত্ৰৰ বাবেও চহকী ৷ শেহতীয়াকৈ অসমত পোৱা গৈছে বেঁকা ঠেঙৰ এক বিশেষ প্ৰজাতিৰ কেকো সাপ ৷ উৰপদ বিলত সন্ধান পোৱা হৈছে এই বিশেষ প্ৰজাতিক কেকো সাপৰ ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই তথ্য শ্বেয়াৰ কৰি সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে- ‘‘গোৱালপাৰাৰ উৰপদ বিলত বেণ্ট-ট'ড গেকো (Cyrtodactylus bapme) নামৰ সৰীসৃপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ অসমৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰৰ জগতত এই প্ৰজাতিটোৰ উপস্থিতিয়ে এক আশাৰ ছবি কঢ়িয়াইছে৷ অসমত ইয়াৰ উপস্থিতিয়ে পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে আমাৰ জলাহভূমি আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ জৈৱ-বৈচিত্ৰৰে সমৃদ্ধ। আমাৰ নিৰন্তৰ সংৰক্ষণমূলক প্ৰচেষ্টাৰ ফলতেই এনে সংবেদনশীল আবাসভূমি আজিও সুৰক্ষিত হৈ আছে, য’ত বহু দুষ্প্ৰাপ্য আৰু বৈচিত্ৰময় প্ৰজাতিয়ে স্বাভাৱিকভাৱে বাস কৰি আছে ।’’

এই সৰীসৃপবিধৰ বিষয়ে কিছু তথ্য জানো আহক-

বেণ্ট-ট'ড গেকো গেকো Cyrtodactylus প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্গত ৷ সকলো কেকো গোত্ৰৰ ভিতৰত ই আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু ইয়াৰ ৩৬০ টাতকৈও অধিক প্ৰজাতি ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে । ই সাধাৰণ কেকোৰ দৰে নহয়, ইহঁতৰ ঠেঙৰ আঙুলিবোৰ প্ৰসাৰিত, আঠাযুক্ত, বক্ৰ আৰু নখযুক্ত ।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

  • চেহেৰা: ইহঁত সাধাৰণতে দেখা পোৱা আন কেকোৰ দৰেই চেপেটা নহয় । বৰঞ্চ ইহঁতৰ ভৰিৰ আঙুলিবোৰ সংকীৰ্ণ, অনন্যভাৱে বেঁকা ।
  • বাসস্থান: ইহঁত প্ৰধানকৈ মাটিত বাস কৰে ৷ ঘন অৰণ্য, গুহা আৰু শিলৰ ফাঁকত পোৱা যায় ।
  • খাদ্য: বেছিভাগ কেকোৰ দৰে ইহঁত মাংসভোজী, প্ৰধানকৈ পোক-পৰুৱা আৰু অন্যান্য সৰু প্ৰাণী ভক্ষণ কৰে ।

বৈচিত্ৰ আৰু বিতৰণ:

সমগ্ৰ দক্ষিণ-পূব এছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ছলমন দ্বীপপুঞ্জত পোৱা যায় যদিও ভাৰত ইহঁতৰ উল্লেখযোগ্য বাসস্থান হিচাপে বিবেচিত ।

  • উত্তৰ-পূব ভাৰত: এই কেকোৰ বাবে এক বিশ্বব্যাপী হটস্পট হৈছে পূৰ্বোত্তৰ ভাৰত । শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও নতুন প্ৰজাতিৰ আৱিষ্কাৰ হৈছে, যেনে নামডাফা, চিয়াং উপত্যকা, বাৰাইল পাহাৰ আৰু কিফাইত বেঁকা ভৰিৰ কেকোৰ লগতে ত্ৰিপুৰাত Cyrtodactylus জায়াদিত্য পোৱা যায় ।
  • পশ্চিম ঘাট: এই সৰীসৃপবিধৰ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্ৰজাতি যেনে Cyrtodactylus arvindgreens দক্ষিণ ভাৰতত পোৱা যায় ৷ ইয়াৰ ভিতৰত অগস্ত্যমলাই বায়’স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ অন্যতম ।
  • হিমালয়: হিমালয়ৰ বেঁকা ভৰিৰ কেকো (Cyrtopodion himalayanus)ৰ দৰে কেইবাটাও প্ৰজাতি উচ্চ উচ্চতাৰ শিলাময় পৰিৱেশত পোৱা যায় ।

