আমিষ খাদ্য নচলিব ! ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক টিফিনত কেৱল নিৰামিষ খাদ্যহে দিব পাৰিব অভিভাৱকে
এতিয়াৰে পৰা বিদ্যালয়লৈ শিক্ষাৰ্থীয়ে টিফিনত নিব নোৱাৰিব আমিষ খাদ্য ৷ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰিলে কঠোৰ নিৰ্দেশনা ৷
Published : June 9, 2026 at 2:59 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 3:44 PM IST
গোৱালপাৰা: পুৱাই কিবা এটা খুৱাই বিদ্যালয়লৈ পঠিওৱা আপোনাৰ সন্তানটিয়ে যাতে মধ্যাহ্ন বিৰতিৰ সময়ত কিবা এটা খাব পাৰে, তাৰ বাবে আপুনিও নিশ্চয় এটা টিফিন দি পঠিয়ায় ৷ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত অৱশ্যে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ব্যৱস্থা থাকে ৷ কিন্তু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীয়ে ঘৰৰ পৰাই টিফিন লৈ আহে ৷ কেতিয়াবা দেখা যায় চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়েও ঘৰৰ পৰা দুপৰীয়া ভাতৰ সৈতে খাবলৈ কিবা-কিবি এটা টিফিনত বান্ধি আনে ৷ কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যিকোনো বস্তু টিফিনত আনিব নোৱাৰিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ৷ বিশেষকৈ আমিষ খাদ্য টিফিনত অনাটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ৷
ক’ত কিয় এই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ? সেয়া জানিবলৈ নিশ্চয় আপুনিও উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে ৷ কিয়নো শিশুৱে সাধাৰণতে নিৰামিষতকৈ আমিষ খাদ্য অধিক পচন্দ কৰে ৷ সেয়ে অভিভাৱকে বিভিন্ন ধৰণেৰে মাংস, কণী আদি শিশুক টিফিনত দিয়ে ৷ কিন্তু এতিয়া নহ’ব ৷ আপোনাৰ শিশুটিক এতিয়াৰ পৰা কেৱল নিৰামিষ খাদ্যহে টিফিনত দি পঠিয়াব পাৰিব ৷
The Inspector of Schools, Goalpara, has directed all schools in the district to allow only vegetarian food items in students' tiffin boxes, with eggs being the sole exception. The order also bars students from leaving school premises during tiffin or leisure periods without… pic.twitter.com/SvWzH9iuUu— IANS (@ians_india) June 7, 2026
বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰা এক জাননীত এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ য’ত কোৱা হৈছে যে বিদ্যালয়লৈ শিশুক টিফিনত কেৱল নিৰামিষ খাদ্যহে দি পঠিয়াব লাগিব ৷ আমিষ খাদ্য টিফিনত অনাটো নিষেধ ৷ অৱশ্যে টিফিনত কণী অনাত বাধা নাই ৷ লগতে মধ্যাহ্ন বিৰতিৰ সময়ত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি অবিহনে বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ বাহিৰলৈও যাব নোৱাৰিব কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৷ যোৱা ৬ জুন তাৰিখে এক জাননীযোগে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে গোৱালপাৰা জিলা বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ে ৷
উল্লেখ্য যে যোৱা ৫ জুনত গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাইৰ হাবৰাঘাট হাইস্কুলত সংঘটিত হৈছিল এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ যাক কেন্দ্ৰ কৰি ৬ জুনৰ পুৱাৰ পৰাই বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ অভিযোগ অনুসৰি কেইজনমান মুছলমান ছাত্ৰই লগৰে দুজন হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী ছাত্ৰক টিফিনত লৈ অহা গো-মাংস ভক্ষণ কৰিবলৈ জোৰ দিছিল ৷ এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতেই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় ৷ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় জিলা আয়ুক্ত আৰু জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক ৷
ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকসকলে পাঁচ শিক্ষাৰ্থী আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্য়ৱস্থাৰে থানাক জনোৱা হৈছিল ৷ আৰক্ষীক দাখিল কৰা এজাহাৰত উল্লেখ কৰা অনুসৰি পাঁচজন মুছলমান ছাত্ৰৰ ভিতৰত এজনে টিফিনত আনিছিল গো-মাংস ৷ মধ্যাহ্ন বিৰতিৰ সময়ত সেই পাঁচোজন ছাত্ৰই লগৰে দুজন ছাত্ৰক গো-মাংস খাবলৈ জোৰ দিছিল ৷ কিন্তু ছাত্ৰ দুজনে সেই মাংস নাখাই কোঠাৰ পৰা আহি এজন শিক্ষকক বিষয়টো অৱগত কৰে ৷ পিছে শিক্ষকজনে বিষয়টোৰ মীমাংসা কৰাৰ সলনি গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷
কিন্তু পিছত এই বিষয়টো ৰাজহুৱা হৈ পৰে ৷ এজাহাৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই কৃষ্ণাই আৰক্ষীয়ে এগৰাকী মহিলাক (এজন ছাত্ৰৰ মাতৃ)ক অসম গো সুৰক্ষা আইন ২০২১ৰ অধীনত আটক কৰি থয় ৷ আনহাতে নাবালক ছাত্ৰ কেইজনকো আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা কৰে ৷ তেওঁলোকক এতিয়া বিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ দিয়া হ’ব নে বহিষ্কাৰ কৰা হ’ব সেই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে৷ এই বৈঠকত ধুবুৰী জিলাৰ কংগ্ৰেছী সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনো উপস্থিত আছিল ৷ বৈঠকৰ শেষত অৱশ্য়ে স্কুল কৰ্তৃপক্ষই অভিযোগ উত্থাপন হোৱা পাঁচ শিক্ষাৰ্থী সন্দৰ্ভত কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰিলে ৷
New Delhi: Regarding the ban on beef in hotels, restaurants, and public places, Assam CM Himanta Biswa Sarma says, " in assam, we have decided to ban the consumption of beef in hotels, restaurants, public places, and during public functions across the entire state. previously, the… pic.twitter.com/c3gK4ackzN— IANS (@ians_india) December 4, 2024
উল্লেখ্য যে, ৪ ডিচেম্বৰ, ২০২৪ তাৰিখে চৰকাৰী ঘোষণাৰ জৰিয়তে অসমত ৰাজহুৱাভাৱে গো-মাংস ভক্ষণ কৰাত চৰকাৰে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল ৷ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ পূৰ্বেও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহুবাৰ এই কথাৰ পুনৰাবৃত্তি কৰা দেখা যায় ।
লগতে পঢ়ক:
অসমীয়া-বিহাৰীৰ সংঘাতক নস্যাৎ কৰি আৰক্ষীৰ মন্তব্য, এয়া ধনদাবীৰ ঘটনা