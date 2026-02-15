ETV Bharat / state

গাভৰুৰ আঁচল খহাবলৈ, অকৰা কবিৰ সৈতে চুপতি মাৰিবলৈ, আকৌ আহিল ফাগুন...

ফাগুন কেৱল এটা মাহ নহয়, ই এক আবেগ, এক সৃষ্টিৰ তাড়না আৰু বসন্তৰ আগজাননী । কঢ়িয়াই আনে নতুনত্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি । এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

শীতৰ জড়তা ভাঙি আকৌ আহিল ফাগুন (ETV Bharat Assam)
সোণাপুৰ : ফাগুন কেৱল এটা মাহ নহয়, ই এক আবেগ, এক সৃষ্টিৰ তাড়না আৰু বসন্তৰ আগজাননী । ধূলিয়ৰি বাট আৰু পছোৱা বতাহৰ মাজতো ফাগুনে কঢ়িয়াই আনে নতুনত্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি । ফাগুনৰ পছোৱাত প্ৰকৃতিৰ ৰঙীন সাজ । পলাশ-শিমলু-মদাৰৰ মেলা আৰু উতনুৱা মন ।

অসমীয়া বছৰটোৰ বিদায় পৰত একাদশ মাহ ফাগুনৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে । ফাগুন মানেই কেৱল ধূলিয়ৰি বাট নহয়, ই এক অনন্য অনুভূতি । শীতৰ জড়তা ভাঙি প্ৰকৃতিয়ে যেতিয়া নতুন সাজ পিন্ধিবলৈ প্ৰস্তুতি চলায়, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণতে ধৰালৈ নামি আহে ফাগুন । ৰিক্ততাৰ মাজতো এক পূৰ্ণতাৰ আগজাননী কঢ়িয়াই আনে এই মাহটোৱে ।

শীতৰ জড়তা ভাঙি আকৌ আহিল ফাগুন (ETV Bharat Assam)

প্ৰকৃতিৰ বুকুত 'অৰণ্যৰ জুই':

ফাগুনৰ আগমনৰ লগে লগে চৌদিশে পলাশ, মদাৰ আৰু শিমলুৰ ৰঙা ৰঙৰ মেলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । পলাশক 'অৰণ্যৰ জুই' বুলি অভিহিত কৰা হয় । ফাগুনৰ উদং পথাৰৰ কাষত থকা পলাশজোপাই যেন প্ৰকৃতিৰ বুকুত জুইহে জ্বলাই দিছে । ঠিক তেনেকৈ ওখ শিমলু গছৰ ডালত ফুলি থকা দকদকীয়া ৰঙা ফুলবোৰে বাটৰুৱাৰ মন মুহিবলৈ হৈছে সক্ষম । পূজাত নালাগিলেও মদাৰৰ ৰঙে বসন্তৰ আগমনৰ দিছে আগজাননী ।

দিছে বসন্তৰ আগমনৰ আগজাননী (ETV Bharat Assam)

পছোৱা বতাহ আৰু উতনুৱা মন:

ফাগুন মানেই যেন পছোৱা বতাহ । এই বতাহে গছৰ শুকান পাতবোৰ সৰুৱাই প্ৰকৃতিক এক ৰিক্ত ৰূপ দিলেও মানুহৰ মনবোৰক চঞ্চল বা 'উতনুৱা' কৰি তোলে । ফাগুনক মিলনৰ মাহ হিচাপেও গণ্য কৰা হয় । ডেকাই হওক বা গাভৰু, সকলোৰে মনত ফাগুনৰ বতাহৰ সুহুৰিয়ে এক অচিন শিহৰণ তোলে । শিল্পী আৰু কবিসকলৰ বাবেও ফাগুন সদায় সৃষ্টিৰ এক বিশেষ উৎস হৈ আহিছে সদায় ।

প্ৰকৃতিৰ বুকুত জুই জ্বলোৱা পলাশ (ETV Bharat Assam)

শিক্ষয়িত্ৰীৰ অনুভৱত ফাগুন:

ফাগুনৰ এই মাদকতাৰ সন্দৰ্ভত শিক্ষয়িত্ৰী পৰিমিতা বৰাই কয়, "ফাগুন আচলতে আমাৰ অসমীয়াৰ একাদশ মাহ । এতিয়া গছবোৰ উৰুঙা হৈ পৰিছে তথাপিও প্ৰকৃতিয়ে নিজকে সজাইছে পলাশ, মদাৰ, শিমলুৰ ৰঙা ৰঙৰে । লাহে লাহে বহাগৰ আৰম্ভণি হ’ব, মনবোৰ এতিয়াৰে পৰা থৌকি-বাথৌ হৈছে । ফাগুন মানেই যেন ধূলি আৰু এই ধূলিৰ সৈতে আহে বিভিন্ন বেমাৰৰ বীজাণু । তথাপিও এই মাহটোৱে আমাক দৌল উৎসৱ আৰু আলি আয়ে লৃগাঙৰ দৰে উৎসৱৰ আনন্দ দিয়ে ।"

ফাগুনে লঠঙা কৰা বিৰিখ (ETV Bharat Assam)

আন এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী নিবেদিতা দাস লাহনে ফাগুনৰ প্ৰতি থকা আৱেগ ব্যক্ত কৰি কয় যে ফাগুন বুলি ক’লেই মনবোৰ উৰুঙা হৈ পৰে । তেওঁ এই মাহটোৰ সৈতে থকা প্ৰকৃতিৰ নিবিড় সম্পৰ্কক কবিতা আৰু গীতৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰি এক আবেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।

প্ৰকৃতিৰ বুকুত 'অৰণ্যৰ জুই' (ETV Bharat Assam)

সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰা :

লঠঙা গছৰ আগত বগলীৰ বিশ্ৰাম (ETV Bharat Assam)

অসমীয়া সমাজ-সংস্কৃতিত ফাগুনৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম এই মাহতে ফাকুৱা বা দৌল উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় । পলাশৰ ৰঙৰে ফাকু খেলাৰ পৰম্পৰাই সমাজখনক একতাৰ ডোলেৰে বান্ধি ৰাখে আনহাতে মিচিং সমাজৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ 'আলি আয়ে লৃগাং' এই ফাগুন মাহতে উদযাপন কৰি শস্যৰ শুভকামনা কৰা হয় ।

ফাগুনৰ ৰং বোটলাত ব্যস্ত এগৰাকী মহিলা (ETV Bharat Assam)

ফাগুনৰ এই উতনুৱা মনেই এতিয়া সকলোকে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ স্বপ্ন দেখুৱাইছে । মুঠৰ ওপৰত, ফাগুন কেৱল এটা মাহ নহয়, ই এক আৱেগ, এক সৃষ্টিৰ তাড়না আৰু বসন্তৰ আগজাননী । ধূলিয়ৰি বাট আৰু পছোৱা বতাহৰ মাজতো ফাগুনে কঢ়িয়াই আনিছে নতুনত্বৰ এক প্ৰতিশ্ৰুতি ।

পছোৱা বতাহ আৰু উতনুৱা মন (ETV Bharat Assam)

