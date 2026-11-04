দীপাৱলীৰ বাবে পৰিৱেশ অনুকূল আৰু পৰম্পৰাগত সামগ্ৰীৰে সাজু বৰপেটাৰ থলুৱা আতচবাজী উদ্যোগ
সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী ৷ সাজু হৈ উঠিছে বৰপেটাৰ থলুৱা আতচবাজী ৷ আতচবাজী প্ৰস্তুতৰ কামত ব্যস্ত থলুৱা কাৰু শিল্পীসকল, বাপকন দাসৰ প্ৰতিবেদন...
Published : November 4, 2026 at 7:08 PM IST
বৰপেটা : পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীক আদৰিবলৈ ৰাজ্যবাসী সাজু হৈছে ৷ এই উৎসৱক লৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । কোনো কোনো মৃৎশিল্পীয়ে মাটিৰ চাকি বা অন্যান্য সামগ্ৰী নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, আন কোনোৱে আকৌ হাটলৈ বুলি বাট লৈছে ৷ দীপাৱলীৰ এই ক্ষণত আকাশ পোহৰাবলৈ বৰপেটাৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ থলুৱা আতচবাজী শিল্পও সাজু হৈ উঠিছে ৷ ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আতচবাজী প্ৰস্তুতৰ কামত থলুৱা কাৰু শিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৷
১৮৮৫ চনত বৰপেটাৰ পাঠক বংশৰ লক্ষী পাঠকে এই আতচবাজী শিল্পটো আৰম্ভ কৰিছিল ৷ বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজতো বৰপেটাৰ পাঠক বংশৰ নৱ প্ৰজন্মই শিল্পটো জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টাত ব্ৰতী হৈ আছে ৷
১৪০ বছৰ পুৰণি এই থলুৱা উদ্যোগটো প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি আহিছে । নতুনৰ হাতত ধৰি উদ্যোগটোত নতুন চিন্তাৰ পয়োভৰ ঘটিছে । নতুন প্ৰজন্মই আতচবাজীবোৰ অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে বিপননতো বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ।
তেনে এজন যুৱ উদ্যোগী হ'ল "বৰপেটা আতচবাজী উদ্যোগ" নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ দায়িত্বত থকা ধৃতিমান পাঠক । ধৃতিমানৰ আজো ককাকৰ দিনতে এই উদ্যোগটো আৰম্ভ কৰা হৈছিল । আজো ককাকৰ উত্তৰসূৰী ৰূপে ধৃতিমানে এতিয়া উদ্যোগটো আগবঢ়াই নিছে ।
যুৱ উদ্যোগীজনে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, ‘‘দীপাৱলীৰ আকাশ পোহৰাবলৈ বৰপেটাৰ কাৰুশিল্পীসকলে দিনে নিশাই কলগছ, মতা, আছমান গোলা, চেৰেকী, মতাৰ গছ, চকলেট ব’ম, হাজাৰ পাট্টাকে আদি কৰি বিভিন্ন আতচবাজী প্ৰস্তুতৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে ৷ বিগত বছৰবোৰৰ তুলনাত এইবেলিও আমি আতচবাজী প্ৰস্তুত কৰিছো ৷ এইবাৰ ব্যৱসায়টো ভাল হ’ব বুলি আমি যথেষ্ট আশাবাদী ৷’’
ধৃতিমান পাঠকে কয়, ‘‘বিগত বৰ্ষত প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাচত সৃষ্টি হোৱা শোকাকুল পৰিস্থিতিৰ বাবে আতচবাজীৰ বিক্ৰীত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছিল ৷ কিন্তু এইবেলি ব্যৱসায় ভাল হ’ব বুলি আশা কৰিছো ৷ আমি ২৫ টকাৰ কলগছৰ পৰা ২৫শ টকাৰ কলগছলৈকে প্ৰস্তুত কৰিছো ৷’’
নানা প্ৰতিকূলতা আৰু সমস্যাৰ মাজত শিল্পটো জীয়াই ৰখাৰ সংগ্ৰামত থলুৱা শিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৷ বিশেষকৈ কেঁচা সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ লগতে বহিঃ ৰাজ্যৰ সামগ্ৰীৰ লগত ফেৰ মাৰি আতচবাজীৰ বজাৰখনৰ দখল কৰাত তেওঁলোকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে ৷ যাৰ বাবে সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ থলুৱা শিল্পটো বচাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত শিল্পটোৰ সৈতে জড়িত পৰিয়ালসমূহে অশেষ ত্যাগ আৰু কষ্ট স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ৷
পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো বৰপেটাত ভিন ভিন আকাৰৰ ফুলজাৰি, মতা, আছমান গোলা আদি অধিক উন্নত ৰূপত প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে । সেইবোৰ ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰলৈ ওলাই গৈছে । বৰপেটাৰ আতচবাজী প্ৰায় প্ৰদূষণমুক্ত । কাৰণ প্ৰদূষণ সৃষ্টি কৰা সামগ্ৰী যথেষ্ট কম পৰিমাণত মিহলোৱা হয় । দীপাৱলী পোহৰৰ উৎসৱ বাবে বৰপেটাৰ আতচবাজী উদ্যোগত পোহৰৰ সৃষ্টি কৰা সামগ্ৰীৰ ওপৰতে মূল গুৰুত্ব দিয়া হয় । এই কথা বৰপেটা আতচবাজী শিল্পী সমবায় সমিতিৰ সভাপতি গোপজিৎ পাঠকে সদৰী কৰে ৷
গোপজিৎ পাঠকে কয়, ‘‘আমাৰ এই ব্যৱসায়ৰ লগত বহু কেইটা পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে ৷ মৃৎশিল্পৰ লগত জড়িত পৰিয়ালকেইটাই ঘৰতে আতচবাজিৰ বাবে মাটিৰ পাত্ৰবোৰ বনাই আমাক যোগান ধৰে ৷ তাৰ পাছত আমি সেইবোৰত বাৰুদ ভৰাই ফটকা তৈয়াৰ কৰো ৷ এই কামত আমাৰ অধিকাংশ মহিলা জড়িত হৈ আছে ৷’’
এনেদৰেই এতিয়া শতিকা প্ৰাচীন বৰপেটাৰ আতচবাজী শিল্পই নিজৰ ঐতিহ্য আৰু গৰিমা বহন কৰি আহিছে ৷ এই শিল্পটোৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশ যি ধৰণে হ’ব লাগিছিল, এতিয়ালৈ তেনেধৰণে বিকাশৰ হোৱা নাই বুলিও এই শিল্পৰ লগত জড়িত লোকসকলে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে ৷