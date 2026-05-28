বৰপেটাত প্ৰায় আঢ়ৈ কোটি মূল্যৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ

বৰপেটাৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ । প্ৰায় আঢ়ৈ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ৷

Barpeta police arrest a person with drugs worth 2.5 crore rupees
বৰপেটা আৰক্ষীৰ জালত আঢ়ৈ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছসহ এজন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 28, 2026 at 7:42 AM IST

বৰপেটা: ৰাজ্যত বৰ্তমানেও অব্যাহত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান । এইবাৰ বৰপেটাত চলিল ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান । জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত বৰপেটাৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কালঝাৰত এক বৃহৎ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলায় আৰক্ষীয়ে ৷ ডিমাপুৰৰ পৰা কোকৰাঝাৰ অভিমুখী এএছ-০১-টিচি-৬৮৯০ নম্বৰৰ ট্ৰাকখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰ'ইন আৰু য়াবা টেবলেট জব্দ কৰে ।

গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত হাউলীৰ কালঝাৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ৷ বৰপেটা জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্কিন জৈন, অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যৰ নেতৃত্বত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান ।

ট্ৰাকৰ ভিতৰত গোপন চেম্বাৰ সাজি সৰবৰাহ কৰিছিল নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ৷ ট্ৰাকখনত সাজি লোৱা গোপন চেম্বাৰ কাটি আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে হেৰ'ইন ভৰ্তি ৫৬ টা চাবোনৰ বাকচ আৰু ১১ টা বাকচত ২২ হাজাৰ য়াবা টেবলেট ৷ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অভিযোগত ট্ৰাকখন জব্দ কৰাৰ লগতে ট্ৰাক চালক আক্কাছ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ট্ৰাক চালক আক্কাছ আলীৰ ঘৰ গোৱালপাৰাত বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰে ৷ বৰপেটীৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্কিন জৈনে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি আন্তৰ্জাতিক বজাৰত ড্ৰাগছখিনিৰ আনুমানিক মূল্য প্ৰায় আঢ়ৈ কোটি টকা হ'ব ৷

উল্লেখযোগ্য যে বৰপেটা জিলাত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ এখন ৰমৰমীয়া বজাৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰপেটা জিলা আৰক্ষীয়ে এনে সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ক্ষীপ্ৰতৰ কৰি তুলিছে । প্ৰায় সঘনে জব্দ হৈ আহিছে নিষিদ্ধ সামগ্ৰী ।

আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনি (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অধীক্ষক জৈনে কয়, "আমি গোপন সূত্ৰযোগে এটা খবৰ পাওঁ যে ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন ট্ৰাক আহি আছে, য'ত ড্ৰাগছ আছে । আমি হাউলী থানাত এটা তালাচী চকী স্থাপন কৰোঁ । ট্ৰাকখনৰ পৰা আমি ৫৬ বাকচ সন্দেহজনক হেৰ'ইন পাইছোঁ । ১১ বাকচ য়াবা টেবলেট পাইছোঁ । যাৰ মূল্য প্ৰায় ২.৫ কোটি হ'ব । এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু তদন্ত চলি আছে ।"

