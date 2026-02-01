ETV Bharat / state

আজিৰে পৰা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প

দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প ৷ দেওবাৰৰ পৰা মুকলি হ’ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ ৷ নীতি-নিৰ্দেশনা নামানিলে ভৰিব লাগিব জৰিমনা ৷

BATADRAVA THAN CULTURAL PROJECT
আজিৰে পৰা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 1, 2026 at 7:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : ভক্তপ্ৰাণ লোকৰ লগতে পৰ্যটকৰ দৰ্শনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাত নিৰ্মাণ হোৱা অভিলাষী বটদ্ৰৱা আৱিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ ৷ দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰবেশৰ বাবে জাননী জাৰি কৰিছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে ৷ বহুকেইটা নীতি-নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দৰ্শন কৰিব পাৰিব বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প ৷

জিলা প্ৰশাসনৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি ১ ফেব্ৰুৱাৰী দেওবাৰৰ পৰা বটদ্ৰৱাস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ সাধাৰণ দৰ্শনাৰ্থীৰ দৰ্শনৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব ৷ এই পৱিত্ৰ ক্ষেত্ৰত ভকত-বৈষ্ণৱ, বাপ, আই-মাতৃ তথা পৰিয়ালবৰ্গই সুশৃংখল পৰিৱেশত প্ৰকল্পটো দৰ্শনৰ সুবিধা লাভ কৰিব ৷

BATADRAVA THAN CULTURAL PROJECT
জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰা নীতি-নিৰ্দেশনা (ETV Bharat Assam)

নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰা জাননীত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, দৰ্শনৰ সময়সীমা থাকিব পুৱা ১০:০০ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৬:০০ বজালৈকে ৷ দৰ্শনাৰ্থীৰ সুৰক্ষা, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু ধৰ্মীয় মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ স্বাৰ্থত জিলা প্ৰশাসনে কেতবোৰ নীতি-নিয়মো জাৰি কৰিছে ৷

জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰা নীতি-নিৰ্দেশনা

  • প্ৰকল্প চৌহদৰ ভিতৰত সকলো ধৰণৰ বাহনৰ প্ৰৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ
  • কোনো ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী ভিতৰলৈ লৈ যাব নোৱাৰিব
  • ধূমপান, মাদক দ্রব্য, তামোল-পান, পান মচলা, গুটখা আদি ব্যৱহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ প্ৰকল্প চৌহদত
  • পৰম্পৰাগত সাজ-পাৰ পৰিধান কৰাসকলক প্ৰৱেশত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ’ব
  • দৰ্শনাৰ্থীসকলে নিজৰ সামগ্ৰী নিজৰ দায়িত্বত ৰাখিব লাগিব আৰু সামগ্ৰী হেৰালে প্ৰকল্প কর্তৃপক্ষ দায়ী নহ’ব
  • দৰ্শনাৰ্থীসকলক নিৰ্দিষ্ট কৰা প্ৰৱেশদ্বাৰেদি শাৰী পাতি প্ৰৱেশ কৰি নিয়ম-শৃংখলা বজাই ৰাখিব লাগিব ৷ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈও আহ্বান জিলা প্ৰশাসনৰ
  • বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ ভিতৰত য’তে-ত’তে আৱৰ্জনা পেলোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ ৷ কেৱল নিৰ্ধাৰিত ঠাইত থকা ডাষ্টবিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ৷ আৱৰ্জনা পেলালে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷
  • প্ৰকল্পৰ কোনো সম্পত্তি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব
  • নিৰৱতা, শালীনতা আৰু শৃংখলা বজাই ৰখাটো বাধ্যতামূলক
  • উচ্চস্বৰে কথা-বতৰা, হুলস্থুল, অশালীন আচৰণ, থুই বা পিক পেলোৱা, ফুল, গছ-গছনি ছিঙা আদি কাৰ্য সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ
  • দৰ্শনাৰ্থীসকলে প্ৰকল্পৰ ভিতৰত থকা নিৰ্ধাৰিত শৌচাগাৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব
  • কোনো ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য, উপহাস, অশালীন ভাষা বা অসন্মানজনক আচৰণ সহ্য কৰা নহ’ব

তদুপৰি প্ৰশাসনে জাৰি কৰা নীতি নিয়ম ভংগ কৰিলে ভৰিব লাগিব জৰিমনা ৷ সেই অনুসৰি-

  • আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ চৌহদত আৱৰ্জনা পেলালে ১,০০০ টকা
  • মন্দিৰৰ ফুল, গছ-গছনি ছিঙিলে বা ক্ষতি কৰিলে ১,০০০ টকা
  • নিৰ্ধাৰিত শৌচাগাৰ ব্যৱহাৰ নকৰি অন্য ঠাইত শৌচ কাৰ্য কৰিলে ১,০০০ টকা
  • ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হনা মন্তব্য কৰিলে ১,০০০ টকা
  • ধূমপান, মাদক দ্রব্য, তামোল-পান, পান মচলা, গুটখা ব্যৱহাৰ কৰিলে ৫,০০০ টকা

উল্লেখ্য যে, বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিছিল যদিও নিৰ্মাণকাৰ্য কিছু সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত দর্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰা হোৱা নাছিল ৷

লগতে পঢ়ক : গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ জন্মস্থানৰ কাষতে নিৰ্মাণ কৰা বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত কি কি আছে...

TAGGED:

BATADRAVA PROJECT READY TO OPEN
BATADRAVA THAN
বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প
SRIMANTA SANKARDEV
BATADRAVA THAN CULTURAL PROJECT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.