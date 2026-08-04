১০ আগষ্টৰ পৰা হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰিব ৰাজসাহায্যযুক্ত মচুৰ দাইল আৰু চেনি
অন্ন সেৱা যোজনাৰ অধীনত মচুৰ দাইল আৰু চেনিৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ পৰ্যালোচনা মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ ।
Published : August 4, 2026 at 10:31 PM IST
গুৱাহাটী: ১০ আগষ্টৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰিব ৰাজসাহায্যযুক্ত মচুৰ দাইল আৰু চেনি । মঙলবাৰে খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে অন্ন সেৱা যোজনাৰ অধীনত হিতাধিকাৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰিবলগীয়া মচুৰ দাইল আৰু চেনিৰ পৰিবহণ তথা ৰচদ ব্যৱস্থাপনা সন্দৰ্ভত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত সভাপতিত্ব কৰে ।
বৈঠকত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি মচুৰ দাইল আৰু চেনিৰ পৰিবহণৰ অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা কৰি নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত সামগ্ৰীসমূহ গন্তব্যস্থানত উপনীত কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে । 'নাফেড'ৰ বিষয়াসকলে বৈঠকত অসম ৰাজ্যিক পণ্যাগাৰ নিগমৰ সকলো নিৰ্ধাৰিত গুদামলৈ ১০০ শতাংশ সামগ্ৰীৰ যোগান সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰাটো নিশ্চিত কৰে ।
Ensuring food security through efficient monitoring and seamless distribution.— Kaushik Rai (@iKaushikRai) August 4, 2026
Chaired a review meeting today to assess the state-wide supply logistics of subsidized Masur Dal and Sugar under the Anna Sewa Yojana. We are fully prepared to ensure smooth distribution to… pic.twitter.com/ttpRSKs7vs
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ১০ আগষ্টৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত সূচী অনুসৰি ৰাজ্যৰ ৩৩ হাজাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত ৰাজসাহায্যযুক্ত মচুৰ দাইল আৰু চেনি বিতৰণ কাৰ্য সুচাৰুৰূপে আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰে । মন্ত্ৰী ৰায়ে সংশ্লিষ্ট সকলোকে বিতৰণ কাৰ্যসূচী যাতে সুশৃংখলিতভাৱে সম্পন্ন হয়, সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে ।
আনহাতে, বৈঠকত শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰা হয় । সাম্প্ৰতিক ভয়াৱহ বানৰ ফলত অসম ৰাজ্যিক পণ্যাগাৰ নিগমৰ গুদামত সামগ্ৰী সংৰক্ষণ কৰাটো সম্ভৱ নোহোৱাত বিতৰণ কাৰ্যসূচীত যাতে কোনো ব্যাঘাত নঘটে, তাৰ বাবে সাময়িকভাৱে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ শিৱসাগৰস্থিত গুদামৰ উপলব্ধ স্থান ব্যৱহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । মন্ত্রীগৰাকীয়ে পৰিবহণ, মজুতকৰণ আৰু বিতৰণ ব্যৱস্থা যাতে কোনো ধৰণৰ বিঘিনি নোহোৱাকৈ সূচাৰুৰূপে সম্পন্ন হয় তাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট সকলো সংস্থাক পাৰস্পৰিক সমন্বয় বজাই ৰাখি কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । প্ৰতিগৰাকী যোগ্য হিতাধিকাৰীয়ে যাতে সময়মতে নিজৰ প্ৰাপ্য সামগ্ৰী লাভ কৰে সেয়া নিশ্চিত কৰাৰ ওপৰত মন্ত্রীগৰাকীয়ে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
খাদ্য সুৰক্ষা আৰু জনকল্যাণৰ প্ৰতি ৰাজ্য চৰকাৰৰ অংগীকাৰ পুনৰ দৃঢ়ভাৱে ব্যক্ত কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অন্ন সেৱা যোজনাৰ সফল ৰূপায়ণ নিশ্চিত কৰিবলৈ বিভাগে সমগ্ৰ যোগান শৃংখলাৰ ওপৰত নিৰবচ্ছিন্নভাৱে তদাৰক অব্যাহত ৰাখিছে । বৈঠকত খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব বিশ্বৰঞ্জন ছামাল, সচিব অনসূয়া দত্ত বৰুৱা, আয়ুক্ত হেমন্ত ভূঞা, অসম খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান নিগম লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক পাৰিজাত ভূঞা আৰু নাফেডৰ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল ৷
লগতে পঢ়ক: বানপীড়িতকলৈও দুৰ্নীতি ! তিতাবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী বান সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰকৃত বানাক্ৰান্ত