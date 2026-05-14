‘হিমন্ত মামা আমাৰ বিদ্যালয়খন খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰক’, মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ
কলগাছিয়াৰ সাওঁৰাচৰা গাঁৱত বেঁকী নৈৰ খহনীয়াত প্ৰায় ৫০০-৬০০পৰিয়ালৰ ভেটি-মাটি-পকী পথ জাহ গ’ল ৷ এইবাৰ ১০৯৫ নং সাওঁৰাচৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনো জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ।
Published : May 14, 2026 at 1:30 PM IST
জনীয়া : ‘‘হিমন্ত মামা আমাৰ ৰক্ষা কৰক ৷ আমাৰ স্কুলখন এতিয়া বেঁকী নৈত জাহ যাব ৷ আমি কেনেকৈ পঢ়া-শুনা কৰিম ৷’’ - অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উদ্দেশ্যি এয়া একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ মন্তব্য ৷ কাৰণ নৈৰ বুকুত জাহ যাবলৈ ধৰিছে এখন বিদ্যালয় ৷ যাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীসকল ৷
আচলতে, নদীৰ খহনীয়াই বিপদ মাতিছে বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াৰ এক বৃহত্তৰ অঞ্চললৈ ৷ এইবাৰ বেঁকী নদীৰ গৰাখহনীয়াত কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত সাওঁৰাচৰা গাঁও জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ৷
বিগত কেবাদিন ধৰি সাওঁৰাচৰা গাঁৱত গৰাখহনীয়াই ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰা দেখা গৈছে ৷ ইতিমধ্য়ে বেঁকী নদীয়ে ভাঙি-ছিঙি লৈ গ’ল সাওঁৰাচৰাৰ পৰা চিকনী লৈ যোৱা পকী পথছোৱা ৷ এইবাৰ খহনীয়াত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ১০৯৫ নং সাওঁৰাচৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন । নদীৰ পৰা সামান্য দূৰত থকা বিদ্যালয়খনৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকসকল ৷
ইতিমধ্যে বেঁকী নদীৰ খহনীয়াৰ ফলত বহু পৰিয়াল গৃহহীন হৈ পৰিছে । ফলত কিছু পৰিয়ালে ৰাস্তাৰ দাঁতিত আশ্ৰয় ল’বলগীয়া হৈছে আৰু আন কিছুমানে বিদেশত কাম কৰিবলৈ যাব লগাত পৰিছে । ইফালে খহনীয়াগ্ৰস্ত লোকে অন্য স্থানত কাম কৰিবলৈ গ’লে চৰকাৰে বাংলাদেশী সজাই বুলি এগৰাকী স্থানীয় লোকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।
স্থানীয় এগাৰীক লোকে কয়, ‘‘বেঁকী নদীৰ খহনীয়াৰ ফলত আমাৰ ১০৯৫ নং সাওঁৰাচৰা জনপ্ৰিয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন নৈৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ৷ খহনীয়াগ্ৰস্ত ভুক্তভোগী ৰাইজৰ খবৰ ল’বলৈ প্ৰশাসন তথা জনপ্ৰতিনিধিৰ আহৰি নাই । কেবাটাও সংগঠনৰ লোকৰ জৰিয়তে বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেকক এই ঠাইডোখৰ এবাৰ চাই যাবলৈ মতা হৈছিল ৷ কিন্তু আজিলেকে তেওঁ এই স্থানলৈ অহা নাই ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ৰাইজৰ খবৰ ল’বলৈ এবাৰলৈও জনীয়াৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামো এই স্থানলৈ অহা নাই ৷ অৱশ্যে বাঘবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে জনীয়া সমষ্টিৰ সাওঁৰাচৰাবাসীক বিগত বৰ্ষত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াইছিল যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় ৷’’
স্থানীয় লোকজনে আৰু কয়, ‘‘খহনীয়াৰ ফলত ঘৰ-বাৰী হেৰুৱাই পেটৰ ভোকৰ খাতিৰত এই অঞ্চলৰ লোক আন ঠাইলৈ কাম কৰিবলৈ যাব লগাত পৰে ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আকৌ বাংলাদেশী বুলি আমাৰ মানুহক খেদি পঠিয়ায় ৷ আমি নিৰূপায় হৈ পৰিছোঁ ৷ আমাক আশ্ৰয় দিয়ক, নহ’লে এই স্থানৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰক ৷’’
১০৯৫ নং সাওঁৰাচৰা জনপ্ৰিয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষকে কয়, ‘‘গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ দিয়া নাই নাই ৷ ফলত নৈৰ বুকুত এতিয়ালৈকে প্ৰায় ৫০০ ৰ পৰা ৬০০ পৰিয়ালৰ ভেটি মাটি, চৰকাৰী-বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান জাহ গৈছে । আনকি বিদ্যালয়, মছজিদ, মাদ্ৰাছাৰ প্ৰতিও খহনীয়াই তীব্ৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷’’
বিদ্যালয়খনৰ আন এজন শিক্ষকে কয়, ‘‘মই এই বিদ্যালয়খনত অহা দিনৰে পৰা দেখি আহিছো অঞ্চলটোত খহনীয়াই কেনে ৰূপ লয় ৷ বৰ্তমান বেঁকী নদীখন বিদ্যালয়খনৰ পৰা কিছু নিলগত আছে ৷ মুহূৰ্তত জাহ যাব পাৰে বিদ্যালয়খন ৷ আমি নিৰূপায়, ভয়-শংকাৰ মাজত বিদ্যালয়খনলৈ আহো ৷ এই বিদ্যালয়খন স্থানান্তৰৰ বাবে গাঁৱৰ কিছু লোকে চিন্তা-চৰ্চা কৰি আছে ৷ কিন্তু তাৰ বাবেও বহু অৰ্থৰ প্ৰয়োজন ৷ সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কিছু সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ৷’’