বেকী নদীৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ, মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান ৰাইজৰ

বেকী নদীৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ, মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান ৰাইজৰ
কলগাছিয়াত বেঁকী নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া । নদীৰ বুকুত জাহ গ'ল অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ, প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ৷ এমাহৰ ভিতৰত খহনীয়াই উটুৱাই নিলে প্ৰায় কুৰিটা পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ ।
Published : June 25, 2026 at 1:34 PM IST
জনিয়া: কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত তথা মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ সাঁওৰাচৰা গাঁৱত কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে বেঁকী নদীৰ খহনীয়াই ৷ এমাহৰ ভিতৰত প্ৰায় কুৰিটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ উছন কৰাৰ লগতে ১০৯৫ নং সাঁওৰাচৰা জনপ্ৰিয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু ১২৪ নং সাঁওৰাচৰা গাঁও অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰখন নৈৰ বুকুত জাহ যোৱাত আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ ।
ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে ১২৪ নং সাঁওৰাচৰা গাঁও অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটো ।
ইফালে ১০৯৫ নং সাঁওৰাচৰা জনপ্ৰিয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ দুটাকৈ গৃহ গৰাখহনীয়াৰ কৱলত পৰাৰ পিছতেই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ সহায়ত আন ঠাইলৈ বিদ্যালয়খন স্থানান্তৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । বিগত প্ৰায় চাৰি বছৰ ধৰি বেঁকী নৈৰ খহনীয়াই শ শ বিঘা কৃষিভূমি উছন কৰাৰ পিছতো খবৰ ল’বলৈ আহৰি পোৱা নাই ভাৰতৰ ভিতৰতে অভিলেখ সংখ্যক ভোটত নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে ।
কিছুদিন ধৰি গৰাখহনীয়া অব্যাহত থকাৰ ফলত বহু কৃষকৰ মৰাপাট খেতি, মাকৈ খেতি, ধান খেতি আৰু কল খেতি বেঁকী নদীয়ে ধ্বংস কৰিছে । ফলত জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুদ্ধ হৈ পৰিছে ৰাইজ । মন্দিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে পাৰ্কুপাইনেৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বাৰিষাৰ সময়ত সেয়া কোনো কামত নাহে বুলি উল্লেখ কৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজে ।
বেঁকী নদীয়ে ভেটি-মাটি উছন কৰাত বৰ্তমান গৃহহীন হৈ পৰিছে বহু পৰিয়াল । ফলত কিছু পৰিয়ালে ৰাস্তাৰ দাঁতিত, কোনোবাই বেলেগৰ মাটিত জুপুৰী ঘৰ সাজি আশ্ৰয় লৈছে ৷ আন কোনোবাই বহিঃৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ গৈছে । শীঘ্ৰে জিঅ' বেগেৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী ৰাইজে ।
লগতে পঢ়ক: লখিমপুৰত বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ