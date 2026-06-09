ETV Bharat / state

আমিষ খাদ্য নচলিব ! ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক টিফিনত কেৱল নিৰামিষ খাদ্যহে দিব পাৰিব অভিভাৱকে

এতিয়াৰে পৰা বিদ্যালয়লৈ শিক্ষাৰ্থীয়ে টিফিনত নিব নোৱাৰিব আমিষ খাদ্য ৷ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰিলে কঠোৰ নিৰ্দেশনা ৷

Beef in Tiffin
টিফিনত নিব নোৱাৰিব আমিষ খাদ্য (প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি) (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 9, 2026 at 2:59 PM IST

|

Updated : June 9, 2026 at 3:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গোৱালপাৰা: পুৱাই কিবা এটা খুৱাই বিদ্যালয়লৈ পঠিওৱা আপোনাৰ সন্তানটিয়ে যাতে মধ্যাহ্ন বিৰতিৰ সময়ত কিবা এটা খাব পাৰে, তাৰ বাবে আপুনিও নিশ্চয় এটা টিফিন দি পঠিয়ায় ৷ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত অৱশ্যে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ব্যৱস্থা থাকে ৷ কিন্তু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীয়ে ঘৰৰ পৰাই টিফিন লৈ আহে ৷ কেতিয়াবা দেখা যায় চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়েও ঘৰৰ পৰা দুপৰীয়া ভাতৰ সৈতে খাবলৈ কিবা-কিবি এটা টিফিনত বান্ধি আনে ৷ কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যিকোনো বস্তু টিফিনত আনিব নোৱাৰিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ৷ বিশেষকৈ আমিষ খাদ্য টিফিনত অনাটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ৷

ক’ত কিয় এই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ? সেয়া জানিবলৈ নিশ্চয় আপুনিও উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে ৷ কিয়নো শিশুৱে সাধাৰণতে নিৰামিষতকৈ আমিষ খাদ্য অধিক পচন্দ কৰে ৷ সেয়ে অভিভাৱকে বিভিন্ন ধৰণেৰে মাংস, কণী আদি শিশুক টিফিনত দিয়ে ৷ কিন্তু এতিয়া নহ’ব ৷ আপোনাৰ শিশুটিক এতিয়াৰ পৰা কেৱল নিৰামিষ খাদ্যহে টিফিনত দি পঠিয়াব পাৰিব ৷

বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰা এক জাননীত এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ য’ত কোৱা হৈছে যে বিদ্যালয়লৈ শিশুক টিফিনত কেৱল নিৰামিষ খাদ্যহে দি পঠিয়াব লাগিব ৷ আমিষ খাদ্য টিফিনত অনাটো নিষেধ ৷ অৱশ্যে টিফিনত কণী অনাত বাধা নাই ৷ লগতে মধ্যাহ্ন বিৰতিৰ সময়ত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি অবিহনে বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ বাহিৰলৈও যাব নোৱাৰিব কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৷ যোৱা ৬ জুন তাৰিখে এক জাননীযোগে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে গোৱালপাৰা জিলা বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ে ৷

উল্লেখ্য যে যোৱা ৫ জুনত গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাইৰ হাবৰাঘাট হাইস্কুলত সংঘটিত হৈছিল এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ যাক কেন্দ্ৰ কৰি ৬ জুনৰ পুৱাৰ পৰাই বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ অভিযোগ অনুসৰি কেইজনমান মুছলমান ছাত্ৰই লগৰে দুজন হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী ছাত্ৰক টিফিনত লৈ অহা গো-মাংস ভক্ষণ কৰিবলৈ জোৰ দিছিল ৷ এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতেই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় ৷ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় জিলা আয়ুক্ত আৰু জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক ৷

ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকসকলে পাঁচ শিক্ষাৰ্থী আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্য়ৱস্থাৰে থানাক জনোৱা হৈছিল ৷ আৰক্ষীক দাখিল কৰা এজাহাৰত উল্লেখ কৰা অনুসৰি পাঁচজন মুছলমান ছাত্ৰৰ ভিতৰত এজনে টিফিনত আনিছিল গো-মাংস ৷ মধ্যাহ্ন বিৰতিৰ সময়ত সেই পাঁচোজন ছাত্ৰই লগৰে দুজন ছাত্ৰক গো-মাংস খাবলৈ জোৰ দিছিল ৷ কিন্তু ছাত্ৰ দুজনে সেই মাংস নাখাই কোঠাৰ পৰা আহি এজন শিক্ষকক বিষয়টো অৱগত কৰে ৷ পিছে শিক্ষকজনে বিষয়টোৰ মীমাংসা কৰাৰ সলনি গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷

কিন্তু পিছত এই বিষয়টো ৰাজহুৱা হৈ পৰে ৷ এজাহাৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই কৃষ্ণাই আৰক্ষীয়ে এগৰাকী মহিলাক (এজন ছাত্ৰৰ মাতৃ)ক অসম গো সুৰক্ষা আইন ২০২১ৰ অধীনত আটক কৰি থয় ৷ আনহাতে নাবালক ছাত্ৰ কেইজনকো আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা কৰে ৷ তেওঁলোকক এতিয়া বিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ দিয়া হ’ব নে বহিষ্কাৰ কৰা হ’ব সেই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে৷ এই বৈঠকত ধুবুৰী জিলাৰ কংগ্ৰেছী সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনো উপস্থিত আছিল ৷ বৈঠকৰ শেষত অৱশ্য়ে স্কুল কৰ্তৃপক্ষই অভিযোগ উত্থাপন হোৱা পাঁচ শিক্ষাৰ্থী সন্দৰ্ভত কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰিলে ৷

উল্লেখ্য যে, ৪ ডিচেম্বৰ, ২০২৪ তাৰিখে চৰকাৰী ঘোষণাৰ জৰিয়তে অসমত ৰাজহুৱাভাৱে গো-মাংস ভক্ষণ কৰাত চৰকাৰে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল ৷ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ পূৰ্বেও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহুবাৰ এই কথাৰ পুনৰাবৃত্তি কৰা দেখা যায় ।

লগতে পঢ়ক:

অসমীয়া-বিহাৰীৰ সংঘাতক নস্যাৎ কৰি আৰক্ষীৰ মন্তব্য, এয়া ধনদাবীৰ ঘটনা

ছাত্ৰই টিফিনত আনিলে গো-মাংস ! গোৱালপাৰাৰ বিদ্যালয়ত হাহাকাৰ

Last Updated : June 9, 2026 at 3:44 PM IST

TAGGED:

গো মাংস
গোৱালপাৰা
কৃষ্ণাই আৰক্ষী
টিফিন
BEEF IN TIFFIN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.