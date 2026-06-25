ETV Bharat / state

বেকী নদীৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ, মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান ৰাইজৰ

কলগাছিয়াত বেঁকী নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া । নদীৰ বুকুত জাহ গ'ল অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ, প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ৷ এমাহৰ ভিতৰত খহনীয়াই উটুৱাই নিলে প্ৰায় কুৰিটা পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ ।

Beki River errosion
বেকী নদীৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 25, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জনিয়া: কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত তথা মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ সাঁওৰাচৰা গাঁৱত কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে বেঁকী নদীৰ খহনীয়াই ৷ এমাহৰ ভিতৰত প্ৰায় কুৰিটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ উছন কৰাৰ লগতে ১০৯৫ নং সাঁওৰাচৰা জনপ্ৰিয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু ১২৪ নং সাঁওৰাচৰা গাঁও অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰখন নৈৰ বুকুত জাহ যোৱাত আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ ।

ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে ১২৪ নং সাঁওৰাচৰা গাঁও অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটো ।

বেকী নদীৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ (ETV Bharat)

ইফালে ১০৯৫ নং সাঁওৰাচৰা জনপ্ৰিয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ দুটাকৈ গৃহ গৰাখহনীয়াৰ কৱলত পৰাৰ পিছতেই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ সহায়ত আন ঠাইলৈ বিদ্যালয়খন স্থানান্তৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । বিগত প্ৰায় চাৰি বছৰ ধৰি বেঁকী নৈৰ খহনীয়াই শ শ বিঘা কৃষিভূমি উছন কৰাৰ পিছতো খবৰ ল’বলৈ আহৰি পোৱা নাই ভাৰতৰ ভিতৰতে অভিলেখ সংখ্যক ভোটত নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে ।

কিছুদিন ধৰি গৰাখহনীয়া অব্যাহত থকাৰ ফলত বহু কৃষকৰ মৰাপাট খেতি, মাকৈ খেতি, ধান খেতি আৰু কল খেতি বেঁকী নদীয়ে ধ্বংস কৰিছে । ফলত জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুদ্ধ হৈ পৰিছে ৰাইজ । মন্দিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে পাৰ্কুপাইনেৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বাৰিষাৰ সময়ত সেয়া কোনো কামত নাহে বুলি উল্লেখ কৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজে ।

বেঁকী নদীয়ে ভেটি-মাটি উছন কৰাত বৰ্তমান গৃহহীন হৈ পৰিছে বহু পৰিয়াল । ফলত কিছু পৰিয়ালে ৰাস্তাৰ দাঁতিত, কোনোবাই বেলেগৰ মাটিত জুপুৰী ঘৰ সাজি আশ্ৰয় লৈছে ৷ আন কোনোবাই বহিঃৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ গৈছে । শীঘ্ৰে জিঅ' বেগেৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী ৰাইজে ।

লগতে পঢ়ক: লখিমপুৰত বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ

TAGGED:

বেঁকী নদী
গৰাখহনীয়া
কলগাছিয়া
শ্বেৰমান আলী
BEKI RIVER ERROSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.