ETV Bharat / state

অসম ভূমি আৰু ৰাজহ নিয়ন্ত্ৰণ সংশোধনী আইনক ঐতিহাসিক দলিল আখ্যা বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়াৰ

অসম ভূমি আৰু ৰাজহ নিয়ন্ত্ৰণ সংশোধনী আইনক আদৰণি বৰপেটা সত্ৰৰ ৷ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বুলি মন্তব্য বুঢ়া সত্ৰীয়াৰ ৷

Assam Land and Revenue Regulation Amendment Act
অসম ভূমি আৰু ৰাজহ নিয়ন্ত্ৰণ সংশোধনী আইনক আদৰণি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 30, 2026 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা: অসম বিধানসভাই অনুমোদন জনোৱা অসম ভূমি আৰু ৰাজহ নিয়ন্ত্ৰণ সংশোধনী আইনক আদৰণি জনাইছে ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰই । এই সন্দৰ্ভত বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া ডঃ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে কয় যে আইনখনে অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন কৰিব ।

তেওঁ কয় যে দীৰ্ঘদিন ধৰি আগ্ৰাসনৰ ফলত বহু সত্ৰৰ ভূমি বেদখল হোৱাৰ লগতে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিও বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত এই আইনখনে সেই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস কৰাত সহায়ক হ'ব । লগতে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে সত্ৰৰ ভূমি, ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতি সুৰক্ষিত কৰাতো এই আইনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

অসম ভূমি আৰু ৰাজহ নিয়ন্ত্ৰণ সংশোধনী আইনক আদৰণি (ETV Bharat)

ডঃ দাসে লগতে কয় যে সত্ৰসমূহৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে এই আইনখন এক ঐতিহাসিক দলিল । তেওঁ কয়, ‘‘ন্যূনতম আঢ়ৈশ বছৰ পুৰণি ঐতিহ্যপূৰ্ণ ধৰ্মীয় বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত ভূমি ক্ৰয় কৰিবলৈ কমেও তিনিটা প্ৰজন্ম ধৰি অঞ্চলটোৰ বাসিন্দা হোৱাৰ চৰ্তটো বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ।’’

আইনখনক ধৰ্মনিৰপেক্ষ আখ্যা দি বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীয়ে কয় যে ইয়াৰ সুৰক্ষা কেৱল নামঘৰ বা মন্দিৰতেই সীমাবদ্ধ নহয়; ঐতিহাসিক মছজিদ, দৰগাহ আদিৰ ক্ষেত্ৰতো এই আইন সমানে প্ৰযোজ্য হ'ব । ফলত অসমৰ প্ৰকৃত বাসিন্দাসকলৰ ভূমি আৰু ঐতিহ্য অধিক সুৰক্ষিত হ'ব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, ‘‘আমাৰ যি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা অৰুণালচ বা মেঘালয়ৰ দৰে বহু আগতেই হ’ব লাগিছিল ৷ কিন্তু পলমকৈ হ’লেও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত সুচিন্তিতভাৱে এই আইনখন ৰূপায়ন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৷’’

‘‘এইখন চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে, আমি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ইয়াক সমৰ্থন জনাব ৷ আগ্ৰাসনৰ পৰা বিশেষকৈ সত্ৰসমূহ ৰক্ষা পৰিব ৷ আমাৰ বৰপেটা সত্ৰৰ মাটিও আগ্ৰাসন হৈছে ৷ আমাৰ যিখিনি ভূমি হেৰাই গ’ল সেয়া পুনৰুদ্ধাৰ হ’ব আৰু ভৱিষ্যতে বেদখল বন্ধ হ’ব ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ৷

লগতে পঢ়ক: ১,৫৮৮ কোটি টকাৰ বাজেট দাখিলেৰে বিটিচিৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ : শিক্ষা, আন্তঃগাঁথনি আৰু জনকল্যাণত বিশেষ গুৰুত্ব

TAGGED:

বৰপেটা সত্ৰ
অসম ভূমি আৰু ৰাজহ নিয়ন্ত্ৰণ আইন
সত্ৰীয়া সংস্কৃতি
ASSAM GOVERNMENT
BARPETA SATRA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.