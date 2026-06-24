ETV Bharat / state

বিচিপিএলত চাকৰিৰ নামত প্ৰৱঞ্চনা !

১৯ জন যুৱকৰ পৰা সুৰক্ষা কৰ্মীৰ চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন লৈ উধাও প্ৰৱঞ্চক । থানাত গোচৰ ৰুজু ।

BCPL job scam
অভিযুক্ত কল‍্যাণ ভূষণ সোণোৱাল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 24, 2026 at 8:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : এটকাও উৎকোচ নিদিয়াকৈ যুৱক-যুৱতীসকলে চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিছে অসম চৰকাৰে । আনকি ধনৰ বিনিময়ত নিযুক্তিক লৈ অসম আৰক্ষীক অধিক কঠোৰ হোৱাও দেখা গৈছে । কিন্তু তাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানত চাকৰি দিয়াৰ নামত অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰৱঞ্চনা ।

এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত পোহৰলৈ আহিছে তেনে এক প্ৰৱঞ্চনাৰ ঘটনা । ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেডত (বিচিপিএল) সুৰক্ষা কৰ্মীৰ পদত চাকৰি দিয়াৰ নামত বৃহৎ প্ৰৱঞ্চনাৰ জাল পেলাইছে এজন যুৱকে । সেই প্ৰৱঞ্চনাৰ জালত পৰি কেইবাজনো যুৱকে ধন হেৰুৱালে । ঘটনা অনুসৰি বোকাখাতৰ কমাৰগাঁৱৰ কল‍্যাণ ভূষণ সোণোৱাল নামৰ এটা প্ৰৱঞ্চকে ১৯ জন যুৱকৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ নামত লক্ষাধিক টকা লুটি পলায়ন কৰিলে । বিচিপিএলত সুৰক্ষা কৰ্মীৰ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰৱঞ্চকটোৱে ডিব্ৰুগড়ৰ এখন বিলাসী হোটেলত প্ৰায় ৭ দিন ৰাখি যুৱকসকলক ৰাখি পলায়ন কৰে ।

বিচিপিএলত চাকৰিৰ নামত প্ৰৱঞ্চনা (ETV Bharat)

প্ৰথমে দুজনক হোটেলখনত ৰাখিছিল । পাছত সেই দুই যুৱকৰ জৰিয়তে আনসকলক বোকাখাতৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ চাকৰিৰ প্ৰলোভন দি মাতি আনিছিল । কল‍্যাণ ভূষণ সোণোৱাল নামৰ যুৱকজনে বিচিপিএলত সুৰক্ষা কৰ্মীৰ পদ খালী হোৱাৰ ভুৱা বিজ্ঞাপন আৰু তেওঁ বিভিন্ন যুৱকক নিযুক্তি দিয়া ভুৱা তথ্যও দেখুৱাইছিল । কিন্তু বুধবাৰে হঠাৎ মোবাইল বন্ধ কৰি পলায়ন কৰাৰ পাছতেই কল‍্যাণ ভূষণ সোণোৱালৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ কথা পোহৰলৈ আহে ।‌

আনহাতে ডিব্ৰুগড়ৰ হোটেলত প্ৰায় ৩০ হাজাৰ বিল পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰাত হোটেলখনতে আবদ্ধ হৈ পৰে বোকাখাতৰ ১৯ জনকৈ যুৱক । অৱশেষত ডিব্ৰুগড়ৰ কেইজনমান লোকে হোটেলৰ পৰা যুৱককেইজনক উদ্ধাৰ কৰি ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে । ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী যুৱককেইজনে প্ৰৱঞ্চক কল‍্যাণ ভূষণ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে বোকাখাত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে । তেওঁলোকে লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীতো অভিযোগ দাখিল কৰিছে ।

BCPL job scam
প্ৰৱঞ্চকে প্ৰকাশ কৰা নিযুক্তিৰ ভুৱা বিজ্ঞাপন (ETV Bharat)

সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হোৱা এজন ভুক্তভোগী যুৱকে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছতে এটা হোৱাটছ এপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে কল‍্যাণ ভূষণ সোণোৱালৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল । প্ৰথম গুৱাহাটীত চাকৰি ওলাইছিল বুলি খবৰ দিছিল যদিও মই কৰিব নোৱাৰিম বুলি কৈছিলোঁ । কিন্তু এইবাৰ লেপেটকতাৰ বিচিপিএলত সুৰক্ষা কৰ্মীৰ চাকৰি দিয়াৰ কথা দিছিল । ১৭ জুনত আমাক ডিব্ৰুগড়লৈ মাতি আনে । হোটেলত আমাক ৰাখিছিল । কিন্তু তেওঁ নৈশ বাছৰ মালিক বুলি হোটেলত পৰিচয় দি আমাক ৰাখিছিল । মোক চাকৰি দিম বুলি বোকাখাতৰ পাণবাৰীৰ পৰা ১৮ জনক মাতি আনিবলৈ দিছিল । প্ৰতিজনৰ পৰা ৩ৰ পৰা ৪ হাজাৰ টকা লৈছে । কিন্তু তেওঁ কালি হোটেলৰ পৰা পলাই দিলে আৰু হোটেলৰ মেনেজাৰক আমি সকলো খৰচ দিম বুলি কৈ গ'ল । হোটেলৰ বিল হৈছে ৩০ হাজাৰ মান ।"

এই ঘটনাৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । আৰক্ষীয়েও ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুঁজ; Golden Triangle সোণালী ত্ৰিভুজৰ ছত্ৰছায়াত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল

TAGGED:

প্ৰৱঞ্চক
চাকৰিৰ নামত প্ৰৱঞ্চনা
বিচিপিএল
ডিব্ৰুগড়
BCPL JOB SCAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.