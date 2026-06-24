বিচিপিএলত চাকৰিৰ নামত প্ৰৱঞ্চনা !
১৯ জন যুৱকৰ পৰা সুৰক্ষা কৰ্মীৰ চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন লৈ উধাও প্ৰৱঞ্চক । থানাত গোচৰ ৰুজু ।
Published : June 24, 2026 at 8:43 PM IST
ডিব্ৰুগড় : এটকাও উৎকোচ নিদিয়াকৈ যুৱক-যুৱতীসকলে চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিছে অসম চৰকাৰে । আনকি ধনৰ বিনিময়ত নিযুক্তিক লৈ অসম আৰক্ষীক অধিক কঠোৰ হোৱাও দেখা গৈছে । কিন্তু তাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানত চাকৰি দিয়াৰ নামত অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰৱঞ্চনা ।
এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত পোহৰলৈ আহিছে তেনে এক প্ৰৱঞ্চনাৰ ঘটনা । ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেডত (বিচিপিএল) সুৰক্ষা কৰ্মীৰ পদত চাকৰি দিয়াৰ নামত বৃহৎ প্ৰৱঞ্চনাৰ জাল পেলাইছে এজন যুৱকে । সেই প্ৰৱঞ্চনাৰ জালত পৰি কেইবাজনো যুৱকে ধন হেৰুৱালে । ঘটনা অনুসৰি বোকাখাতৰ কমাৰগাঁৱৰ কল্যাণ ভূষণ সোণোৱাল নামৰ এটা প্ৰৱঞ্চকে ১৯ জন যুৱকৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ নামত লক্ষাধিক টকা লুটি পলায়ন কৰিলে । বিচিপিএলত সুৰক্ষা কৰ্মীৰ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰৱঞ্চকটোৱে ডিব্ৰুগড়ৰ এখন বিলাসী হোটেলত প্ৰায় ৭ দিন ৰাখি যুৱকসকলক ৰাখি পলায়ন কৰে ।
প্ৰথমে দুজনক হোটেলখনত ৰাখিছিল । পাছত সেই দুই যুৱকৰ জৰিয়তে আনসকলক বোকাখাতৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ চাকৰিৰ প্ৰলোভন দি মাতি আনিছিল । কল্যাণ ভূষণ সোণোৱাল নামৰ যুৱকজনে বিচিপিএলত সুৰক্ষা কৰ্মীৰ পদ খালী হোৱাৰ ভুৱা বিজ্ঞাপন আৰু তেওঁ বিভিন্ন যুৱকক নিযুক্তি দিয়া ভুৱা তথ্যও দেখুৱাইছিল । কিন্তু বুধবাৰে হঠাৎ মোবাইল বন্ধ কৰি পলায়ন কৰাৰ পাছতেই কল্যাণ ভূষণ সোণোৱালৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ কথা পোহৰলৈ আহে ।
আনহাতে ডিব্ৰুগড়ৰ হোটেলত প্ৰায় ৩০ হাজাৰ বিল পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰাত হোটেলখনতে আবদ্ধ হৈ পৰে বোকাখাতৰ ১৯ জনকৈ যুৱক । অৱশেষত ডিব্ৰুগড়ৰ কেইজনমান লোকে হোটেলৰ পৰা যুৱককেইজনক উদ্ধাৰ কৰি ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে । ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী যুৱককেইজনে প্ৰৱঞ্চক কল্যাণ ভূষণ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে বোকাখাত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে । তেওঁলোকে লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীতো অভিযোগ দাখিল কৰিছে ।
সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হোৱা এজন ভুক্তভোগী যুৱকে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছতে এটা হোৱাটছ এপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে কল্যাণ ভূষণ সোণোৱালৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল । প্ৰথম গুৱাহাটীত চাকৰি ওলাইছিল বুলি খবৰ দিছিল যদিও মই কৰিব নোৱাৰিম বুলি কৈছিলোঁ । কিন্তু এইবাৰ লেপেটকতাৰ বিচিপিএলত সুৰক্ষা কৰ্মীৰ চাকৰি দিয়াৰ কথা দিছিল । ১৭ জুনত আমাক ডিব্ৰুগড়লৈ মাতি আনে । হোটেলত আমাক ৰাখিছিল । কিন্তু তেওঁ নৈশ বাছৰ মালিক বুলি হোটেলত পৰিচয় দি আমাক ৰাখিছিল । মোক চাকৰি দিম বুলি বোকাখাতৰ পাণবাৰীৰ পৰা ১৮ জনক মাতি আনিবলৈ দিছিল । প্ৰতিজনৰ পৰা ৩ৰ পৰা ৪ হাজাৰ টকা লৈছে । কিন্তু তেওঁ কালি হোটেলৰ পৰা পলাই দিলে আৰু হোটেলৰ মেনেজাৰক আমি সকলো খৰচ দিম বুলি কৈ গ'ল । হোটেলৰ বিল হৈছে ৩০ হাজাৰ মান ।"
এই ঘটনাৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । আৰক্ষীয়েও ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুঁজ; Golden Triangle সোণালী ত্ৰিভুজৰ ছত্ৰছায়াত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল