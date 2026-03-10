দৃষ্টিহীনৰ বিশ্বজয়ৰ সপোন, পেৰালিম্পিকৰ যোগ্য়তাৰ বাবে অসমৰ তিনি দিব্য়াংগ ভূৱনেশ্বৰলৈ

দৃষ্টিহীনৰ বিশ্বজয়ৰ সপোন, পেৰালিম্পিকৰ যোগ্য়তাৰ বাবে অসমৰ তিনি দিব্য়াংগ ভূৱনেশ্বৰলৈ
চকুত দৃষ্টি নাথাকিলেও বুকুত আছে বিশ্ব জয়ৰ সপোন । বিশ্ব জয়ৰ লক্ষ্যৰে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত প্ৰথম খোজতেই সফলতা লাভ নগাঁৱৰ দৃষ্টিহীন বৰষা, কুমুদ, চালমাৰ ।
Published : March 10, 2026 at 5:40 PM IST
নগাঁও: পৃথিৱীৰ পোহৰ নেদেখিলেও দেখিব পাৰে বিশ্ব জয়ৰ সপোন । নগাঁৱৰ দৃষ্টিহীন চিমু দাসে দৃষ্টিহীন মহিলা বিশ্ব কাপ ক্ৰিকেটত নগাঁৱৰ লগতে অসম তথা সমগ্ৰ দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈ বহুতৰ বাবে যোগাইছিল প্ৰেৰণা । চিমু দাসৰ সফলতাৰ পাছত এইবাৰ বিশ্ব জয়ৰ সপোন দেখিছে নগাঁৱৰ আন তিনিগৰাকীকৈ দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে । ক্রিকেট জগতত চিমু দাসৰ সফলতাৰ পাছত এইবাৰ এথলেটিক জগতত বিশ্ব জয়ৰ খোজ দিছে নগাঁৱৰ তিনিগৰাকীকৈ দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ।
দৃষ্টিশক্তি নাথাকিলেও অলিম্পিক জয়ৰ সপোন বুকুত লৈ অলিম্পিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে নগাঁৱৰ বঢ়মপুৰস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰ মিছন অন্ধ বিদ্যালয়ৰ তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে । ১৭ মাৰ্চৰ পৰা ২১ মাৰ্চলৈকে ভুৱনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ২৪ সংখ্যক পেৰা অলিম্পিকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিকলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে বঢ়মপুৰ অন্ধ বিদ্যালয়ৰ দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । ইতিমধ্যেই হৈ যোৱা বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত বঢ়মপুৰ অন্ধ বিদ্যালয়ৰ দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰষা ৰাভা আৰু কুমুদ ৰেগনে স্থান লাভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এথলেটিকলৈ ।
মাৰ্চ মাহতেই ভুৱনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পেৰা অলিম্পিকৰ বাবে নিৰ্বাচিত নগাঁৱৰ দৃষ্টিহীন বৰষা আৰু কুমুদৰ বাবে ইতিমধ্যেই গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইত অসমৰ পেৰালিম্পিক সংস্থাই প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । ৮ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৮ দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ সামৰি দুয়োগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ১৬ মাৰ্চত ভুৱনেশ্বৰলৈ ৰাওনা হ’ব । ভুৱনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পেৰা অলিম্পিকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিকত জয়লাভ কৰাৰ পাছত বিশ্বজয় কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে ।
ভুবনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পেৰা অলিম্পিকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিকত নগাঁৱৰ দুগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে স্থান লাভ কৰাৰ উপৰিও অহা আগষ্ট মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিকৰ বাবেও বাছনি হৈছে বঢ়মপুৰ অন্ধ বিদ্যালয়ৰ আন এগৰাকী ছাত্ৰী উম্মে ছালমাও । পেৰা অলিম্পিক সংস্থা, অসমৰ অধীনত নগাঁও জিলা পেৰা ক্ৰীড়া সংস্থাই কিছুদিন পূৰ্বে নগাঁৱত এক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি বাছনি কৰা তিনিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে ।
ইতিমধ্যেই ৰাষ্ট্রীয় পৰ্যায়ৰ এথলেটিকৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা বৰষা ৰাভাই ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত মনৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি ভৱিষ্যতে বিশ্ব জয় কৰাৰ সপোন দেখাৰ কথা উল্লেখ কৰে । দৃষ্টিহীন বৰষাই কয়,"আমাৰ দৃষ্টিশক্তি নাথাকিলেও আমাৰো এটা সপোন আছে । সৰুৰে পৰা খেলি ভাল পাইছিলোঁ । কিন্তু কোনো সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ । এইবাৰ এটা সুযোগ পাইছোঁ যেতিয়া আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ।"
ওদালগুৰি জিলাৰ বৰষা ৰাভাৰ লগতে লখিমপুৰ জিলাৰ কুমুদ ৰেগন আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নগাঁৱৰ ৰূপহীহাটৰ উম্মে ছালমাই ৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিকত খেলাৰ বাবে সুযোগ লাভ কৰিছে । নিজ কন্যাৰ বিশ্ব জয়ৰ সপোনৰ কথা উল্লেখ কৰি বৰ্ষা ৰাভাৰ মাতৃ ৰুণিমা ৰাভাও কন্যাৰ প্ৰথম সফলতাত উৎফুল্লিত । বৰষা আৰু উম্মে ছালমা বঢ়মপুৰ অন্ধ বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীত অধায়নৰত আৰু কুমুদ ৰেগন নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ।
পেৰা অলিম্পিক সংস্থা, অসমে সম্পূৰ্ণ খৰছ বহন কৰি দৃষ্টিহীন ছাত্ৰী-ছাত্ৰীক বিশ্বৰ বুকুত জিলিকাই তোলাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ শলাগ লৈছে বঢ়মপুৰ অন্ধ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, অভিভাৱক, শিক্ষকৰ লগতে সচেতন ৰাইজেও ।
বঢ়মপুৰ অন্ধ বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বাবে দুগৰাকী আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ বাবে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিকৰ বাবে সুযোগ লাভ কৰাত উৎফুল্লিত বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে নগাঁও জিলা পেৰা ক্ৰীড়া সংস্থাৰ সদস্যসকলো ।
নগাঁও জিলা পেৰা স্পৰ্টছ এছ’চিয়েশ্যনৰ প্ৰচেষ্টাতেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে বঢ়মপুৰ অন্ধ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলাৰ বাবে সুযোগ লাভ কৰা বুলিও উল্লেখ কৰে বিদ্যালয়খনৰ নিৰ্বাচিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষকেও । এইক্ষেত্ৰত অসম পেৰা ক্ৰীড়া সংস্থাৰ মুখ্য় পষ্ঠপোষক ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰা বুলিও জানিবলৈ দিয়ে সংস্থাৰ নগাঁও জিলা সম্পাদকগৰাকীয়ে ।