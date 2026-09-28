নিমিষাক হত্যাৰ পূৰ্বে আছিফ আলীয়ে সেৱন কৰিছিল সুৰা, আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত

নিমিষাক হত্যাৰ পূৰ্বে আছিফ আলীয়ে সেৱন কৰিছিল সুৰা, আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত
নিমিষা ঠাকুৰীয়া হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত পশ্চিম গুৱাহাটীৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত বলীন দেউৰীৰ কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ৷
Published : September 28, 2026 at 10:30 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নিমিষা ঠাকুৰীয়াৰ হত্যাকাণ্ডৰ ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা আছিক আলীয়ে নিমিষাক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে বুলি পশ্চিম গুৱাহাটীৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত বলীন দেউৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে ৷
সোমবাৰে সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী বিষয়া দেউৰীয়ে কয়,"সপ্তাহত দুই-তিনিদিন সেই হোমষ্টে খনলৈ দুয়ো গৈছিল ৷ উক্ত ঘটনাৰ দিনা দুয়োজনে সুৰা সেৱন কৰিছিল ৷ তাৰ পাছত দুয়োগৰাকীৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ৷ তেতিয়া নিমিষাক হত্যা কৰা হৈছিল ৷"
নিমিষা হত্যাকাণ্ডত আছিকৰ সৈতে কোন আছিল বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়,"তদন্তৰ স্বাৰ্থত এই কথা কব নোৱাৰো ৷ কিন্তু সকলো দিশৰ পৰা তদন্ত অব্যাহত আছে ৷"
ইফালে নিমিষাৰ মাতৃয়ে সংবাদ মাধ্যমত কৰা মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভটো তদন্ত চলিব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"যিহেতুকে নিশা ২.০২ বজাত নিমিষাই মাকলৈ ফোন কৰি কৈছিল যে, 'সিহঁতে মোক বুকুত গোৰ মাৰিছে' বুলি ৷ সিহঁত কোন এই বিষয়ে তদন্ত চলি আছে আৰু হোমষ্টেখনৰ কৰ্মচাৰীকো সোধা-পোচ কৰা হৈছে ৷ নিমিষাৰ শৰীৰৰ ভিন্ন স্থানত আঘাত আছিল ৷ মুখেৰে তেজ ওলাই আছিল ৷"
হোমষ্টেখনৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"হোমষ্টেখনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ৷ যিহেতুকে তেওঁলোকক উপযুক্ত নথি-পত্ৰ নথকাকৈ হোমষ্টেত থাকিবলৈ দিয়া হৈছিল নিমিষা-আছিফক ৷ যিটো আইন বিৰোধী ৷ তেওঁলোকৰ বিয়া হোৱা নাছিল তাৰ পাছতো কেনেকৈ উপযুক্ত নথি-পত্ৰ নথকাকৈ হোমষ্টেত থাকিবলৈ দিছিল ?"
ইফালে আছিক আলীৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত বুলি স্থানীয় ৰাইজে উত্থাপন কৰা অভিযাগৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়,"এই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য পোৱা নাই ৷ সেই দিশটো তদন্ত কৰিম, যিহেতুকে নিমিষা আৰু আছিফে ড্ৰাগছ লৈছিল বুলি চৰ্চা চলিছে ৷"
আনহাতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আছিফ আলীক আজি আদালতত হাজিৰ কৰাই আৰু ন্যায়ালয়ে আৰক্ষীক ৮ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ ইফালে সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়,"ঘৰৰ আমাৰ যি সংস্কাৰ সেয়া মানি চলিলে সমাজ ভালে থাকিব ৷ নিজকে সুৰক্ষিত কৰ ৰখাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷
লগতে পঢ়ক:প্ৰবাসী ৰাজস্থানী সন্মিলন: গুৱাহাটীৰ সমাজৰ সৈতে মত বিনিময় ৰাজ্যখনৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰীৰ