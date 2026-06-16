কিশোৰী ধৰ্ষণ-হত্যাৰ অভিযোগত তিনি কিশোৰক আটক বৰপেটা আৰক্ষীৰ
কিশোৰী ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীৰে মন্দিয়াত ৰাইজ, শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ ৷
Published : June 16, 2026 at 9:01 PM IST
বৰপেটা: সোমবাৰে বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়াৰ এখন গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা ৷ এগৰাকী ৯ বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই ৷ সেই ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল অঞ্চলটোত ৷ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি মাত্ৰ ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত অপৰাধীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, কিশোৰীগৰাকীয়ে অসুখৰ বাবে দুপৰীয়া ১২ মান বজাত বিদ্যালয়ৰ পৰা ছুটী লৈ ঘৰলৈ গৈ আছিল ৷ তেনেতে তিনি কিশোৰে কিশোৰীজনীক টানি পথৰ কাষতে থকা মৰাপাট খেতিৰ মাজলৈ লৈ যায় ৷ তাতেই তিনিওজন কিশোৰে কিশোৰীগৰাকীক উপৰ্যুপৰি ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰে ৷
কিশোৰীগৰাকীক পিতৃ-মাতৃয়ে বিচাৰি নোপোৱাত আৰক্ষীৰ কাষ চাপে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত শৰীৰটো মৰাপাট খেতিডৰাৰ মাজত উদ্ধাৰ হয় ৷ এই ঘটনা বিয়পি পৰাৰ লগে লগে অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে ৷ এই ঘটনাৰ পাছতে নিশাৰ ভাগতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় ৷
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বৰপেটা অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যই কয়, "সোমবাৰে এক অভিযোগৰ ভিত্তিত চলোৱা অভিযানত পোহৰলৈ আহিল কিশোৰী হত্যাকাৰী তিনি অপৰাধী ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "তিনি কিশোৰে মিলি বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থকা কিশোৰীজনীক মৰাপাট খেতিৰ মাজলৈ নি দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি আৰু কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰিছিল ৷ এই ঘটনাত তিনি কিশোৰ জড়িত হৈ আছে ৷ এই তিনি কিশোৰীৰ ভিতৰত এজন ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ আত্মীয় ৷"
ইফালে মঙলবাৰে দোষীক উপযুক্ত শাস্তিৰ দাবীত অঞ্চলটোৰ ৰাইজ আৰু কেইবাখনো বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷