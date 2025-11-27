খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে ধিঙত বীৰ লাচিত সেনাৰ গণ গর্জন

খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে ধিঙত বীৰ লাচিত সেনাৰ গণ গর্জন
নগাঁৱৰ ধিঙত খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে বীৰ লাচিত সেনাৰ গণ গর্জন । বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাৰ উদাত্ত ভাষণ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে ।
Published : November 27, 2025 at 10:36 PM IST
নগাঁও : নগাঁৱৰ ধিঙত খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া বীৰ লাচিত সেনা অসমে গ্ৰহণ কৰে গণ গৰ্জন কাৰ্যসূচী । জোঁৰ সমদল কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি শ শ পুৰুষ-মহিলাক লগত লৈ ধিঙৰ ৰাজপথ কঁপালে বীৰ লাচিত সেনা অসমে ।
ধিঙৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে ধিং জগন্নাথ মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ পৰা উলিওৱা হয় বিশাল জোঁৰ সমদল । হাতে হাতে জুইৰ শিখা লৈ চৰকাৰ, প্ৰশাসন আৰু অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । বীৰ লাচিত সেনা অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু ধিংবাসী খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ সহযোগত ধিঙৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে ধিঙত উলিওৱা এই বিশাল জোঁৰ সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি বীৰ লাচিত সেনা অসমৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাই দিয়ে উদাত্ত ভাষণ ।
জোঁৰ সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাই ভাষণ প্ৰসংগত ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে একপ্ৰকাৰ সোচ্চাৰ হৈ পৰে । ভাষণ প্ৰসংগত শৃংখল চলিহা কয়, “ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ চেহেৰাটো গুৱাহাটী, যোৰহাটৰ চিটিবাছৰ পকেটমাৰতকৈয়ো বেয়া । ধিঙৰ এম এল এ আমিনুল ইছলামক আমি ঘেণ্টাও ভয় নকৰোঁ । ধিঙৰ এম এল এক আগতেই কৈছিলোঁ লাগিবি নেকি ! আমিনুলে নোৱাৰিলে ক'বলৈ লাগিম বুলি, লগাহেঁতেন ঠেং-হাত ভাঙি তেতিয়াই গুৱাহাটী মেডিকেলত পৰি থাকিলহেঁতেন ।”
প্ৰতিবাদী কাৰ্য্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, “মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰা স্থানত এতিয়া এজনো খিলঞ্জীয়া লোক নাই । আমি কি অৱস্থাত জীয়াই আছোঁ সেই কথা ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো উপলব্ধি কৰিব লাগিব, গৌৰৱ গগৈয়েও উপলব্ধি কৰিব লাগিব । কাইলৈৰ পৰা ধিঙত আৰু অসমীয়া ছোৱালী ধৰ্ষণ কৰা নহ’ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ এজেণ্ট নহয় । আমি ধিঙৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ কথা শুনিবলৈ আহিছোঁ । ধিঙত অসমীয়া খিলঞ্জীয়াক কোনোবা বাংলাদেশীয়ে ভাবুকি দিব সেয়া হ’বলৈ দিয়া নহ’ব ।”
উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ধিঙত স্থানীয় কেইবা শতাধিক লোকৰ উপস্থিতিত বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতৃত্বত উলিওৱা জোঁৰ সমদলত সংগঠনটোৰ কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে ।