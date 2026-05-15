বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদানৰ দাবীৰে একত্ৰিত তিনি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ

বৰপেটাৰ তিনি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ সংবাদমেল, উন্নয়নৰ পৰা পিছ পৰি আছে বৰপেটা ৷

বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদানৰ দাবীৰে একত্ৰিত তিনি সত্ৰাৰ সত্ৰাধিকাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 15, 2026 at 2:20 PM IST

বৰপেটা: অসমৰ সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ একত্ৰিত হৈছে তিনিখন সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ৷ শেহতীয়াকৈ বৰপেটা সমষ্টিৰ নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসক নতুন মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ বৰপেটাৰ তিনিখন সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আহ্বান জনাইছে । শুকুৰবাৰে এক সংবাদমেলযোগে এই আহ্বান জনাইছে বৰপেটাৰ তিনি ঐতিহ্যমণ্ডিত সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰে ।

তেওঁলোকে কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত সমগ্ৰ অসমতে বিকাশৰ ঢৌ উঠিছে । কিন্তু বৰপেটাৰ আন্তঃগাঁথনি, উন্নত স্বাস্থ্য সেৱা আৰু যাতায়ত ব্যৱস্থাৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ বাবে এজন শক্তিশালী জনপ্ৰতিনিধিৰ অভাৱ বাৰুকৈয়ে অনুভৱ হৈছে । অসম কেবিনেটত বৰপেটাৰ এজন প্ৰতিনিধি থাকিলেহে এই সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৷ সেয়ে বৰপেটাৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিব লাগে ৷"

জিলাখনৰ বিভিন্ন সত্ৰৰ ভূমি দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধ বেদখলকাৰীৰ কৱলত থকা কাৰ্যক লৈ তেওঁলোকে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া ডঃ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে কয়,"পবিত্ৰ ভূমিখণ্ডসমূহ শীঘ্ৰে বেদখলমুক্ত কৰি সত্ৰৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব লাগে ৷ ১৮৪১ চনতে বৰপেটা চহৰক মহকুমা আৰু ১৮৮৬ চনত পৌৰসভা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল । প্ৰশাসনিক গুৰুত্ব থকা স্বত্বেও সবল নেতৃত্বৰ অভাৱত অঞ্চলটোৰ উন্নয়ন যেন আজি স্থবিৰ হৈ পৰিছে । এই ধাৰা ভংগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নৱগঠিত চৰকাৰখনৰ ওপৰত আস্থা পোষণ কৰিছো তিনি সত্ৰাধিকাৰে ।"

শুকুৰবাৰে আয়োজিত সংবাদমেলত উপস্থিত আছিল বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া ডঃ বাবুল চন্দ্ৰ দাস, সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ নিৰ্মল অধিকাৰী আৰু শ্ৰীশ্ৰী দামোদৰদেৱৰ আদি ধাম পাটবাউসী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ভাস্কৰদেৱ গোস্বামী ৷ তেওঁলোকে চহকী ঐতিহ্য আৰু ধৰ্মীয় গুৰুত্ব থকা স্বত্বেও ‘সত্ৰ নগৰী’ হিচাপে খ্যাত বৰপেটা আজিও ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ তুলনাত উন্নয়নৰ দৌৰত পিছপৰি থকা বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে ।

সেয়ে বৰপেটাৰ স্থানীয় বিধায়ক দাসক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰি জিলাখনৰ উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই নিব বুলি সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে তিনি সত্ৰাধিকাৰে ৷

বৰপেটা সত্ৰ
পাটবাউসী সত্ৰ
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
দীপক কুমাৰ দাস
