বৰপেটাত প্ৰায় আঢ়ৈ কোটি মূল্যৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ

বৰপেটাত প্ৰায় আঢ়ৈ কোটি মূল্যৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ
বৰপেটাৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ । প্ৰায় আঢ়ৈ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ৷
Published : May 28, 2026 at 7:42 AM IST
বৰপেটা: ৰাজ্যত বৰ্তমানেও অব্যাহত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান । এইবাৰ বৰপেটাত চলিল ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান । জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত বৰপেটাৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কালঝাৰত এক বৃহৎ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলায় আৰক্ষীয়ে ৷ ডিমাপুৰৰ পৰা কোকৰাঝাৰ অভিমুখী এএছ-০১-টিচি-৬৮৯০ নম্বৰৰ ট্ৰাকখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰ'ইন আৰু য়াবা টেবলেট জব্দ কৰে ।
গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত হাউলীৰ কালঝাৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ৷ বৰপেটা জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্কিন জৈন, অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যৰ নেতৃত্বত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান ।
ট্ৰাকৰ ভিতৰত গোপন চেম্বাৰ সাজি সৰবৰাহ কৰিছিল নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ৷ ট্ৰাকখনত সাজি লোৱা গোপন চেম্বাৰ কাটি আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে হেৰ'ইন ভৰ্তি ৫৬ টা চাবোনৰ বাকচ আৰু ১১ টা বাকচত ২২ হাজাৰ য়াবা টেবলেট ৷ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অভিযোগত ট্ৰাকখন জব্দ কৰাৰ লগতে ট্ৰাক চালক আক্কাছ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ট্ৰাক চালক আক্কাছ আলীৰ ঘৰ গোৱালপাৰাত বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰে ৷ বৰপেটীৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্কিন জৈনে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি আন্তৰ্জাতিক বজাৰত ড্ৰাগছখিনিৰ আনুমানিক মূল্য প্ৰায় আঢ়ৈ কোটি টকা হ'ব ৷
উল্লেখযোগ্য যে বৰপেটা জিলাত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ এখন ৰমৰমীয়া বজাৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰপেটা জিলা আৰক্ষীয়ে এনে সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ক্ষীপ্ৰতৰ কৰি তুলিছে । প্ৰায় সঘনে জব্দ হৈ আহিছে নিষিদ্ধ সামগ্ৰী ।
এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অধীক্ষক জৈনে কয়, "আমি গোপন সূত্ৰযোগে এটা খবৰ পাওঁ যে ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন ট্ৰাক আহি আছে, য'ত ড্ৰাগছ আছে । আমি হাউলী থানাত এটা তালাচী চকী স্থাপন কৰোঁ । ট্ৰাকখনৰ পৰা আমি ৫৬ বাকচ সন্দেহজনক হেৰ'ইন পাইছোঁ । ১১ বাকচ য়াবা টেবলেট পাইছোঁ । যাৰ মূল্য প্ৰায় ২.৫ কোটি হ'ব । এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু তদন্ত চলি আছে ।"