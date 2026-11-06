আন এখন মৰা ভৰলু হোৱাৰ দিশে বশিষ্ঠ নৈ; আৱৰ্জনাৰ মাজত নৈৰ বুকু
অস্তিত্বৰ সংকটত বশিষ্ঠ নৈ । আঁতৰ কৰা হোৱা নাই প্ৰতিমাৰ অৱশিষ্ট । পৰ্যবসিত হৈছে নলালৈ । মাণিক কুমাৰ ৰায়ৰ প্ৰতিবেদন ।
Published : November 6, 2026 at 6:42 PM IST
গুৱাহাটী : চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ চূড়ান্ত হেমাহিৰ বাবে ক্ৰমাৎ মৰা ভৰলুত পৰিণত হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে মহানগৰীৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা প্ৰকৃতিপ্ৰদত্ত বশিষ্ঠ নদী । অবাধ বেদখলৰ লগতে বছৰ বছৰ ধৰি গুৱাহাটীৰ আৱৰ্জনা কঢ়িয়াই অহা বশিষ্ঠ নৈখন বৰ্তমান ডাষ্টবিনত পৰিণত হৈ পৰিছে । দূষিত হৈ পৰিছে নৈখনৰ পানী ।
নৈখনৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি অহা মানুহৰ অত্যাচাৰ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্রত প্ৰশাসন তথা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । যাৰ ফলত লাহে লাহে নৈখন ঠায়ে ঠায়ে নলাত পৰিণত হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ দুৰ্গা পূজাৰ পাছত প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হৈছিল বশিষ্ঠ নদীত । দুৰ্গা পূজাৰ প্রতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে গুৱাহাটীত প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ঘাটসমূহৰ অন্যতম এটা ঘাট আছিল বশিষ্ঠ নৈৰ লখৰাৰ সাউকুছি বিসর্জন ঘাট । এই ঘাটতে দশমীৰ দিনা বিসর্জন দিয়া হৈছিল শতাধিক দুর্গা প্রতিমা ।
ইতিমধ্যে দুৰ্গা পূজাৰ পাছত কালী পূজা আহি পৰিল । কিন্তু ইমান দিনে পৰিষ্কাৰ কৰা নহ'ল সাউকুছি বিসর্জন ঘাট । যাৰফলত প্ৰতিমাৰ অৱশিষ্টসমূহ বৈ গৈ নদীখনৰ বিভিন্ন স্থানত সিঁচৰতি হৈ পৰি ৰৈছে । ফলত নৈখনৰ পানী প্ৰৱহনত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
অৱশ্যে শুকুৰবাৰৰ পৰা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে সাৰ পাই উঠি প্ৰতিমাসমূহ পাৰত উঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । কিন্তু ইতিমধ্যে প্ৰতিমাসমূহ নৈখনৰ বহু দূৰলৈ বৈ গৈছে । কেৱল প্ৰতিমায়ে নহয়, দৈনিক গুৱাহাটীৰ বুজন পৰিমাণৰ আৱৰ্জনা নৈখনত পৰে । মৃত্যুৰ ক্ষণ গণা বশিষ্ঠ নৈখনৰ লেতেৰা, কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ বাবে ক্ষুদ্ৰ নৈখনৰ বহন ক্ষমতা লাহে লাহে কমি আহিছে ৷
বিসৰ্জন ঘাটৰ আশে-পাশে প্ৰতিমাৰ বাঁহ-কাঠৰ দমৰ ফলত নৈখনৰ গতি ৰুদ্ধ হৈ পৰিছে । এই সন্দৰ্ভত নৈখনৰ কাষৰ সাউকুছিৰ বাসিন্দা অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক উত্তম ৰংহাঙে কয়, "নৈখনত প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়াত কোনো বাধা নাই । নৈৰ ঘাটত সকলোৱে নিজৰ ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি পালন কৰে । তাত কোনো অসুবিধা নাই ।"
সমাগত ষট পূজাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "বশিষ্ঠ নদীৰ ধপলীয়া ঘাটত ষট পূজাৰো ব্যৱস্থা কৰা হয় । কিছুদিন পাছতে ষট পূজা পালন কৰা হ'ব । কথা হৈছে যে অনুষ্ঠান এটা হৈ যোৱাৰ পাছত নৈখনৰ প্ৰৱহনত যাতে কোনো বাধাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । নৈখনে যাতে সংকটৰ সন্মূখীন নহয় তাৰ প্ৰতি সকলো সচেতন হ'ব লাগে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়াৰ পাছত প্ৰতিমাসমূহৰ অৱশিষ্ট উঠাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । কিন্তু সেই কামটো নকৰাৰ ফলত বশিষ্ঠ ঘাট প্ৰতিমাৰ অৱশিষ্টৰে দম বান্ধিছে । পানী প্ৰৱহনত বাধা হৈছে । এক কথাত নদীখনৰ প্ৰতি ভাবুকি হৈছে ।"
গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ দায়িত্বহীনতাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰা নাই । লগে লগে প্ৰতিমাসমূহ উঠাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ ফলত নৈখনৰ বুকু অৱশিষ্টৰে ভৰি পৰিছে । ইয়াৰ ফলত অনাগত দিনত নৈখনৰ যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব ।"
আনহাতে, জ্যোতিকুছি অঞ্চলৰ বাসিন্দা ৰমেন পাঠকে কয়, "প্ৰাকৃতিক বৈশিষ্ঠ নৈখনৰ বহন ক্ষমতা লাহে লাহে কমি আহিছে । গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ আৱৰ্জনাই নৈখন লেতেৰা কৰি পেলাইছে । ইফালে নৈখনৰ কাষত ভেটাপাৰাত থকা মাছৰ পাইকাৰী বজাৰে বশিষ্ঠ নৈখনলৈ তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । নিতৌ বজাৰখনত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শ শ কুইণ্টল মাছ অনা হয় । মাছ বেপাৰীসকলে পুৱাৰে পৰা মাছ বিক্ৰী কৰি মাছ কঢ়িয়াই অনা প্লাষ্টিক আৰু থার্ম'কল, কার্টন আদি নৈখনত পেলায় । ফলত পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা আৰু থাৰ্মকলেৰে নৈখন ভৰি পৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ভেটাপাৰাৰ পৰা সিজুবাৰীৰ দোৱাত বজাৰলৈ নৈখনত কেৱল থার্ম'কল আৰু প্লাষ্টিকৰ বটল আদিৰে ভৰি পৰাত নৈখনৰ পানী বহন ক্ষমতা ক্রমাৎ হ্রাস পাইছে । ইপিনে নৈখনৰ দুয়োপাৰে অস্থায়ী জুপুৰি সাজি কাম কৰা লোকসকলে নৈখনক ডাষ্টবিন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । নৈখনৰ বিভিন্ন স্থানত দুয়োপাৰে দমাই থোৱা আৱৰ্জনা নৈত পৰে । ফলত নৈখন ডাষ্টবিনত পৰিণত হৈ পৰিছে । এইদৰে আৱৰ্জনা পেলালে অনাগত দিনত নৈখন মৰা ভৰলুৰ দৰে মৃত নৈলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত ।"
লক্ষণীয় বিষয় যে পৌৰ নিগমৰ ‘গ্রীণ গুৱাহাটী-ক্লীন গুৱাহাটী' শ্ল'গান কাৰ্যতঃ অসাৰ প্ৰতিপন্ন হৈছে । গুৱাহাটীৰ প্ৰকৃতিপ্ৰদত্ত বশিষ্ঠ নদীখনকে প্ৰদূষণমুক্ত কৰি সুৰক্ষিত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে পৌৰ নিগম ।
উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ নদী হৈছে মহানগৰীৰ দক্ষিণ অংশৰ মাজেৰে বৈ যোৱা এক প্ৰধান প্ৰাকৃতিক নৈ । বশিষ্ঠ নদীখন মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ পৰা ওলাই আহি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেৰে বৈ গৈ দীপৰ বিলত পৰিছে । গুৱাহাটীৰ দক্ষিণ-পূব অংশত অৱস্থিত ঐতিহাসিক বশিষ্ঠ আশ্ৰম আৰু বশিষ্ঠ মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ মাজেৰে ই বৈ গৈছে ।
ইয়াৰ পিছত ই বশিষ্ঠ নদী নামেৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দক্ষিণ অংশৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত হৈছে । মহানগৰীৰ মাজেৰে বৈ গৈ অৱশেষত নদীখন কাটাঁহবাৰীৰ ওচৰত মৰা ভৰলু নদীৰ সৈতে মিলিত হয় আৰু গুৱাহাটীৰ বিখ্যাত প্ৰাকৃতিক জলাশয় দীপৰ বিলত পৰে ।
উল্লেখ্য যে বশিষ্ঠ আশ্ৰমৰ ওচৰতে এই নদীখন দুটা ভাগত বিভক্ত হয় আৰু এটা ভাগ বশিষ্ঠ নদী নামেৰে দীপৰ বিলৰ পিনে যায় আৰু আনটো ভাগ বাহিনী নামেৰে মহানগৰীৰ বুকুলৈ সোমাই যায় ।
বশিষ্ঠ নদীয়ে গুৱাহাটীৰ বহুকেইটা অঞ্চলৰ অতিৰিক্ত পানীভাগ উলিয়াই নি কৃত্রিম বানৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্রত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ এই নৈখনৰ ঠায়ে ঠায়ে বেদখল হোৱাৰ লগতে আৱৰ্জনাৰ বাবে নৈখনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি পৰিছে ।